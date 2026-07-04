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Поддубный: Необходимо убрать барьеры для участия ветеранов в экономике
Герой России, представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму Евгений Поддубный заявил о необходимости обеспечить бесшовный переход специалистов военных профессий на гражданские специальности для развития страны.
Представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму Евгений Поддубный подчеркнул важность адаптации ветеранов к мирной жизни, передает сайт партии «Единая Россия».
«Сейчас на передовой создаются и тестируются новые высокие технологии, которые будут востребованы не только в армии. Взять те же беспилотники. В их использовании нуждаются и сельское хозяйство, и строительство, и энергетика, и туристическая отрасль», – акцентировал он.
По словам Поддубного, в экономике наблюдается нехватка специалистов с необходимыми знаниями и опытом в новых сферах.
«Нужно сделать так, чтобы переход специалистов из военной сферы на гражданку был быстрым, без лишних бюрократических проволочек, без дополнительных доказательств квалификации. Им ничего не нужно доказывать – они доказали свой профессионализм на фронте. Ребятам нужна работа, а стране нужны их мозги и руки. Мы должны создать условия, чтобы весь их потенциал, вся их энергия были реализованы», – добавил Герой России.
В партии работает Экспертный совет по подготовке Народной программы под руководством Дмитрия Медведева. В рамках его деятельности закреплена позиция о том, что государство должно помогать ветеранам реализовывать свой потенциал.
На первом этапе съезда партии, прошедшем 28 июня, были утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму, куда вошли 76 участников СВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена кандидатов федеральной пятерки партии с Евгением Поддубным в составе.
Политолог Александр Асафов отметил последовательное укрепление партией законодательного корпуса ветеранами спецоперации.