Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
Финляндия предложила закрыть Шенгенскую зону для российских спортсменов
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.
Финляндия не позволит спортсменам из России участвовать в соревнованиях на территории страны в 2027 году, передает ТАСС.
«Российские спортсмены не будут желанными гостями в Финляндии в следующем году», – написала глава МИД Элина Валтонен в социальной сети Х.
Она отметила, что страна будет выступать за такую политику до окончания специальной военной операции на Украине. Министр добавила, что направила письмо главам внешнеполитических ведомств стран Евросоюза с предложением ограничить въезд для всех российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.
Валтонен не уточнила, о каких конкретно соревнованиях в 2027 году идет речь. В марте следующего года в финском Тампере пройдет чемпионат мира по фигурному катанию, также Финляндия примет матчи чемпионата Европы по баскетболу среди женщин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Канада сохранила ограничения на участие россиян в проводимых на территории страны турнирах.
В пятницу Швеция попросила Еврокомиссию разработать законодательство об отказах в визах на основании гражданства заявителя.
В прошлом месяце Шведская лыжная ассоциация и Спортивная конфедерация Швеции потребовали отказать россиянам в визах для участия в чемпионате мира по лыжным видам спорта.