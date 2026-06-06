Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.2 комментария
Папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав
Папа римский призвал Европу не объединяться против других держав
Выступая в мадридском королевском дворце, глава католической церкви призвал строить европейское единство на благо человечества, избегая враждебного противопоставления остальным государствам.
Во время выступления в мадридском королевском дворце понтифик обратился к общественности, передает РИА «Новости».
«Я также призываю... продвигать процесс европейского единства не в противопоставлении другим державам, а как дар для всей человеческой семьи», – подчеркнул Лев XIV.
Священнослужитель добавил, что безопасность часто ошибочно ассоциируется с наращиванием вооружений и строительством преград. По его мнению, настоящая стабильность рождается из умения сотрудничать и развиваться плечом к плечу.
В качестве исторического примера понтифик напомнил об опыте Пиренейского полуострова. Там, несмотря на конфликты, предпринимались попытки наладить мирное сосуществование между христианами, мусульманами и иудеями. В рамках текущей поездки глава Ватикана также планирует посетить Барселону и Канарские острова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони встала на сторону понтифика после резких высказываний президента США.
До этого глава католической церкви призвал не считать свои антивоенные проповеди заочным ответом американскому лидеру.
На специальном молебне об установлении мира Лев XIV строго осудил манию всемогущества.