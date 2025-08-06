В мире отмечается День Хиросимы

Исполнилось 80 лет со дня ядерного удара США по Хиросиме

Tекст: Антон Антонов

Ежегодная траурная церемония пройдет у мемориала в Парке Мира в Хиросиме. В 2025 году в ней примут участие 120 стран и регионов, это рекордное число, передает РИА «Новости».

Власти Хиросимы решили заменить традиционные приглашения посольствам на уведомления о церемонии, предоставив странам свободу выбора участия. Отмечается, что впервые будут присутствовать делегации Палестины и Тайваня.

При этом уведомление было направлено и в российскую дипмиссию, без конкретного адресата и объяснений. В отличие от Хиросимы, власти Нагасаки, также пострадавшего от атомной бомбардировки, направили официальное приглашение российской стороне. С 2022 года Хиросима не направляла приглашения России и Белоруссии.

В результате российской стороной было принято решение принять участие в церемонии в Нагасаки, но не в Хиросиме.

Также 6 августа ежегодно отмечается Международный день «Врачи мира за мир» в память о трагедии Хиросимы и в поддержку роли медицины в предотвращении войн.

Трагедия в Хиросиме произошла в 1945 году, когда американский самолет сбросил атомную бомбу. Тогда мгновенно погибли около 80 тыс. человек, еще более 12 тыс. пропали без вести, а десятки тысяч получили ранения. В радиусе 4 км от эпицентра взрыва в течение многих часов продолжались пожары.

Как писала газета ВЗГЛЯД, городские власти Нагасаки подтвердили отправку приглашений всем странам с диппредставительствами в Японии, в том числе России, на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. The New York Times назвала ядерные удары США по Хиросиме и Нагасаки спасительными.