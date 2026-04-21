Пенсионер и его сожительница из Москвы передали 298 млн рублей мошенникам

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, пенсионер из Москвы и его сожительница стали жертвами телефонных мошенников и за месяц отдали аферистам 298 млн рублей.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, мошенники контролировали действия мужчины, заставляя его снимать крупные суммы со счетов в разных банках.

Потерпевший покупал на полученные деньги золотые монеты и слитки. После этого он передавал ценности курьерам, которые называли специальные кодовые слова. Взамен мужчина получал якобы банковские документы, подтверждающие прием денег и драгоценностей.

Прокуратура города занялась расследованием обстоятельств произошедшего и предупреждает горожан о росте активности телефонных мошенников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило, что мошенники перед списанием средств заставляют жертв называть точную сумму на счете, угрожая заморозкой за ложные сведения.

Мошенники звонят россиянам от имени курьерской службы, сообщают о доставке письма из МФЦ и просят назвать адрес, используя многоэтапную схему для кражи денег.