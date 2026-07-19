Российские военные поразили производство ракет «Фламинго» в Киеве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы нанесли точечные удары по оборонным объектам столицы Украины, передает Минобороны в MAX. Целями стали производственные площадки, задействованные в создании комплектующих для вооружения. «Поражены в городе Киеве: киевское агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности, осуществляющее производство систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных ракет С-300», – говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, под огонь попало предприятие ракетно-космической отрасли. На этих мощностях также проводились работы по модернизации и ремонту радиолокационных станций и оптико-электронных прицелов для истребителей МиГ-29.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля российские военные поразили киевский завод «Радионикс» по выпуску систем управления для ракет «Нептун-МД» и «Фламинго». Несколькими днями позже Министерство обороны отчиталось об уничтожении пяти столичных предприятий по производству дальнобойных беспилотников и навигационного оборудования. В конце июня средства противовоздушной обороны сбили три украинские крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».