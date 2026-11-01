Tекст: Ольга Иванова

Денис Манжосов прибыл в Днепровский районный военкомат Киева 28 октября, однако вскоре мужчину отпустили после телефонного звонка чиновника, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Одесский наблюдатель».

В регистрационном журнале контактным лицом призывника был указан его брат. При этом в документе о пребывании военнообязанного отсутствуют направления на медицинскую комиссию и официальные распоряжения об освобождении, а раздел о дальнейших действиях остался незаполненным. В списках от 29 октября фамилия Манжосова уже не числилась.

Денис Манжосов учился с Владимиром Зеленским в одном классе. В 1997 году вместе с нынешним главой киевского режима и Александром Пикаловым он создал команду КВН «95-й квартал», которая позже стала основой для одноименной студии. Манжосов покинул коллектив в 2013 году из-за конфликта.

На фоне острой нехватки личного состава в Вооруженных силах Украины сотрудники военкоматов регулярно применяют силу при мобилизации. В интернете массово распространяются видео, на которых мужчин избивают и насильно увозят в микроавтобусах, тогда как сами граждане пытаются нелегально покинуть страну или прячутся в домах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье проходящие службу в рядах Вооруженных сил Украины женщины обратились к Владимиру Зеленскому с призывами вернуть их к мирной жизни.

В сентябре на Украине полностью сгорел склад с реквизитом основанной Зеленским компании «Квартал 95».

В прошлом году страну покинул совладелец этой фирмы и бизнес-партнер главы киевского режима Тимур Миндич.