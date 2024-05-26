Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
В Госдуме озвучили ориентиры прогрессивной шкалы налогообложения
Депутат Госдумы Макаров заявил о необходимости сохранить ставку подоходного налога для зарабатывающих до 150 тыс. рублей
Ставка подоходного налога 13% не должна меняться для тех, чей доход не превышает 150 тыс. рублей в месяц (вдвое больше средней зарплаты по стране), считает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Макаров заявил: «Мы предлагаем, что ставка 13% не должна меняться в случае не менее, чем двукратного превышения средней зарплаты». Макаров подчеркнул важность того, чтобы «верхние планки» не оказались «чрезмерными» и не спровоцировали «уход от уплаты налогов», который в результате приведет не к росту собираемости налога, а к его сокращению.
По его словам, для наибольшей справедливости необходима прогрессивная шкала, которая предусматривает «несколько ступеней», это даст возможность «плавно переходить из одной категории заработка в другую», пишет «Комсомольская правда».
При этом подчеркивается, что «из любой системы, связанной с увеличением ставок, должны быть исключены» доходы участников специальной военной операции, необходимо «защитить их и их семьи». Макаров отметил, что таково «главное требование, которое сформулировано Госдумой при рассмотрении этого вопроса на парламентских слушаниях».
Напомним, в Госдуме обсудили идеи по изменению налоговой системы России – переход к более справедливой схеме уплаты НДФЛ, к прогрессивной шкале налога. Подготовлен пакет рекомендаций по усовершенствованию налоговой системы. Повышение нагрузки по НДФЛ не должно коснуться большинства граждан. В отношении налога на прибыль организаций рекомендуется распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие корпоративные доходы.