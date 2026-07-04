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Российские войска прорвали оборону ВСУ и устремились к Дружковке
Минобороны: Группировка «Центр» продвигается к Дружковке и Доброполью
Подразделения армии России после освобождения Константиновки продолжили стремительное наступление, преодолев мощные оборонительные рубежи противника и завязав бои на новых направлениях в Донбассе.
Вооруженные силы России развивают успех на донецком направлении, сообщает Минобороны.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что передовые части группировки «Центр» вышли к населенным пунктам Доброполье и Анновка.
«В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки «Центр» с целью овладения следующим узлом обороны населенным пунктом Дружковка», – сообщил представитель ведомства.
В министерстве обороны уточнили, что украинские формирования отброшены на несколько километров от Константиновки. Российские штурмовые отряды уже ведут активные бои на окраинах Алексеево-Дружковки.
Войскам удалось преодолеть мощный оборонительный рубеж, который возводился киевскими властями с 2014 года. Рудской подчеркнул, что все поставленные верховным главнокомандующим задачи по освобождению Донбасса будут обязательно выполнены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.
Командир мотострелковой бригады Антон Грунис доложил Владимиру Путину о прорыве четырех рубежей обороны противника в этом городе.
Ранее глава государства заявил о выходе российских подразделений непосредственно к Доброполью.