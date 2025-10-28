Меркель раскритиковала Мерца за слова о миграции

Меркель призвала Мерца и политиков ФРГ быть сдержанными в заявлениях о миграции

Tекст: Вера Басилая

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике действующего главу правительства Фридриха Мерца из-за его резких высказываний о миграционной политике, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Bild.

На публичных чтениях своих мемуаров в Бонне Меркель заявила, что не следует называть события 2015–2016 годов «притоком мигрантов», и подчеркнула важность видеть за такой ситуацией судьбы реальных людей.

По мнению экс-канцлера, политики обязаны быть добросовестными и сдержанными при обсуждении темы миграции.

«Подавляющее большинство людей безошибочно понимают, действует ли политик из какого-то расчета или же он реально заинтересован в том, чтобы решать проблемы», – отметила экс-канцлер.

Меркель добавила, что для демократических партий необходимы «сдержанность и умеренность».

Ранее Фридрих Мерц ранее заявил, что Германия уже «далеко продвинулась» в решении проблем миграции, но заметил, что «в облике городов эта проблема все еще присутствует». Отвечать на вопросы о деталях он отказался, предложив обратиться к своим дочерям за «четким и ясным» разъяснением, что вызвало волну критики и обвинения в расизме.

Тем не менее, опрос, проведенный группой Wahlen для ZDF 21–23 октября, показал, что 63% жителей Германии согласны с позицией Мерца. Однако молодежь до 35 лет поддерживает его меньше – только 42% против 66% среди старшего поколения старше 60 лет.

Ранее Ангела Меркель признала, что политика «открытых дверей» способствовала усилению партии АдГ.

В Берлине прошел массовый митинг против канцлера Фридриха Мерца из-за его высказываний о мигрантах.

Жители крупнейших городов Германии стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.