Как молодежь решает задачи национального масштаба

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу в России отмечается День молодежи. Праздник ведет историю с 1993 года, а с 2023-го, согласно распоряжению президента, больше не привязан к фиксированной дате и отмечается в последнюю субботу июня. В этом году она совпала с исторической – 27 июня.

Федеральной площадкой и Молодежной столицей России 2026 года выбран Смоленск, где масштабная программа длится три дня – с 26 по 28 июня. Второй ключевой точкой объявлен город Елец.

Поддержка молодежи и молодых специалистов сегодня – один из главных государственных приоритетов. Для этого запущены масштабные национальные проекты, финансовые программы и льготы. В частности, нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание инфраструктуры для самореализации, обновление школ, вузов и развитие молодежных центров по всей стране.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» проводит десятки конкурсов – «Лидеры России», «Твой Ход», олимпиада «Я – профессионал». Победители получают денежные призы, наставников из числа топ-менеджеров и приглашения на работу. Молодые люди от 14 до 35 лет могут получить от Росмолодежи до 1 млн рублей на реализацию своих социальных, научных или бизнес-проектов.

Эти возможности уже меняют жизни тысяч молодых людей. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто воспользовался ими в полной мере, – от инженеров-разработчиков до будущих врачей и IT-предпринимателей.

Экзоскелет, которого нет на мировом рынке

Выпускник НИУ «МЭИ» Валерий Замашкин – инженер, исследователь и технологический предприниматель. Его главный проект – бимануальный реабилитационный экзоскелет верхних конечностей. Это устройство помогает восстанавливать подвижность рук после травм и инсультов – социально значимая разработка, востребованная в российских реабилитационных центрах.

Взяться за проект побудил научный руководитель – доктор биологических наук, который убедил молодого инженера в том, что экзоскелет с такими характеристиками действительно нужен стране. Работа шла легко, потому что в ней участвовали студенты с кафедры робототехники. Замашкин признается, что экзоскелеты и манипуляторы – для них привычная среда, а с инженерной точки зрения конструкция, хоть и не совершенна, но значительно выгоднее дорогих зарубежных аналогов.

Сейчас вокруг проекта формируется полный цикл развития – от научного обоснования до вывода изделия на рынок. Возглавляемое Замашкиным ООО «РеМ17» уже получило специальную награду премии Electronica «За социальную значимость робототехнических решений» на всероссийской выставке ExpoElectronica. Созданы три последовательных прототипа, ведется подготовка к испытаниям в условиях, приближенных к реальным. Кроме того, проект получил грантовую поддержку Фонда содействия инновациям по программе «УМНИК» в размере 500 тыс. рублей.

Сам Замашкин совмещает роли изобретателя, преподавателя и гендиректора. Ведет занятия по теоретической механике в МЭИ и растит команду молодых инженеров. Вместо скучных лекций – практика: выезды на выставки, подбор двигателей, погружение в реальные задачи. «Я стараюсь, чтобы у студентов оставались воспоминания и было больше пользы, чем при обычном преподавании», – делится собеседник.

В прошлом году Замашкин представлял российскую инженерную школу в Китае – читал лекции в Таншане. Студентам он советует не бояться грантов: раньше он сам думал, что это сложно, но с поддержкой наставника понял: все гораздо проще, чем кажется.

Стоматология, наука и дизайн

Ольга Хабарина получила красный диплом Российского университета медицины по специальности «Стоматология» буквально накануне Дня молодежи. Она – молодой специалист на стыке стоматологии, науки, цифровых технологий и медицинского просвещения. В сфере ее профессиональных интересов – функциональная диагностика, заболевания слизистой оболочки полости рта и цифровые методы анализа данных.

Понимание того, что лечить зубы можно не только бормашиной, но и словом, кодом, визуальным образом, пришло к ней не сразу. Ольга всегда хотела развиваться творчески – сначала занялась дизайном в университетском Медиацентре, затем ее пригласили в студенческое научное общество. Она полагает, что когда студент активен, его замечают в разных направлениях.

За время обучения Хабарина стала призером олимпиады «Я – профессионал». Этот опыт дал ей не только проверку знаний, но и ценный круг общения. Она помогает коллегам из разных регионов готовиться к состязаниям и признается, что олимпиада – всегда волнительно, но благодаря серьезным испытаниям на финальных этапах чувствуешь особую легкость.

Сегодня Ольга уже подала патентную заявку по стоматологической диагностике. Она верит, что стоматология станет проще и менее болезненной в глазах пациентов, а комплексная функциональная диагностика будет такой же доступной, как ЭКГ в поликлинике.

Своим примером Хабарина вовлекает молодежь в науку. «Самое важное – чтобы вокруг были люди, которые движутся к той же цели. Часто заниматься наукой прекращают из-за того, что оказываются одни. Выбрали узкую специальность, не разобрались, не нашли наставника, который поможет дойти до желаемого этапа», – пояснила она.

Рентген для металлургии

Выпускник магистратуры НИЯУ МИФИ Даниил Калашников – разработчик уникального прибора технологического контроля в черной металлургии – рентгеновского профилемера металлопроката. В России приборы такого класса пока не производятся – до 2022 года их завозили из Германии и США. Профилемер позволяет контролировать качество проката – его выход из строя может привести к потере вплоть до половины выручки прокатного стана, которая исчисляется сотнями миллионов рублей.

Когда Даниилу предложили эту задачу, он сразу понял: масштаб серьезный. Сейчас команда работает над прибором совместно с ПАО «Северсталь». Самое сложное, по его словам, – отладка. Нужно было не просто понять физические процессы, а сделать так, чтобы прибор работал безотказно в заводских условиях. В промышленности надежность – ключевое требование, и этот этап до сих пор остается краеугольным камнем проекта.

Помимо разработки Калашников занимается организацией грантовых акселераторов и программ, которые помогают ученым привлекать финансирование. Несмотря на возможные предложения из-за рубежа, он намерен остаться в России. Его выбор – работа на стыке физики и IT, где можно применять цифровые технологии для решения реальных научных задач: «Я приверженец патриотического духа: хочу сам работать над развитием нашей страны. Она дала мне все: мое детство и всю текущую жизнь. И хочется вернуть некоторую долю этого труда на общее благо государства».

Он активно вовлекает студентов в науку с первых курсов, помогает им найти свое призвание. «Проблема не в том, чтобы убедить заниматься наукой, а в том, чтобы они не потерялись. Мы стараемся оказывать внимание каждому. Это, наверное, самая сильная сторона нашей деятельности», – рассказывает Калашников.

В прошлом году он участвовал в программе Координационного совета по делам молодежи при президенте. Этот опыт работы на федеральном уровне был особенно полезен. «Обычно, когда просто живешь и работаешь в этой сфере, но не заглядываешь за кулисы, кажется, что все работает само. А попадание на орбиту Координационного совета помогло увидеть, что за каждой инициативой стоит человек или группа людей. Государство наше не обезличено – это набор активных, неравнодушных людей, которые хотят что-то поменять в лучшую сторону. Для меня самым большим открытием было, что таких людей много – таких же неравнодушных, как я. И если я захочу развиваться в этом направлении, то смогу свои проекты вывести на такой же уровень. У них получилось – значит, и у меня шансы есть», – считает Калашников.

ИИ на чайных заводах

Алексей Зенькович – директор по развитию и главный аналитик Factory Director. В составе команды он участвовал в разработке первой в России системы мониторинга чайного производства с элементами искусственного интеллекта. Решение было апробировано на производстве Ahmad Tea.

Интерес к промышленности возник у Алексея еще в школе, а в институте появились единомышленники. У них с командой примерно одинаковый путь: лицей в Королеве, затем МФТИ. В этом сообществе, по его словам, сейчас принято строить сложные технологические бизнесы. Так и получилось – один из чайных заводов оказался у выпускника Физтеха, и они смогли применить свою идею на практике.

Молодой айтишник не просто разработчик – он лично объездил множество производств в Московской, Тульской, Владимирской областях, в Ярославле и Рыбинске, изучая потребности предприятий в цифровизации. В планах – побывать в каждом субъекте РФ. Готовность промышленности к искусственному интеллекту, считает он, зависит от собственника: если он прогрессивный, следит за трендами и модернизирует производство, тогда есть и запрос на технологии.

В проект Factory Director инвестировали 50 млн рублей. Инвестора убедила не только красота алгоритма и экономическая выгода для заводов, но и личная уверенность молодого специалиста. «Прежде чем получить эти деньги, мы долго общались с инвестором, объясняли, почему принимаем решения, на основании каких фактов, чего мы хотим. Совпало наше видение развития технологий и их применения на российском рынке с видением инвестора. Поэтому и получилось», – пояснил он.

Сейчас команда хочет масштабироваться на большее количество заводов. При этом есть понимание, что создаваемый продукт – это прямой вклад в рост производительности труда, о котором сейчас много говорят на государственном уровне. «Мы бы хотели ощущать, что наш частный бизнес решает большую национальную задачу. Пока мы на пути к этому», – заключил собеседник.