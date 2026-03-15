Трамп удивился нежеланию Зеленского заключить сделку по Украине

Tекст: Антон Антонов

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключения сделки», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

По словам президента США, с Зеленским сложнее договориться, чем с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе интервью Трамп также прокомментировал и ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, подчеркнув, что США не нуждаются в поддержке Украины: «Последний человек, от которого нам нужна помощь – это Зеленский», – передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов. Зеленский ранее заявлял, что по просьбе США Украина отправит своих экспертов по борьбе с БПЛА на Ближний Восток. Трамп также говорил, что Зеленский препятствует достижению мира на Украине.

