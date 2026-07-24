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    Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей – и теперь юные киевлянки выходят на улицы с нацистскими лозунгами про русорез.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победа декабристов обернулась бы для России кровью

    Куда справедливее в наши дни будет праздновать не само провальное декабристское восстание, погубившее почти 1300 ни в чем не повинных русских солдат, а другую дату – 200-летие приговора 125 участникам заговора, объявленного 24 июля 1826 года.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мошенники научились «разводить» целые государства

    Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.

    15 комментариев
    24 июля 2026, 13:00 • Новости дня

    Эксперт оценил эффект новых пошлин США против 60 стран

    Американист Дудаков: Для России эффект новых пошлин США будет нулевым

    Эксперт оценил эффект новых пошлин США против 60 стран
    @ ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Эффект от введения администрацией Дональда Трампа новых пошлин против 60 стран окажется смазанным. Во-первых, предусмотрено большое количество исключений для разных категорий товаров. А во-вторых, немалое количество государств, включая ключевых торговых партнеров Вашингтона, уже на протяжении более года сталкиваются с тарифным давлением, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «В феврале 2026 года Верховный суд США признал неконституционными львиную долю тарифов, которые вводились Дональдом Трампом на основе объявленного режима чрезвычайной ситуации в торговой сфере. С того момента американский лидер пытается использовать другие механизмы для того, чтобы накладывать пошлины», – напомнил американист Малек Дудаков.

    Он отметил, что ранее речь шла о временном глобальном тарифе в размере 10% – их действие истекает 24 июля. Взамен этой меры Штаты и ввели новые пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран. По оценкам аналитика, эффект от решения администрации Трампа «окажется смазанным» по ряду причин. «Во-первых, предусмотрено большое количество исключений для разных категорий товаров, которые поставляются в США», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, немалое количество государств, включая ключевых торговых партнеров Вашингтона, уже на протяжении более года сталкиваются с тарифным давлением, которое превышает отметку в 10–15%», – добавил Дудаков. Как указал политолог, это привело к тому, что «никто не торопится о чем бы то ни было договариваться с Белым домом».

    «Все рассчитывают на то, что тарифы рано или поздно будут отменены судами в Америке», – заметил он. Спикер также напомнил, что остается 100 дней до выборов в Конгресс. «На них с высокой долей вероятности победят демократы, после чего Трамп превратится в «хромую утку». Поэтому многие страны не видят смысла заключать с ним сейчас соглашения», – уточнил американист.

    Вместе с тем, новые тарифы могут привести к негативным последствиям для самих Штатов. «США уже сталкиваются с проблемами, в частности из-за роста цен на топливо, вызванного конфликтом с Ираном. Не исключено, что пошлины дополнительно разгонят инфляцию. В таком случае ФРС придется повышать ключевую ставку», – рассуждает аналитик.

    Что касается мер в отношении Москвы, то Дудаков напомнил: «торговый оборот России и США крайне маленький». «Речь идет о нескольких миллиардах долларов в год. В основном Америка закупает у нас критически важное для себя сырье: в частности, редкоземельные металлы. Но они не подпадают под действие тарифов. Таким образом, для России эффект объявленных пошлин будет около нулевым», – заключил политолог.

    Ранее администрация Дональда Трампа установила новые тарифы в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран. В качестве обоснования использован Закон о торговле 1974 года. По мнению Вашингтона, государства, на которые распространяются пошлины, не ввели или не применяют в достаточной мере «запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда».

    Пошлина в размере 10% будет действовать для 17 стран, которые уже запретили ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда, либо обязались ввести такой запрет. В их числе Британия, Канада, Индия, Мексика, Аргентина и другие. Пошлинами в 10% или 12,5% будут облагаться отдельные товары из ЕС, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Швейцарии. Для всех товаров из России и Китая будут действовать 12,5%-ные пошлины.

    Тарифы вступили в силу в 00.01 24 июля по времени восточного побережья США (07.01 мск). Таким образом, они фактически пришли на смену временным глобальным пошлинам на американский импорт, вступившим в силу 24 февраля на срок 150 дней. При этом для товаров, которые на момент вступления решения в силу уже находятся в пути, предусмотрена отсрочка – пошлины для них начнут действовать с 28 июля.

    Новые ограничения коснутся 99,4% американского импорта, но предполагают множество исключений. Так, из-под действия пошлин будут выведены нефть, газ, удобрения, некоторые виды продовольствия, а также товары, на которые уже действуют пошлины, в том числе автомобили, сталь, алюминий и медь. Кроме того, меры не будут применены к товарам, подпадающим под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой.

    Новые меры уже вызвали критику со стороны затронутых государств. Бразилия назвала их необоснованными и пригрозила ответными шагами, а Австралия заявила о несоответствии соглашению о свободной торговле. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС потребует от Вашингтона объяснений в связи с введением новых таможенных пошлин. «У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», – отметила она.

    24 июля 2026, 08:34 • Новости дня
    Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США

    Каллас: Брюссель потребовал от Вашингтона разъяснений из-за новых пошлин

    Каллас заявила о неприятном сюрпризе для ЕС от США
    @ IMAGO/Martin Bertrand/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Введение Соединенными Штатами новых таможенных тарифов стало неприятным сюрпризом для Евросоюза, который намерен добиваться разъяснений от американской стороны, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз потребует от Вашингтона объяснений в связи с введением новых таможенных пошлин, передает ТАСС.

    Ранее американские власти решили обложить торговых партнеров сборами в размере от 10% до 12,5% под предлогом борьбы с принудительным трудом.

    Ограничения затронут 60 стран, включая государства ЕС. Новые меры заменят временные глобальные тарифы на импорт, которые действовали в США с 24 февраля в течение 150 дней.

    «У нас была сделка с Америкой, и мы придерживались этой сделки. <…> Для нас несоблюдение этих договоренностей стало неприятным сюрпризом», – отметила Каллас.

    Дипломат также подчеркнула необоснованность введенных ограничений. По ее мнению, европейское трудовое законодательство превосходит американское, поскольку в странах ЕС предусмотрены оплачиваемые отпуска и созданы отличные условия труда.

    Пошлины начали действовать 24 июля в 07:01 по московскому времени, однако для товаров в пути их вступление в силу отложили до 28 июля.

    Ранее США потребовали от Брюсселя до 4 июля реализовать условия двусторонней торговой сделки, пригрозив в случае промедления резким повышением пошлин.

    Американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения.

    Зимой Европарламент приостановил процедуру ратификации данного документа из-за тарифных угроз Вашингтона.

    Летом прошлого года лидеры США и ЕС достигли договоренности по этой масштабной сделке.

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    24 июля 2026, 11:37 • Новости дня
    Лавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США

    Лавров назвал военную помощь Запада причиной отказа Киева от мирных инициатив

    Лавров объяснил высокомерный отказ Киева от мирных инициатив США
    @ Denis Bocharov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим не принял американских инициатив, поскольку у Владимира Зеленского есть военная поддержка со стороны западных союзников, включающая поставки дронов и высоких технологий, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Российская сторона считает, что высокомерный отказ от американских инициатив, озвученных на саммите на Аляске, связан с активной военной поддержкой Владимира Зеленского, пояснил Лавров, передает РИА «Новости».

    «Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием, ему в огромных количествах доставляют дроны, которым он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя мирных граждан и гражданские цели», – заявил министр.

    Глава ведомства добавил, что значительную часть этой поддержки оказывают сами Соединенные Штаты. По его словам, помощь не ограничивается продажей вооружений Евросоюзу для последующей передачи Киеву. Американская сторона также предоставляет разведывательные данные и обеспечивает работу системы Starlink.

    Лавров подчеркнул, что высокие технологии, требующие специальных навыков применения на поле боя, оказываются в распоряжении украинских военных неслучайно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров напомнил госсекретарю США Марко Рубио о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями.

    Американист Малек Дудаков спрогнозировал продолжение передачи Киеву американских разведданных.

    В сентябре прошлого года Лавров заявил об отказе украинских властей от переданных после саммита на Аляске предложений.

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    23 июля 2026, 18:30 • Видео
    Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    23 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    Каллас: Евросоюз введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат нефтеперерабатывающие заводы в России и Белоруссии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, новые санкции затронули более ста банков и криптооператоров, а также НПЗ из России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    Каллас назвала 21-й пакет санкций крупнейшим разовым пакетом санкций за последние четыре года. Он насчитывает свыше 218 позиций. Глава евродипломатии также сообщила, что ограничения затронут 40 морских судов и более 50 предприятий ВПК.

    Ранее Каллас заявила, что Евросоюз приступил к подготовке нового пакета санкций против России, при том, что предыдущий, 21-й, еще не прошел процедуру формального утверждения и не вступил в силу.

    В четверг в ЕС утвердили урезанный пакет санкций против России без газового эмбарго.

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    24 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Дворкович приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ
    Дворкович приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент FIDE Аркадий Дворкович объявил о приостановке исполнения своих полномочий и передал их временному президенту гроссмейстеру и чемпиону мира по версии FIDE Вишванатану Ананду.

    Аркадий Дворкович в заявлении подчеркнул, что передает пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), чтобы защитить организацию от последствий включения его в европейские санкционные списки.

    «Я хочу недвусмысленно заявить, что считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно оспорено всеми возможными способами», – подчеркнул Дворкович в заявлении.

    Свой шаг он направил на обеспечение стабильной работы организации, а также защиту ее мероприятий и программ от швейцарских и европейских ограничений.

    Совет Международной шахматной федерации официально ратифицировал данное решение. Согласно уставу организации, исполняющим обязанности главы назначен заместитель президента и 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

    Он будет руководить структурой до снятия ограничительных мер.

    Напомним, ЕС 23 июля принял 21-й пакет антироссийских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в списке подсанкционных лиц оказались помощник президента России Владимир Мединский и министр спорта страны Михаил Дегтярев, а также в перечне указаны Поздняков и Маммиашвили.

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    23 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций

    ЕС ввел санкции против 170 российских организаций и 48 физических лиц

    ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций, затронувший 170 юридических и 48 физических лиц.

    «Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций. <…> В черный список внесено 170 организаций и 48 физических лиц», – говорится в заявлении Совета ЕС. Кроме того, отдельные ограничения коснулись восьми человек «за поддержку российской пропаганды», передает ТАСС.

    Под ограничения попали 37 российских компаний, занимающихся производством беспилотников дальнего действия. Эти меры направлены на «ограничение возможностей российского военно-промышленного комплекса». Также санкции предусматривают заморозку активов и запрет на финансирование 94 банков и крупных финансовых учреждений России.

    Новый пакет санкций позволяет полностью запретить компаниям из третьих стран предоставлять услуги с криптоактивами. Эта мера призвана ограничить работу платформ, помогающих обходить европейские ограничения. Дополнительно создана база для введения визового запрета в отношении участников СВО, включая действующих и бывших военных.

    ЕС сохранил потолок цен на российскую нефть на уровне 44 долларов за баррель до 15 июля 2027 года. В черный список попали более 40 танкеров, нарушающих это правило. Общее число судов из третьих стран, перевозящих нефть по рыночным ценам и находящихся под санкциями, достигло 673.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала включить в новые списки нефтеперерабатывающие заводы России и Белоруссии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ограничения против отечественных банков привычным давлением.

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    24 июля 2026, 05:03 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна заявила о планах коллег посетить Россию
    Конгрессвумен Луна заявила о планах коллег посетить Россию
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Делегация американских законодателей планирует приехать в Москву осенью или зимой для обсуждения вопросов мира, торговли и восстановления двусторонних отношений, сообщила член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

    «Группа законодателей США приедет в период осень – зима этого года. Я не могу назвать конкретные сроки по соображениям безопасности, но поездка, безусловно, планируется. Мы приедем», – сказала она ТАСС.

    По словам республиканки от штата Флорида, в настоящее время идет формирование списка желающих участвовать в поездке. Ожидается, что в состав делегации войдет достаточное число конгрессменов.

    Главными темами для обсуждения с российскими коллегами станут мир, торговля и восстановление двусторонних связей, уточнила Анна Паулина.

    Ранее, 26 и 27 марта, делегация Госдумы в составе пяти человек посетила Вашингтон по приглашению конгрессвумен Луны. Российские депутаты провели встречи с американскими законодателями и представителями администрации США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессвумен Луна по итогам переговоров сообщила о рассмотрении членами Конгресса США приглашения нанести ответный визит в Москву. Посол Дарчиев сдержанно оценил визит делегации депутатов Госдумы в США. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов пригласил американских коллег посетить Москву.


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    23 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    Трамп заявил о готовности к масштабной атаке на Иран
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время изучает варианты проведения масштабной военной операции против Ирана.

    По словам главы государства, планируемые удары по своей мощи превзойдут все предыдущие атаки, передает ТАСС.

    «Я рассматриваю возможность массированной атаки больше, чем когда-либо до этого. Я близок к принятию решения. Мы все готовы к этому», – заявил политик в интервью порталу Axios.

    В начале июля Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном. Месяцем ранее американский лидер анонсировал мощную атаку на Исламскую республику из-за сбитого военного вертолета.

    В мае глава Белого дома допустил вероятность возобновления масштабных военных действий против Ирана.

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    23 июля 2026, 19:40 • Новости дня
    Совет ЕС заморозил активы 94 российских банков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз в рамках 21-го пакета санкций принял решение о заморозке активов и введении запрета на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям России.

    Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации, передает ТАСС.

    «Совет ЕС вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям, а также одному из ключевых представителей российского банковского сектора. Кроме того, ЕС распространяет запрет на проведение транзакций еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения», – говорится в заявлении.

    Ранее агентство Reuters написало о планах Евросоюза включить в новый санкционный список 90 российских банков.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о введении ограничений против 32 финансовых организаций.

    В апреле европейские власти запретили проведение транзакций с двадцатью кредитными учреждениями России.

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    23 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    ЕС: Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Новый европейский санкционный пакет создает юридическую базу для отказа в выдаче виз российским военнослужащим, задействованным в спецоперации, говорится в заявлении Совета ЕС.

    В официальном заявлении Совета ЕС, опубликованном во вторник, говорится, что Европейский союз подготовил почву для введения визовых ограничений в отношении участников специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Данный пакет создает основу для введения всеобъемлющего визового запрета в отношении действующего и бывшего личного состава Вооруженных сил России, а также иных опосредованных формирований», – подчеркивается в документе.

    В заявлении уточняется, что новые ограничительные меры направлены конкретно на военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об отсутствии в итоговом варианте 21-го пакета антироссийских санкций пункта о закрытии границ Евросоюза для участников спецоперации.

    В свою очередь саммит ЕС отправил на доработку идею главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда на территорию объединения участникам СВО.

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    24 июля 2026, 05:32 • Новости дня
    Вучич заявил об отсутствии альтернатив вступлению Сербии в Евросоюз
    Вучич заявил об отсутствии альтернатив вступлению Сербии в Евросоюз
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белград рассматривает европейскую интеграцию как свою главную стратегическую цель и не видит других вариантов развития для государства, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Европейский путь – наша стратегическая цель, других путей для нас нет», – заявил глава государства в интервью Die Presse, передает ТАСС.

    По словам сербского лидера, это требует тесного сотрудничества со всеми странами-кандидатами.

    Ранее руководитель государства отмечал, что вступление в объединение в ближайшее время маловероятно. Он объяснил это тем, что Евросоюз не сможет принять новые страны в течение нескольких ближайших лет.

    Ранее Вучич исключал скорое вступление Сербии и Украины в Евросоюз. Сербский лидер называл антироссийские санкции ключевым условием Брюсселя.

    Ради евроинтеграции власти республики рассматривают возможность отмены безвизового режима с Россией.

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    24 июля 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме объяснили включение российских вузов в список угроз США

    Депутат Вассерман: «Черный список» Пентагона из российских вузов навредит самим США

    В Госдуме объяснили включение российских вузов в список угроз США
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Санкции Пентагона против 33 российских вузов и НИИ говорят об их успешной работе в противостоянии давлению США. При этом решение Вашингтона негативно скажется на самом американском научном сообществе, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее США назвали ряд российских институтов угрозой своей нацбезопасности.

    «США считают угрозой своей нацбезопасности деятельность любых частных и государственных институтов, которые помогают купировать американское давление на суверенные государства. В данном случае речь идет о России. Именно поэтому наши вузы и НИИ попали в «черный список» Пентагона», – считает Анатолий Вассерман, член комитета Госдумы по просвещению.

    По словам депутата, ко включению вузов и НИИ в список Пентагона могла привести любая деятельность их научного, преподавательского или даже ученического состава. «Например, это могли быть какие-то проекты Высшей школы экономики по снижению эффекта американского санкционного давления на Россию. Либо инициативы МГТУ им. Баумана по сугубо гражданским техническим направлениям», – рассуждает собеседник.

    Российские институты должны расценивать решение Пентагона как высокую оценку своей деятельности в укреплении соответствующих отраслей, уверен парламентарий. «Наделение статусом угрозы нацбезопасности США подчеркивает значимость работы любого субъекта – будь то вуз, НИИ или отдельный ученый», – добавил Вассерман.

    Собеседник рассказал, что несколько лет назад сам получил уведомление от МИД Британии о наложении дополнительных личных санкций к уже существовавшим ограничениям. «Подданным ее величества запретили оказывать мне какие бы то ни было юридические услуги. В ответном письме я поблагодарил британскую сторону за столь высокую оценку моей деятельности на благо России», – вспомнил депутат.

    «Более того, решение Пентагона весьма осложнит или даже закроет для граждан США взаимодействие с указанными вузами, НИИ, их учеными и преподавателями. Не нужно недооценивать этот эффект – американское научное сообщество довольно широко пользовалось опцией сотрудничества с российскими коллегами», – указал собеседник.

    Кроме того, акцентировал Вассерман, выпускникам включенных в «черный список» вузов станет сложнее устраиваться на работу в американские государственные и частные компании, или корпорации, работающие в интересах США. «Абитуриенты, заведомо ориентирующиеся на трудоустройство за рубежом, станут выбирать другие вузы для получения высшего образования. Тем самым они оставят свободными места для молодых людей, планирующих по-настоящему связать свое будущее с работой на благо России», –  резюмировал парламентарий.

    Ранее Пентагон внес 33 вуза и НИИ России в список угроз нацбезопасности США. Всего в реестре указаны 130 академических и исследовательских организации, в том числе из Китая и Ирана, говорится в сообщении американского военного ведомства. «Указанные учреждения занимаются деятельностью, которая повышает вероятность нецелевого использования средств, выделяемых Вашингтоном на исследования и разработки. Это позволяет враждебным государственным структурам вмешиваться в дела США, что напрямую угрожает национальной безопасности и научной целостности Америки», – отмечается в коммюнике.

    В список, среди прочего, включены МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ им. Баумана, Московский авиационный институт, Военно-морская академия им. Кузнецова, Уральский федеральный университет, НГУ им. Лобачевского, МИРЭА, структуры Российской академии наук.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская молодежь решает задачи национального масштаба в науке. Молодые инженеры, врачи и айтишники создают уникальные технологии. Рентген для металлургии, экзоскелеты для реабилитации и даже новые методы стоматологической диагностики – за всеми этими разработками стоят те, кто только что окончил вузы.

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    23 июля 2026, 19:04 • Новости дня
    Захарова напомнила о невыполненном обещании Трампа по Украине

    Захарова: Трамп более 80 раз обещал завершить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении завершить боевые действия за 24 часа, однако эти обещания остались нереализованными, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Так Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Марко Рубио о сроках урегулирования ситуации.

    «Марко Рубио, отвечая на вопрос журналиста по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил: «Вы думаете, мы урегулировали войну на Украине за 30 минут? Это не так работает», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат подчеркнула, что никто и не ожидал столь быстрого решения. При этом она напомнила, что Трамп более 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, а впоследствии давал высокую оценку саммиту в Анкоридже.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в Маниле.

    Ранее Трамп назвал сарказмом свое обещание закончить украинский конфликт за сутки.

    Позже американский лидер выразил уверенность в скором завершении боевых действий.

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    23 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Евросоюз не смог запретить транзит российского СПГ третьим странам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель не стал включать запрет на транспортировку российского сжиженного природного газа в 21-й пакет санкций.

    Изначально эта мера преподносилась как центральная часть новых ограничений, однако в итоговом документе от нее отказались, передает ТАСС.

    «Что касается перевозок СПГ в третьи страны и закупок, связанных с такими перевозками: введены временные исключения сроком на один год с возможностью автоматического продления», – сказано в официальном заявлении Еврокомиссии.

    Вместо полного эмбарго европейские власти обязали операторов танкеров регулярно отчитываться об объемах контрактов и пунктах назначения грузов. Кроме того, компании теперь должны уведомлять руководство объединения о любых сделках по продаже газовозов российской стороне.

    Напомним, европейские дипломаты согласовали сокращенный вариант новых антироссийских ограничений без полного эмбарго на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Власти Греции заблокировали принятие жестких мер для защиты своей судоходной компании Dynagas.

    Представители стран Евросоюза исключили многие ключевые инициативы ради защиты интересов национального бизнеса.

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    23 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Трамп назвал дату предстоящей поездки Си Цзиньпина в Вашингтон

    Трамп: Си Цзиньпин прибудет в США 24 сентября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с официальным визитом, который начнется 24 сентября, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне.

    «Президент Си приезжает 24 сентября», – заявил американский лидер, передает ТАСС.

    В мае Трамп пригласил председателя КНР посетить Белый дом. Позже администрация американского президента подтвердила сохранение планов по организации этого визита.

    Государственный секретарь США Марко Рубио анонсировал активную подготовку к осенней поездке китайского лидера.

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    23 июля 2026, 14:07 • Новости дня
    Кремль не стал комментировать сообщения о якобы помощи Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Публикации в СМИ о том, что Россия якобы помогала Ирану бить по американским объектам, не являются поводом для комментариев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Пентагона заявил о поддержке Ирана Россией и Китаем.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Вашингтон безосновательно обвиняет Москву и Пекин в военной поддержке Тегерана.

    Накануне Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции.

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