В «Почте России» объяснили сокрытие промежуточных статусов доставки
Клиентам почтового оператора «Почта России» перестали показывать детальный маршрут движения бандеролей, это сделано якобы «для улучшения безопасности», заявили в компании.
Логистический оператор изменил систему информирования пользователей о местонахождении отправлений. Обновленный формат отображения данных призван сделать сервис удобнее и защитить грузоперевозки, заявили в компании, передает РИА «Новости».
«Переход на новую модель отслеживания направлен на упрощение клиентского пути, без лишних статусов и круглосуточных технических оповещений и повышение безопасности перемещения отправлений», – в «Почте России».
При этом вся подробная история маршрута фиксируется во внутренних базах данных. Это позволяет специалистам оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, не перегружая получателя избыточной информацией.
Теперь граждане смогут наблюдать лишь за ключевыми моментами доставки. В приложении будут отображаться прием отправления, присвоение трек-номера, процессы сортировки, а также итоговая готовность к выдаче адресату.
В марте Минцифры направило в правительство законопроект о масштабной реформе «Почты России».