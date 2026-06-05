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Евродепутат обвинил Каллас в срыве диалога ЕС с Россией
Евродепутат Картайзер обвинил Каллас в срыве диалога ЕС с Россией
Жесткая риторика европейских политиков стала главным препятствием для восстановления дипломатических контактов между Брюсселем и Москвой, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас занимает крайне радикальную позицию, что мешает возобновлению нормального диалога с Россией, отметил Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума.
«Мы находимся в нулевой точке. И это во многом связано с радикальной позицией госпожи Каллас, но также и с очень обструкционистской позицией некоторых государств-членов», – подчеркнул европейский политик.
Парламентарий выразил уверенность, что без изменения текущего подхода ряда западных лидеров добиться дипломатического прогресса будет невероятно трудно, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.
Депутат Европарламента от Германии Мартин Зоннеборн сравнил чиновницу с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции.
Парламентарий из Люксембурга Фернан Картайзер призвал заменить лишенную дипломатичности руководительницу внешнеполитического ведомства ЕС.