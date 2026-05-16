Tекст: Дмитрий Зубарев

Начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов посетил передовые позиции группировки «Запад», передает ТАСС. В ходе инспекции командующий оценил текущую оперативную обстановку.

«Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана – крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирований ВСУ на территории Национального парка "Святые горы"», – заявил он.

Помимо этого, продолжается ликвидация сил противника в Святогорске. Одновременно 20-я армия, завершив освобождение региона, наступает на широком фронте в Харьковской области. Соединения первой танковой армии уже заняли населенный пункт Боровая.

Военнослужащие освободили Кутьковку и успешно действуют на двух других тактических направлениях. Идут бои за Новый Мир, Дружелюбовку, Чернещину и Великую Шапковку, а в Шийковке штурмовики контролируют более 50% поселка.

Соединения шестой армии развивают наступление к западу от Купянска в сторону Шевченково. В целом российская группировка ведет активные боевые действия на участке протяженностью около 350 километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие зашли в Красный Лиман с нескольких направлений.

Подразделения Вооруженных сил заняли населенные пункты Богославка и Диброва.

Позже бойцы освободили село Закотное к югу от города.