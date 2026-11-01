Финляндия предложила закрыть Шенгенскую зону для российских спортсменов

Tекст: Ольга Иванова

Финляндия не позволит спортсменам из России участвовать в соревнованиях на территории страны в 2027 году, передает ТАСС.

«Российские спортсмены не будут желанными гостями в Финляндии в следующем году», – написала глава МИД Элина Валтонен в социальной сети Х.

Она отметила, что страна будет выступать за такую политику до окончания специальной военной операции на Украине. Министр добавила, что направила письмо главам внешнеполитических ведомств стран Евросоюза с предложением ограничить въезд для всех российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.

Валтонен не уточнила, о каких конкретно соревнованиях в 2027 году идет речь. В марте следующего года в финском Тампере пройдет чемпионат мира по фигурному катанию, также Финляндия примет матчи чемпионата Европы по баскетболу среди женщин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Канада сохранила ограничения на участие россиян в проводимых на территории страны турнирах.

В пятницу Швеция попросила Еврокомиссию разработать законодательство об отказах в визах на основании гражданства заявителя.

В прошлом месяце Шведская лыжная ассоциация и Спортивная конфедерация Швеции потребовали отказать россиянам в визах для участия в чемпионате мира по лыжным видам спорта.