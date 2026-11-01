Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне «хаосом Мерца»

Глава РФПИ Дмитриев назвал беспорядки в Германии «хаосом Мерца»

Tекст: Катерина Туманова

«Вот хаос, вызванный неспособностью Мерца признавать ошибки и исправлять их», – написал он в соцсети Х.

Так Дмитриев прокомментировал беспорядки во Франкфурте-на-Майне, видеозапись которых добавил к посту, позаимствовав у предпринимателя Марио Навфаля. На видео спецназ полиции «бегает наперегонки» с подростками, которые бросаются в полицейских бутылками и разбегаются по улицам города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне и Берлине правоохранительные органы задержали около 180 человек. В субботу немецкая полиция применила перцовый газ и начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге.

Масштабные демонстрации и протестные акции молодежи начались более чем в 30 городах Германии по призыву инициативы «Поколение Z решает».