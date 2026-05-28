В Госдуму повторно внесли законопроект о покупке красивых автономеров

Tекст: Денис Тельманов

В Государственную думу вновь поступил законопроект, который даст возможность покупать привлекательные регистрационные знаки для автомобилей. Документ был скорректирован после получения отзывов от правительства и профильного комитета, передает ТАСС.

Первый заместитель председателя комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев сообщил об этом в своем Telegram-канале. «Это новая редакция – более детальная, продуманная, осознанная, если можно так сказать», – отметил он в ходе заседания.

В середине апреля документ возвращали авторам из-за множества неурегулированных вопросов. Тогда оставалось неясным, какие именно комбинации цифр и букв будут считаться привлекательными, как организуют оплату бронирования и куда направят полученные средства.

Новые поправки в закон о регистрации транспортных средств призваны вывести услугу из теневого сектора. Авторы инициативы подчеркивают, что сейчас государство не получает доходов от подобных сделок, а автомобилисты вынуждены действовать вне правового поля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле профильный комитет Госдумы вернул этот документ авторам на доработку.

Депутаты фракции «Новые люди» внесли данную инициативу в нижнюю палату парламента осенью прошлого года.

Президент России Владимир Путин до этого поддержал идею продажи особых регистрационных знаков через портал «Госуслуги».