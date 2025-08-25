Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Меркель признала, что политика «открытых дверей» привела к усилению АдГ
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что политика открытых дверей для сирийских беженцев укрепила партию «Альтернатива для Германии».
Меркель признала в интервью телеканалу ARD, что решение о приеме сирийских беженцев около десяти лет назад привело к росту популярности партии «Альтернатива для Германии», передает ТАСС.
Она отметила: «Из-за этого АдГ, конечно, стала сильнее», но считает свой выбор «правильным и разумным».
Меркель подчеркнула, что не могла бы согласиться на силовое сдерживание беженцев на границе, так как подобный шаг противоречил ее принципам. По словам экс-канцлера, ФРГ уже тогда стояла перед серьезной задачей, однако страна многое достигла в вопросах интеграции мигрантов.
Она добавила, что интеграция – это длительный процесс, но Германия смогла добиться значительного прогресса. Меркель также заявила, что не считает решение о приеме беженцев чрезмерной нагрузкой для страны, подчеркнув: «Германия – сильная страна».
