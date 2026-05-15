Прокуратура потребовала вернуть государству акции ТГК-14

Прокуратура потребовала вернуть государству акции энергокомпании ТГК-14

Tекст: Тимур Шайдуллин

Первый заместитель прокурора Забайкальского края подал иск в арбитражный суд с требованием изъять в доход государства акции ПАО «ТГК-14». В материалах суда отмечается, что ведомство добивается отмены договора купли-продажи ценных бумаг, пишет ТАСС.

«Первый заместитель прокурора Забайкальского края обратился в Арбитражный суд Забайкальского края в интересах РФ <…> с исковым заявлением к АО "Дальневосточная управляющая компания" (АО "ДУК"), ООО "Энергопромсбыт", ПАО "ТГК-14" о признании недействительным договора купли-продажи акций ПАО "ТГК-14", <…> применении последствий недействительности сделки в виде взыскания в доход РФ акций ПАО "ТГК-14"», – говорится в судебных документах.

Согласно данным сервиса «Контур. Фокус», 79,32% акций ТГК-14 принадлежит АО «Дальневосточная управляющая компания» Виктора Мясника. Еще 4,86% владеет Константин Люльчев.

Ранее в мае прошлого года полиция задержала председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева по делу о мошенничестве на 10 млн рублей из-за завышения тарифов.

Позже, в сентябре 2025 года Генпрокуратура подала иск об изъятии акций уральской энергетической компании «Облкоммунэнерго». А в начале мая уже текущего года надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства средства со счетов основателя «Русагро» Вадима Мошковича.