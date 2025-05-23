  • Новость часаЧисло пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
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    ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    MWM: Российская ракета Р-37М способна сбивать целые эскадрильи
    МВД рекомендовало родителям играть с детьми в «Мафию»
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    Песков подтвердил получение встречного списка от Украины по обмену пленными
    При ударе ВСУ по Льгову в Курской области пострадали 12 человек
    Кабмин продлил продажу валютной выручки на год
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин – подходящая фигура для раскачивания ситуации

    Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.

    116 комментариев
    23 мая 2025, 00:23 • Новости дня

    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС из-за миграционной политики

    Tекст: Антон Антонов

    Ужесточение пограничного контроля Германией может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    «Мы можем увидеть разрушение Европы», – приводит слова Меркель РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По ее словам, односторонние меры отдельных стран угрожают Шенгенскому соглашению и принципу свободы передвижения внутри ЕС. Меркель не верит в то, что победу над нелегальной миграцией можно одержать на германо-австрийской или германо-польской границах.

    Она отметила, что единственный способ справиться с миграционным кризисом – искать согласованный общеевропейский подход к защите внешних границ, а не полагаться на национальные решения. Меркель добавила, что всегда выступала за коллективные европейские решения по вопросам незаконной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

    20 мая 2025, 08:57 • Новости дня
    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру

    Рубио отметил противостояние США и Европы по вопросам войны и мира

    Рубио заявил о смене позиций США и Европы по войне и миру
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В международной политике возникла непривычная ситуация, когда Соединенные Штаты выступают против войны, а европейские страны поддерживают военную риторику, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

    Мир оказался в необычной ситуации, когда США против войны, а Европа поддерживает военные действия – об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на ужине для попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, передает ТАСС.

    По его словам, перевернулось традиционное понимание международной политики, когда обычно Вашингтон считался сторонником силовых решений, а европейские страны выступали за мир.

    Он отметил, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий в различных регионах мира и стремится к скорейшему разрешению вооруженных конфликтов. По оценке Рубио, хотя США сейчас инвестируют значительные средства в национальную безопасность, Вашингтон предпочел бы тратить эти деньги на развитие гражданских отраслей.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул возможность серьезных сдвигов в разрешении ситуации на  Украине после телефонного контакта с российским лидером.

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути его достижения.

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    21 мая 2025, 20:52 • Новости дня
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    Эксперты назвали возможных заказчиков убийства Портнова
    @ REUTERS/Stringer/File Photo

    Tекст: Евгений Поздняков

    Убитый в Испании Андрей Портнов был влиятельным юристом, на которого ориентировались часть судебной системы и часть силового блока Украины. Ему удавалось сохранять свое влияние при трех президентах Украины, однако при двух последних у него возникли проблемы с политиками и активистами, которые «завязаны» на элиту Демпартии США. Таким образом, как считают эксперты, среди заказчиков его убийства могут быть представители офиса Зеленского или же клиенты, чьи вопросы ему не удалось уладить.

    «Андрей Портнов – очень сложная и неоднозначная личность. Он всегда находился в тени, но при этом влиял на многие политические процессы, протекавшие на Украине. Также этот человек был хорошо осведомлен о многих интригах в офисе Владимира Зеленского», – считает политолог Лариса Шеслер.

    «Поэтому версия о причастности к его убийству украинских властей мне кажется правдоподобной. Неслучайно сейчас многие обсуждают его связи с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Они могли сотрудничать для реализации некоторых целей. Но, как мы видим, вовлеченность в высшие эшелоны не гарантирует безопасность», – добавляет собеседница.

    «Не стоит забывать, что Портнов был отличным юристом, его часто привлекали для решения сложных ситуаций. В процессе этой работы он мог узнавать данные, которые компрометировали офис Зеленского. Вполне возможно, что его влияние на власть имущих и объяснялось его погружением в их темные дела», – полагает эксперт.

    Она также отметила, что на Украине продолжается обсуждение возможности проведения президентских выборов, поэтому «атмосфера в элитах накаляется», а чувствительная информация, которой обладал Портнов, могла быть использована в рамках избирательной кампании теми или иными силами.

    «Параллельно с этим идут взаимные обвинения по резонансным делам, возбуждаются сотни уголовных дел. И все это наслаивается на социальное напряжение: люди начинают задавать неудобные вопросы об армейском руководстве, об ужасах бусификации», – говорит собеседница.

    «Но в этом деле есть еще один интересный момент: Портнов конфликтовал с НКО, связанными с Демпартией США. В последний год он выиграл против них много судов. Конечно, американцы вряд ли участвовали в покушении. Все-таки юрист, пусть и значимый, для них фигура мелкая. Но учитывая растущее политическое противостояние в самих Штатах, кто-то из Демпартии вполне мог одобрить действия властей Украины», – заключила Шеслер.

    Ранее в пригороде Мадрида был убит Андрей Портнов, экс-замглавы администрации Виктора Януковича. Преступник совершил несколько выстрелов, в результате чего жертва получила четыре ранения в грудь и одно в голову, сообщает радиостанция Cadena SER. Покушение произошло вблизи школы населенного пункта Посуэло-де-Аларкон.

    Произошедшее вызвало широкий информационный резонанс. Так, экс-нардеп Украины Олег Царев рассказал RT, что заказчиками убийства могли выступать спецслужбы страны или влиятельные клиенты Портнова, не удовлетворенные его работой. Он также напомнил, что погибший являлся влиятельным юристом.

    По его словам, Портнов сохранял приятельские отношения с Олегом Татаровым, заместителем руководителя офиса Зеленского. Через него, в частности, он решал «очень многие вопросы, которые не удавалось решить через собственные связи в судах». Отмечается, что через погибшего удавалось прекратить многие уголовные преследования и изъятия собственности.

    В свою очередь украинский блогер Анатолий Шарий полагает, что Портнов долгое время боролся с Зеленским, выступал не только против диктатуры, но и защищал права человека на Украине и за ее пределами. По его оценке, выгодоприобретателем произошедшего являются именно действующие власти страны.

    Напомним, Андрей Портнов был известным юристом. Во времена президентства Виктора Януковича был заместителем главы его администрации, отвечал за суды и правоохранительную систему. В последние годы жил за границей и выиграл суды у целого ряда СМИ и общественных организаций, преимущественно связанных с Демпартией США. Также его называют фигурой, на которую во многом ориентировалась значимая часть судебной системы Украины.

    Украинские националисты считали Портнова «пророссийским» политиком, однако доказательств этому не было. Кроме того, в 2022 году Портнов выступил против специальной военной операции, однако это не добавило ему симпатий со стороны националистов и тех политиков, которые тесно связаны с элитой Демпартии США. Кроме того, у Портнова имелся «профиль» на сайте «Миротворец».

    Коментарии (4)
    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    Коментарии (0)
    20 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью

    Стало известно о санкциях ЕС против 189 танкеров с российской нефтью

    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Европейский союз объявил о введении ограничений в отношении 189 судов, занятых транспортировкой российской нефти, в новом пакете санкций.

    Европейский союз включил 189 танкеров, перевозивших российскую нефть, в новый санкционный список, передает ТАСС. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС на своей странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    В заявлении организации отмечается: «17-й пакет санкций включает ограничения против 189 танкеров». Подробности о конкретных судах и возможных мерах по их ограничению не уточняются. Решение принято в рамках очередного, уже 17-го по счету, пакета санкций, направленных против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Эстонии заявил о введении новых санкций Евросоюза против компании «Сургутнефтегаз». ЕС расширил санкционный список, включив в него ряд ключевых российских компаний, организаций и отдельных руководителей.

    Коментарии (23)
    20 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Главы государств ЕС до сих пор придерживаются мнения о том, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США считает иначе, что показала его беседа с Путиным, сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

    «Более того, он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. То есть одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», – пояснил сенатор.

    Европейские столицы и Киев пытаются переманить главу американской администрации в «стан войны» и прямой конфронтации с Россией, чтобы воссоздать единый антироссийский фронт.

    Но Трамп несколько раз продемонстрировал, что не собирается так поступать, что вызывает «острое разочарование» у европейцев, заметил Пушков.

    Также президент США не желает втягивать свою страну в острую фазу «новой холодной войны», поскольку она будет невыгодна Вашингтону. «Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», – заключил сенатор.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    При этом страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Коментарии (12)
    20 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Появились подробности о 17-м пакете санкций ЕС против России

    ЕС включил в санкционный список «Атлас майнинг», «Сургутнефтегаз» и «Херсонес Таврический»

    Появились подробности о 17-м пакете санкций ЕС против России
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз расширил санкционный список, добавив в него ряд ключевых российских компаний и организаций, а также отдельных руководителей.

    Совет Евросоюза обнародовал новый пакет санкций, сообщает ТАСС, куда вошли российские компании и физические лица. В частности, в список попали золотодобывающая компания «Атлас майнинг» (ранее Petropavlovsk) и нефтяная компания «Сургутнефтегаз».

    Кроме того, ограничительные меры введены против государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и его директора Елены Морозовой. В документе отмечается, что Морозова «несет ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины».

    Под санкции также попал генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин и судоходная компания «Волжское пароходство». Как указывается в постановлении, ЕС включил в список ректора национального исследовательского университета «МЭИ» Николая Рогалева, обосновав это участием в акции по поддержке специальной военной операции на Украине.

    Санкции распространились на станкостроительный холдинг «Стан», входящий в «Ростех», и компанию «Беспилотные системы», занимающуюся разработкой авиационных комплексов. Все перечисленные лица и организации столкнутся с ограничениями на деятельность в странах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередной пакет ограничительных мер, включив в черный список почти 200 танкеров.

    Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз начал подготовку нового 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Коментарии (9)
    22 мая 2025, 01:30 • Новости дня
    Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в ЕС
    Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас отстранили от подготовки стратегических планов ЕС.

    По словам Пушкова, «даже в Брюсселе», вероятно, пришли к выводу, что для главы дипломатии ЕС необходим «минимальный политический интеллект», а не только «пустой гонор», «выраженная русофобия» и «необьяснимая эстонская назидательность».

    «Чтобы хотя бы не вызывать аллергию у большинства членов ЕС», – заявил он в Telegram.

    Пушков подчеркнул, что над Каллас ряд членов Европарламента «откровенно издевается», она не пользуется авторитетом ни внутри Евросоюза, ни за его пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Каллас временно не участвует в разработке ключевых оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в руководстве Еврокомиссии.

    В марте сообщалось о крупном провале инициативы Каллас, связанной с финансированием военной помощи на Украине. Политологи заявляли, что Каллас слишком нагло пытается принуждать крупные страны – члены Евросоюза.

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    20 мая 2025, 09:17 • Новости дня
    Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу в марте
    Россия стала основным поставщиком огурцов в Польшу в марте
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские производители огурцов поставили на польский рынок максимальное число огурцов за четыре года в марте, обеспечив 83% потребностей, об этом свидетельствуют данные Евростата.

    По данным Евростата, объем закупок польскими компаниями продукции из России достиг 2,1 тыс. тонн на сумму 2,7 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в феврале, и на 25% превышает показатели марта прошлого года, передает РИА «Новости».

    Общая стоимость импорта огурцов в Польшу за март составила 3,25 млн евро, что в 1,6 раза выше показателей предыдущего месяца. Российские огурцы обеспечили 83% импортных потребностей польского рынка.

    Помимо России, Польша закупила небольшие объемы огурцов у Турции (241 тыс. евро), Белоруссии (194 тыс. евро) и с Украины (79 тыс. евро). Максимальная стоимость продаж наблюдалась в марте 2021 года и достигала 3,1 млн евро.

    В феврале экспорт удобрений из России в страны Европейского союза дошел до 505 тыс. тонн, показав максимальные значения за последние восемь месяцев.

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    20 мая 2025, 14:59 • Новости дня
    Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США
    Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Дональда Трампа планирует потратить до 250 млн долларов из фондов иностранной помощи на возвращение мигрантов из зон активных конфликтов, включая 700 тыс. украинцев и гаитян, пишет Washington Post.

    Предложение включает в себя людей, бежавших из опасных регионов мира, и, похоже, направлено на обход Международной организации по миграции (МОМ). Этот план совпадает с попыткой администрации резко сократить иностранную помощь, передает Washington Post.

    В проекте документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США подтвердила подлинность документов, но назвала их «устаревшими».

    Критики предложения считают его негуманным и противоречащим идеалам США. Возникают вопросы о том, является ли такой план злоупотреблением средствами иностранной помощи.

    Международное право гласит, что беженцев нельзя возвращать в страну, если их жизни или свободе угрожает опасность.

    Для украинцев и гаитян в США действует временный защитный статус. Администрация Байдена впервые предоставила временный защитный статус украинцам в 2022 году. Гаитяне имеют временный защитный статус с 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США планируется реалити-шоу, где 12 иммигрантов будут соревноваться за гражданство, участвуя в культурных состязаниях по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в мае администрация Дональда Трампа предложила руководству Украины принять мигрантов, депортированных из США.

    Американский президент также предложил прекратить выделять 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов в проекте бюджета на 2026 год.

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    20 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    ЕС объявил санкции против журналистов ФРГ из-за «действий в пользу России»
    ЕС объявил санкции против журналистов ФРГ из-за «действий в пользу России»
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз объявил о включении в черный список немецких военного корреспондента Алину Липп и блогера Томаса Репера из-за «гибридных действий в пользу России».

    Липп и Репер попали в отдельный список антироссийских санкций, передает ТАСС со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».

    При этом эти рестрикции приняты одновременно с 17-м пакетом санкций против России.

    Напомним, Совет ЕС включил в 17-й пакет санкций против России почти 200 танкеров. Британия ввела санкции против Агентства по страхованию вкладов и 18 судов.

    Коментарии (6)
    20 мая 2025, 10:25 • Новости дня
    Румыны начали массово резать паспорта после поражения Симиона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После президентских выборов в Румынии разочарованные избиратели начали уничтожать паспорта, часть из них высказалась о желании эмигрировать из страны.

    В соцсетях стали появляться видеоролики, в которых разочарованные избиратели разрывают свои румынские паспорта и заявляют о намерении отказаться от гражданства и покинуть страну, передает RT.

    Недовольные результатами второго тура выборов заявили о намерении подать заявки на гражданство в других странах, в том числе в России. Граждане пишут, что «многие румыны встанут на путь изгнания» и «не смогли спасти страну», передает РИА «Новости».

    Проигравший кандидат, лидер партии AUR Джеордже Симион, прокомментировал ситуацию.

    «Я видел тревожные кадры, на которых вы плачете и режете свои паспорта. Нет, нам не нужно резать наши паспорта, но мы должны бороться за Румынию всем сердцем», – заявил он.

    Политик призвал сторонников присоединяться к движениям за суверенитет и оппозиционным партиям, чтобы добиться перемен.

    Ранее Симион заявил, что значительных нарушений в голосовании не было. После подсчета 100% голосов избирателей на выборах президента в Румынии победил мэр Бухареста Никушор Дан.

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    22 мая 2025, 20:02 • Новости дня
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    Мерц сравнил военную защиту Вильнюса с обороной Берлина
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во время визита к бригаде бундесвера в Литве, что НАТО может полагаться на Германию.

    Мерц подчеркнул, что безопасность страны начинается не на границах Германии, а там, где союзники вынуждены защищаться. «Безопасность Литвы – это и наша безопасность. Защита Вильнюса – это защита Берлина», – сказал он. Канцлер добавил, что общая свобода ограничивается там, где союзники перестают ее защищать, поэтому Германия и присутствует сегодня в Литве, передает РИА «Новости».

    Речь Мерца транслировал портал Литовского радио и телевидения LRT.

    Ранее Мерца с военными почестями принял президент Литвы Гитанас Науседа, затем канцлер Германии и министр обороны ФРГ Борис Писториус приняли участие в торжественном построении немецкой 45-й танковой бригады в Вильнюсе.

    В четверг Мерц во время визита в Вильнюс подчеркнул обязательства НАТО по обеспечению безопасности балтийских стран и поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия объявила о планах разместить в Литве до 5 тыс. военнослужащих. Берлин планирует завершить формирование танковой бригады в этой стране к 2027 году.

    Коментарии (23)
    22 мая 2025, 13:07 • Новости дня
    Европарламент одобрил пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России
    Европарламент одобрил пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Европарламента проголосовали за введение пошлин на все сельскохозяйственные товары из России, включая сахар, уксус и корм для животных.

    Европарламент поддержал инициативу Еврокомиссии по увеличению тарифов на сельскохозяйственный импорт из России, передает ТАСС.

    Решение было принято на мини-сессии в Брюсселе. Новые пошлины затронут такие товары, как сахар, уксус, мука и корм для животных. Ставка тарифов в итоге достигнет 430 евро за тонну к 2028 году.

    В конце января Еврокомиссия одобрила предложение о расширении пошлин на сельскохозяйственные товары из России и Белоруссии, а также на ряд азотных удобрений. После вступления в силу этого решения тарифами будет облагаться весь агроимпорт из России на территорию ЕС. Еврокомиссия уточнила, что новые меры не затронут транзит российской продукции в третьи страны через Евросоюз.

    В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что введение тарифов направлено на снижение зависимости Европы от импорта сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии. По мнению представителей Еврокомиссии, тарифы также помогут стимулировать восстановление внутреннего производства и поддержать европейскую индустрию удобрений, пострадавшую во время энергетического кризиса.

    Ранее Еврокомиссия одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения.

    В 2024 году страны ЕС зафиксировали рекордный импорт российских удобрений на сумму 2,12 млрд евро, несмотря на планы Еврокомиссии по введению пошлин и поддержке внутреннего производства.

    Коментарии (11)
    20 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Рособрнадзор: Родителей-мигрантов накажут за не сдавших экзамены по русскому детей
    Рособрнадзор: Родителей-мигрантов накажут за не сдавших экзамены по русскому детей
    @ Максим Кимерлинг/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В случае второй неудачной попытки сдачи экзамена по русскому языку родителям детей-мигрантов грозит административное наказание за невыполнение обязательств, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

    В случае если ребенок-мигрант не справился с тестом по русскому языку для поступления в школу, у него есть право пересдать экзамен, сказал Музаев, передает ТАСС. В течение трех месяцев после первой неудачи родители должны самостоятельно организовать обучение, чтобы ребенок смог повторно попробовать пройти тест.

    Если и вторая попытка окажется неуспешной, МВД обязано принять меры уже не к ребенку, а к родителям. «Они должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств», – указал глава ведомства.

    Речь идет об административной ответственности родителей за то, что они не обеспечили необходимый уровень владения русским языком своим детям.

    Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что почти 2 тыс. детей мигрантов попытались получить допуск к тестированию по русскому языку, но 81% заявителей получили отказ из-за проблем с документами.

    Коментарии (23)
    22 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    Глава МИД Польши заявил о невозможности создания европейской армии
    Глава МИД Польши заявил о невозможности создания европейской армии
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что идея объединенной европейской армии никогда не будет реализована, уточнив разницу с силами быстрого реагирования.

    Европейская армия, объединяющая национальные вооруженные силы разных стран, никогда не будет создана, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире Польского радио, передает РИА «Новости».

    Глава МИД отметил: «Я предостерегаю от использования термина «европейская армия», потому что я считаю, что этого никогда не произойдет. Европейская армия может пониматься некоторыми как совокупность национальных армий, и я считаю, что этого не будет».

    Сикорский добавил, что в настоящее время Европа сосредоточена на формировании сил быстрого реагирования, а не единой армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза утвердили инвестиционный план SAFE на 150 млрд евро, который направлен на усиление военного потенциала и самостоятельности оборонной промышленности Европы. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе достигли договоренности о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро. Дональд Туск призвал Европу выиграть гонку вооружений у России.

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    22 мая 2025, 19:54 • Новости дня
    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ

    Глава Минфина Украины предложил странам ЕС закрепить взносы на ВСУ в процентах от ВВП

    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    Марченко уточнил, что Украина предлагает начать работу по новой схеме уже с 2026 года, передает ТАСС. По его словам, расходы по поддержке ВСУ могут быть распределены между государствами и составлять определенную долю их ВВП. Такие выплаты, как отметил министр, будут учтены в оборонных расходах стран в рамках их обязательств перед НАТО.

    Киевские власти ищут альтернативные источники финансирования армии на фоне снижения объема помощи со стороны США.

    Депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что военная помощь, утвержденная при президенте Джо Байдене, завершится летом, а переговоры о новых поставках пока не ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов.

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