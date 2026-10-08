Полиция застрелила мужчину около ратуши в немецком Туттлингене

Welt: Полиция застрелила 27-летнего мужчину вблизи ратуши в Туттлингене

Tекст: Ольга Иванова

«Полиция в Туттлингене в ходе операции около ратуши застрелила мужчину», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt. Отмечается, что убитому было 27 лет.

Подробности операции правоохранительных органов пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне полиция Германии раскрыла личность устроившего стрельбу в Штаде.

В результате стрельбы в торговом комплексе недалеко от университета в Лос-Анджелесе погибли по меньшей мере два человека.

Во Франции полиция задержала вооруженного мужчину в церкви.