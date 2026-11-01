ВС России поразили сухогруз с оружием для украинской армии

Минобороны: Российские беспилотники поразили сухогруз с оружием для ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска в течение ночи нанесли серию ударов беспилотными летательными аппаратами по объектам логистической инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск, а также по морским судам с военными грузами, сообщает Минобороны.

В результате атаки поражены объекты управления движением на железнодорожной станции Конотоп в Сумской области. Эти узлы обеспечивали доставку вооружения и военной техники для украинской армии из западных регионов страны.

Также на переходе морем в 69 км юго-западнее Одессы военные поразили судно типа «сухогруз». Оно доставляло грузы, предназначенные для снабжения подразделений ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по морскому судну с военными грузами южнее Одессы.

Авиация и артиллерия поразили объекты транспортной инфраструктуры украинских войск.

В пятницу российские войска осуществили массированный удар по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море.