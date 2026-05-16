ВС России ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана, под контролем находится 85% территории города. Уничтожаются формирования ВСУ на территории Национального парка «Святые горы», сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов посетил передовые позиции группировки «Запад», передает ТАСС. В ходе инспекции командующий оценил текущую оперативную обстановку.
«Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана – крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирований ВСУ на территории Национального парка "Святые горы"», – заявил он.
Помимо этого, продолжается ликвидация сил противника в Святогорске. Одновременно 20-я армия, завершив освобождение региона, наступает на широком фронте в Харьковской области. Соединения первой танковой армии уже заняли населенный пункт Боровая.
Военнослужащие освободили Кутьковку и успешно действуют на двух других тактических направлениях. Идут бои за Новый Мир, Дружелюбовку, Чернещину и Великую Шапковку, а в Шийковке штурмовики контролируют более 50% поселка.
Соединения шестой армии развивают наступление к западу от Купянска в сторону Шевченково. В целом российская группировка ведет активные боевые действия на участке протяженностью около 350 километров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие зашли в Красный Лиман с нескольких направлений.
Подразделения Вооруженных сил заняли населенные пункты Богославка и Диброва.
Позже бойцы освободили село Закотное к югу от города.