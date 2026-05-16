  Кремль сообщил о визите Путина в Китай 19–20 мая
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    16 мая 2026, 08:29 • Новости дня

    Российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана, под контролем находится 85% территории города. Уничтожаются формирования ВСУ на территории Национального парка «Святые горы», сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов..

    Начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов посетил передовые позиции группировки «Запад», передает ТАСС. В ходе инспекции командующий оценил текущую оперативную обстановку.

    «Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана – крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирований ВСУ на территории Национального парка "Святые горы"», – заявил он.

    Помимо этого, продолжается ликвидация сил противника в Святогорске. Одновременно 20-я армия, завершив освобождение региона, наступает на широком фронте в Харьковской области. Соединения первой танковой армии уже заняли населенный пункт Боровая.

    Военнослужащие освободили Кутьковку и успешно действуют на двух других тактических направлениях. Идут бои за Новый Мир, Дружелюбовку, Чернещину и Великую Шапковку, а в Шийковке штурмовики контролируют более 50% поселка.

    Соединения шестой армии развивают наступление к западу от Купянска в сторону Шевченково. В целом российская группировка ведет активные боевые действия на участке протяженностью около 350 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие зашли в Красный Лиман с нескольких направлений.

    Подразделения Вооруженных сил заняли населенные пункты Богославка и Диброва.

    Позже бойцы освободили село Закотное к югу от города.

    15 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий Вооруженных сил России рассказал журналистам, как восемь месяцев самостоятельно оборонял точку в Запорожской области в зоне СВО, получая припасы с помощью беспилотников.

    Боец ВС России с позывным Шорох рассказал RT, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино в Запорожской области.

    «Пока я находился там, было время подумать, переосмыслить какие-то... В жизни, что там надо, поменял... поведение. Над многими моментами пришлось подумать», – сказал военнослужащий.

    Защитник уточнил, что заступил на боевое дежурство 22 мая, а покинул укрытие только 29 января следующего года. Доставка продуктов и воды велась с помощью дронов. Зимой военному иногда приходилось оставаться в укрытии по несколько дней, скрывая следы на снегу, чтобы не выдать себя противнику.

    Ранее сообщалось, что доброволец СВО с позывным Мулла провел в тылу украинских войск 130 дней. До этого стало известно, что младший сержант ВС РФ Денис Свиридов полтора месяца в одиночку удерживал огневую точку в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России оборонявшемуся 68 дней рядовому Сергею Ярашеву.

    15 мая 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие и их семьи получат равные социальные гарантии по всей стране, включая выплаты на газификацию и бесплатную психологическую помощь, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Глава государства закрепил новые правила оказания помощи участникам боевых действий, передает ТАСС. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Инициатива разработана «в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах Российской Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции». Действие документа охватывает ветеранов, защитников приграничных территорий, защищавших Донбасс после 2014 года ополченцев и их родственников.

    Субъектам страны рекомендовано внедрить стандартный набор льгот. Среди них выделяются субсидии от 100 тыс. рублей на проведение газа, содействие в поиске работы и заключении социальных контрактов.

    Также предусмотрено внеочередное санаторно-курортное лечение, юридические консультации и приоритетное зачисление в образовательные организации. Помимо этого, военнослужащие смогут бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия.

    Региональным властям также рекомендовано наладить взаимодействие с торговыми сетями и бизнесом для запуска специальных программ поддержки участников СВО, предусматривающих скидки на товары первой необходимости, в том числе с использованием специальных карт. Помимо этого, субъектам РФ поручено совместно с НКО организовывать информационные кампании, направленные на укрепление уважительного отношения к ветеранам спецоперации, а также поддерживать общественные организации, помогающие бойцам и занимающиеся сохранением памяти об их подвигах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года президент России Владимир Путин поручил создать единый стандарт региональных мер поддержки военнослужащих. Позже глава государства призвал уравнять льготы для участников спецоперации и контртеррористических операций.

    В конце апреля текущего года российский лидер подтвердил непрерывность работы по социальному обеспечению бойцов.

    15 мая 2026, 19:11 • Видео
    Руководство США поражено Китаем

    Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    15 мая 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия передала Украине 526 тел погибших военных
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона в ходе обмена с российской получила 526 тел погибших военных украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил осведомленный источник.


    «Да», – сказал РИА «Новости» источник в ответ на вопрос о передаче Украине тел 526 погибших военных.

    Он подтвердил, что украинская сторона в ответ передала 41 тело российских бойцов.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205» при посредничестве ОАЭ.

    15 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное
    Tекст: Мария Иванова

    Группировкой «Север» накануне был установлен контроль над Чайковкой в Харьковской области, а подразделения «Востока» взяли под контроль Чаривное в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    За неделю группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за это время противник потерял свыше 990 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии и десять станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и в течение прошедших суток освободили Чаривное в Запорожской области.

    За последнюю неделю было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за это время составили свыше 1940 военнослужащих, 21 бронемашина и шесть орудий полевой артиллерии.

    Подразделения Южной группировки за прошедшую неделю освободили Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 16 бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Всего на этом направлении противник потерял более 2085 военнослужащих, 31 бронемашину, 13 артиллерийских орудий и семь станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригад охраны генерального штаба ВСУ и теробороны.

    Потери противника на этом направлении за минувшую неделю составили более 770 военнослужащих, десять бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. На этом направлении за неделю ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Николаевку в ДНР.

    Ранее российские войска освободили Кривую Луку в ДНР.

    До этого они установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

    16 мая 2026, 03:10 • Новости дня
    France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу 34 европейских государства, а также Австралия и Коста-Рика, заявили о намерении присоединиться к специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь к ответственности Россию.

    В 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании юридического органа для преследования за «преступления агрессии» в связи со спецоперацией России в 2022 году.

    Совет министров, в состав которого входят министры иностранных дел 46 государств-членов организации, провел заседание и утвердил резолюцию, закладывающую основу для будущего трибунала, передает телеканал France24.

    В документе также отмечалось, что 34 государства-члена Совета, а также Европейский союз как институт, Коста-Рика и Австралия «выразили намерение» присоединиться к соглашению о создании суда.

    «Время, когда Россия должна понести ответственность за свою агрессию, стремительно приближается»,  – заявил Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, который выступает в качестве защитника прав человека и демократии на всем континенте.

    По его словам, специальный трибунал олицетворяет справедливость и надежду, поэтому нужно принять меры для выполнения этого политического обещания.

    В состав базирующейся во Франции правозащитной организации входят 27 стран Европейского союза, а также ключевые европейские государства, не входящие в блок, такие как Турция , Великобритания и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска. В феврале в Москве презентовали доклад Международного общественного трибунала, в котором собрано 24 свидетельства преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях. Экс-омбудсмен Москалькова заявила о доказательствах геноцида против жителей Донбасса.

    15 мая 2026, 13:35 • Новости дня
    Захарова: От атак ВСУ во время псевдоперемирия Зеленского погибли 25 россиян

    Tекст: Дарья Григоренко

    Непрекращающиеся удары ВСУ во время «псевдоперемирия» Владимира Зеленского привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

    «В результате украинских обстрелов и ударов БПЛА за период действия введенного Россией режима прекращения огня и объявленного Зеленским псевдоперемирия с 5 мая, которое ВСУ тоже не соблюдали, погибли 25 мирных российских граждан, в том числе один ребенок, ранения получили 209 человек, включая 14 детей», – заявила дипломат, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил о введении одностороннего «режима тишины».

    Ранее сообщалось, что украинские войска нарушили праздничное перемирие почти 9 тыс. раз. В результате обстрелов Херсонской области погибли два мирных жителя.

    15 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    СК приговорил двух военных ВСУ к пожизненным срокам за теракты в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Оператор беспилотника и заместитель командира бригады ВСУ заочно получили высшую меру наказания за смертельные атаки на российские регионы, сообщил Следственный комитет в Max-канале.

    Суд получил достаточно доказательств для приговора. Следственный комитет России установил причастность украинских военнослужащих к атакам на российские территории. Осужденные должны будут провести первые семь лет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима

    «Начальника штаба – первого заместителя командира 27 реактивной артиллерийской бригады полковника Олега Петрика и оператора БПЛА пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7 пограничного отряда государственной охраны Государственной пограничной службы Украины Дмитрия Примакова. Каждый из них признан виновным в совершении террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ)», – сказано в сообщении ведомства.

    По данным следствия, 20 декабря 2024 года Петрик отдал приказ об обстреле Рыльска в Курской области. Удар наносился из американских реактивных систем залпового огня калибра 227 миллиметров. В результате попадания девяти снарядов погибли четыре человека, более 20 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб имуществу.

    Второй осужденный, Примаков, 30 октября 2025 года запустил ударный беспилотник «Лелека-100М2» с территории Черниговской области. Дрон, оснащенный взрывным устройством, атаковал район сел Гудовка и Случовск в Брянской области, что привело к гибели одного человека. Оба фигуранта объявлены в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд приговорил других пятерых украинских военных к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вооруженное вторжение в Курскую область. Следствие завершило расследование вторжения в Курскую область. За вторжение в Курскую область четверо военных ВСУ получили до 18 лет лишения свободы.


    15 мая 2026, 14:32 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о переходе украинской промышленности на ВПК

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство промышленных предприятий на Украине перепрофилировали для выпуска военной продукции, при этом заводы столкнулись с острой нехваткой кадров из-за мобилизации, сообщил пленный боевик ВСУ.

    Значительная часть украинской промышленности переориентирована на нужды военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил ТАСС сдавшийся в плен боевик подразделения «Волки да Винчи» Павел Федько, ранее работавший консультантом на одном из предприятий Днепропетровска.

    «С началом войны в Днепропетровске почти все заводы прямо или косвенно стали переходить на какую-то военную деятельность. То есть там даже какие-то заброшенные площадки в районе завода "Бабушкино" перешли на производство снарядов», – заявил пленный военнослужащий.

    Федько также отметил, что промышленный сектор испытывает серьезный дефицит специалистов. По его словам, нехватка кадров возникла из-за того, что большая часть работников была мобилизована в ряды вооруженных сил.

    Между тем накануне ВС РФ нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Ранее ФРГ объявила о намерении открыть совместное с Украиной производство ударных беспилотников дальнего действия. До этого Киев начал активно закупать комплектующие для беспилотников на Тайване из-за опасений зависимости от китайских поставок.

    16 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Мирошник рассказал об эксгумации жертв ВСУ среди мирных жителей Северодонецка

    Tекст: Катерина Туманова

    В ЛНР начали эксгумацию убитых украинскими боевиками мирных жителей под Северодонецком, останки погибших извлекают из большой стихийной могилы, расположенной в лесном массиве рядом с городом, рассказал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Сейчас по инициативе СК и волонтерских организаций эксгумируют тела на территории рядом с Северодонецком. На территории лесной могилы планомерно ведутся работы по извлечению тел, которые были захоронены в период военных действий. [Выясняются] причины гибели этих людей, как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах», рассказал он РИА «Новости».

    Межведомственная рабочая группа занимается розыском и увековечением памяти жертв украинской агрессии.

    Офицеры Следственного комитета вместе с экспертами судебно-экспертного центра трудятся на месте одного из самых крупных захоронений. Им оказывает содействие военная комендатура республики, а само дело расследует Главное следственное управление ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену. ВСУ вводили неизвестные препараты пленным российским военным. Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии.


    15 мая 2026, 18:12 • Новости дня
    Дело ушедшего на СВО Малькевича приостанавливать отказались

    Суд Петербурга не стал приостанавливать дело ушедшего на СВО экс-депутата Малькевича

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заседание по уголовному делу в отношении бывшего парламентария Петербурга Александра Малькевича, обвиняемого в хищении почти 40 млн рублей и ушедшего на СВО, перенесли на конец мая из-за неявки фигурантов, сообщили в пресс-службе судов города.

    Петроградский суд Петербурга перенес предварительное слушание по делу ушедшего на СВО бывшего депутата заксобрания города Александра Малькевича. Его вместе с соучастниками обвиняют в хищении более 37 млн рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (ГАТР).

    Руководитель пресс-службы городских судов Дарья Лебедева сообщила ТАСС: «Суд отложил предварительное слушание на 29 мая из-за неявки участников - не только Малькевича, но и не доставленных из Москвы фигурантов, находящихся под стражей».

    Рассмотрение ходатайства командира войсковой части о приостановке процесса также отложено. Судья настаивает на личном присутствии обвиняемого, который пообещал приехать, ответив на звонок из суда. В конце апреля бывший депутат досрочно сложил полномочия и отправился в зону спецоперации.

    По версии следствия, в 2020-2021 годах руководство Городского агентства по телевидению и радиовещанию заключило фиктивные договоры об информационном сопровождении. За невыполненные работы на счета частного фонда перечислили 37,2 млн рублей. Похищенные средства впоследствии были обналичены соучастниками.

    Всего по делу, возбужденному в октябре 2025 года по растрате и легализации преступных доходов проходят шесть человек. Трое фигурантов содержатся под стражей, один находится под домашним арестом. Малькевичу и бывшему гендиректору городского телеканала Борису Петрову запретили совершать определенные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля Александр Малькевич досрочно покинул пост депутата петербургского парламента. В начале мая защита обвиняемого заявила о его службе в мотострелковом полку «Север-Ахмат».

    А еще прошлой осенью партия «Единая Россия» временно приостановила членство депутата из-за дела о хищениях.

    15 мая 2026, 14:54 • Новости дня
    При ударе дронов ВСУ ранены семь жителей Шахтерска в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Шахтерска в Донецкой народной республике дроны ВСУ атаковали городской Дом культуры, ранив семь человек, один из которых в тяжелом состоянии, сообщили местные власти.

    Центр Шахтерска в ДНР обстреляли беспилотники, удар пришелся по зданию Дома культуры. По данным администрации, в результате атаки пострадали мирные жители.

    Глава городской администрации Александр Шатов рассказал ТАСС о последствиях обстрела. «Да, ДК разбили беспилотниками, наш центральный ДК. Есть пострадавшие с осколочными ранениями. Погибших пока нет, один раненый находится в тяжелом состоянии, всего семь раненых», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при атаках ВСУ в ДНР пострадали двое детей и взрослый. На прошлой неделе в результате обстрелов и взрывов в Горловке в ДНР ранения получили мальчик и двое мужчин, один из них стал жертвой атаки беспилотника.

    А 25 апреля в результате ракетного удара и атак БПЛА на территории ДНР погибла женщина и были ранены девять мирных жителей.

    15 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины

    Tекст: Мария Иванова

    С 12 по 15 мая в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и ударными беспилотниками, в результате которых поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, военным аэродромам, местам сборки, хранения и запуска беспилотников, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

    За неделю средствами ПВО были сбиты 18 управляемых авиабомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2241 беспилотник, перечислили в Минобороны.

    Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 146 520 беспилотников, 661 ЗРК, 29 310 танков и других бронемашин, 1719 боевых машин РСЗО, 34 936 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 649 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    Ранее они поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    А до этого ВС России поразили военные аэродромы ВСУ.

    16 мая 2026, 07:52 • Новости дня
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них

    Tекст: Катерина Туманова

    В районе Чаривного в Запорожской области ВСУ обустроили много укрепленных подземных туннелей, которые, как они планировали, должны были помогать, в том числе атаковать дронами, но на деле туннели становились для противника могилой, заявил комбат группировки войск «Восток» с позывным «Склеп».

    «Подземных ходов было очень много, где-то по километру длиной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение», – рассказал комбат РИА «Новости».

    Операторы разведдронов ВС России выявляли укрытия противника на отлично, отмечая на картах точки входа и выхода.

    «Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», – добавил «Склеп».

    Кроме того, в Чаривном ВСУ обустроили несколько пунктов БПЛА, которых российские бойцы обычно рассчитывают обнаружить на расстоянии, а тут оказалось, что всё было устроено иначе.

    Комбат пояснил, что разведчики заметили укороченный интервал между воздействиями вражеских дронов, меньше минуты. И помогли понять, что точка запуска совсем рядом.

    По его словам, ВСУ так  делали для того, чтобы когда личный состав ВСУ видит приближение ВС России, поднимать дрон и наносить огневое поражение.

    «Но мы предотвратили это заранее. До того, как личный состав штурмового подразделения зашел в деревню, мы эти пункты все уничтожили», – добавил «Склеп».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное. Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ. «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки.

    15 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские зенитные комплексы успешно перехватили и ликвидировали очередные ударные аппараты, направлявшиеся в сторону столичного региона.

    Очередная атака на город была успешно отражена военными, передает ТАСС. Мэр Сергей Собянин оперативно проинформировал граждан о текущей ситуации и работе профильных ведомств.

    «ПВО Минобороны сбила два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал глава города.

    Всего после полуночи 15 мая воздушное пространство подверглось масштабной угрозе. Согласно подсчетам журналистов на основе официальных заявлений, столицу пытались атаковать девять дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее над Москвой силы ПВО уничтожили три беспилотника.

    На фоне угрозы Росавиация ограничила работу столичных аэропортов Внуково и Домодедово.

    7 мая мэр города Сергей Собянин сообщил о 61 сбитом за сутки дроне.

    15 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    Дрон ВСУ ударил по машине в Брянской области и ранил двух человек

    В результате удара дрона ВСУ по машине в Брянской области ранены два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по легковому автомобилю на территории Стародубского муниципального округа Брянской области, в результате чего пострадали мужчина и женщина, сообщают местные власти.

    Украинские военные применили беспилотник для удара по селу Солова в Брянской области, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в «Максе». «ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя», – написал глава региона.

    Он уточнил, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. Руководитель области пожелал раненым скорейшего выздоровления и добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

    Накануне от удара украинского дрона в области погиб совершавший пеший поход в Бразилию с самодельной повозкой, путешественник Саша Конь.

    Ранее, в среду вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты региона, что привело к смертельным ранениям двоих мирных жителей

    В тот же день, 13 мая еще двое мужчин пострадали от удара украинского беспилотника по автомобилю в селе Соловьевка Брянской области.

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    Разведка США стала союзником России в разоблачениях лабораторий Пентагона

    В США лопнул еще один миф, касающийся так называемых утверждений российской пропаганды. Виновницей очередных разоблачений вновь стала глава Нацразведки США Тулси Габбард. Она подтвердила: все, что годами говорила Россия о работе биолабораторий США на Украине и разработке Пентагоном биологического оружия прямо у российских границ – является чистой правдой. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации