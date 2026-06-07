Барро заявил о планах обсудить с Зеленским роль ЕС на переговорах с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Встреча Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера с украинским политиком пройдет в воскресенье в британской столице, передает РИА «Новости». Главной темой разговора станет усиление позиций европейских государств в возможном мирном процессе.

Глава французского дипломатического ведомства Жан-Ноэль Барро подчеркнул важность предстоящих консультаций. «Что является относительно новым – так это то, что Зеленский теперь выразил желание, чтобы Европа могла занимать более важное место, играть более значимую роль», – отметил министр. По его словам, Париж, Берлин и Лондон активно готовятся к такому сценарию.

Дипломат также напомнил, что французская сторона никогда не исключала возможности поддержания диалога с Москвой. Ранее аналогичные встречи европейских политиков не приводили к существенному прогрессу в вопросах урегулирования конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подтверждала готовность Москвы к результативному диалогу. Глава ведомства Сергей Лавров также отмечал, что российская сторона внимательно следит за попытками европейских стран повлиять на позицию Вашингтона по украинскому кризису.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия, Франция и Британия совместно с Украиной разрабатывают инициативу по организации диалога с Россией.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Францию и Британию главными представителями региона в процессе урегулирования.