Госдума одобрила законопроект ЕР о поддержке молодежных организаций

Tекст: Валерия Городецкая

Документ предусматривает создание Общероссийского электронного реестра таких организаций и внесение изменений в федеральные законы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы создаем систему поддержки общественных объединений, ассоциаций и некоммерческих организаций, которые работают с детьми и молодежью. Сегодня такие организации – институты гражданского общества, они дополняют классические институты воспитания: школу, колледж, университет, семью», – отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Инициатива позволит организациям получать гранты и субсидии в регионах, а также предоставит доступ к инфраструктуре спорта, культуры и образования. Электронный реестр, который будет вести Росмолодежь, соберет всю информацию об НКО и упростит их взаимодействие с государством.

Законопроект также решает проблему дефицита бесплатного полезного досуга, особенно на селе. Кроме того, предусмотрены квоты для специалистов таких НКО в 18 круглогодичных молодежных образовательных центрах, где они смогут обучаться бесплатно.

В январе партия «Единая Россия» внесла в Госдуму инициативу для поддержки детских и молодежных некоммерческих организаций.

В феврале глава Росмолодежи Григорий Гуров отчитался о перевыполнении плановых показателей национального проекта «Молодежь и дети».

Весной представители правительства и партии обсудили вопросы развития подрастающего поколения на специальном отчетно-программном форуме в Нижнем Новгороде.