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Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне «хаосом Мерца»
Глава РФПИ Дмитриев назвал беспорядки в Германии «хаосом Мерца»
Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал беспорядки в немецком Франкфурте-на-Майне результатом неспособности канцлера Фридриха Мерца принимать и исправлять ошибки.
«Вот хаос, вызванный неспособностью Мерца признавать ошибки и исправлять их», – написал он в соцсети Х.
Так Дмитриев прокомментировал беспорядки во Франкфурте-на-Майне, видеозапись которых добавил к посту, позаимствовав у предпринимателя Марио Навфаля. На видео спецназ полиции «бегает наперегонки» с подростками, которые бросаются в полицейских бутылками и разбегаются по улицам города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе ночных беспорядков во Франкфурте-на-Майне и Берлине правоохранительные органы задержали около 180 человек. В субботу немецкая полиция применила перцовый газ и начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге.
Масштабные демонстрации и протестные акции молодежи начались более чем в 30 городах Германии по призыву инициативы «Поколение Z решает».