Меркель признала, что политика «открытых дверей» привела к усилению АдГ

Tекст: Ольга Иванова

Меркель признала в интервью телеканалу ARD, что решение о приеме сирийских беженцев около десяти лет назад привело к росту популярности партии «Альтернатива для Германии», передает ТАСС.

Она отметила: «Из-за этого АдГ, конечно, стала сильнее», но считает свой выбор «правильным и разумным».

Меркель подчеркнула, что не могла бы согласиться на силовое сдерживание беженцев на границе, так как подобный шаг противоречил ее принципам. По словам экс-канцлера, ФРГ уже тогда стояла перед серьезной задачей, однако страна многое достигла в вопросах интеграции мигрантов.

Она добавила, что интеграция – это длительный процесс, но Германия смогла добиться значительного прогресса. Меркель также заявила, что не считает решение о приеме беженцев чрезмерной нагрузкой для страны, подчеркнув: «Германия – сильная страна».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией. Экс-канцлер Ангела Меркель заявила, что такие меры могут поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС.