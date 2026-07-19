Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!18 комментариев
Российские военные поразили производство ракет «Фламинго» в Киеве
Массированный удар высокоточным оружием разрушил мощности заводов, выпускающих детали для крылатых и зенитных снарядов украинской армии, сообщает Минобороны России.
Вооруженные силы нанесли точечные удары по оборонным объектам столицы Украины, передает Минобороны в MAX. Целями стали производственные площадки, задействованные в создании комплектующих для вооружения. «Поражены в городе Киеве: киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности, осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных ракет С-300», – говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, под огонь попало предприятие ракетно-космической отрасли. На этих мощностях также проводились работы по модернизации и ремонту радиолокационных станций и оптико-электронных прицелов для истребителей МиГ-29.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные поразили киевский завод «Радионикс» по выпуску систем управления для ракет «Нептун-МД» и «Фламинго». Несколькими днями позже Министерство обороны отчиталось об уничтожении пяти столичных предприятий по производству дальнобойных беспилотников и навигационного оборудования. В конце июня средства противовоздушной обороны сбили три украинские крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».