В Башкирии женщина отдала лжестраховщикам почти 9 млн рублей
В городе Агидель в Башкирии местная жительница поверила телефонным аферистам и лишилась крупных сбережений, проигнорировав предупреждения банковских работников, сообщили в региональном управлении МВД.
Злоумышленники представились сотрудниками страховой компании и убедили жертву в компрометации ее банковского счета, пояснило ведомство на своем сайте.
Для спасения средств россиянке предложили перевести сбережения на безопасные реквизиты.
Женщина отправилась в финансовое учреждение для проведения операций. Сотрудники банка заподозрили неладное и попытались отговорить клиентку, однако она солгала о необходимости покупки жилья.
«В итоге более 2,2 млн рублей она перевела через банк. Остальное – больше 6,5 млн рублей – отдала «курьерам», которые приехали за наличными», – добавили в МВД.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.