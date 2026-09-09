Во Франции полиция задержала вооруженного мужчину в церкви

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженного злоумышленника поймали в церкви святого Ремигия в городе Форбак департамента Мозель, передает РИА «Новости».

По данным газеты Journal du Dimanche, ссылающейся на источник в полиции, инцидент произошел на востоке Франции.

«Мужчина зашел в церковь святого Ремигия в Форбаке, департамент Мозель, с криками «Аллах акбар»... Полицейские быстро вмешались и задержали мужчину внутри церкви. У него в момент задержания был нож», – сообщает издание.

Очевидцы рассказали, что нападавший искал приходского священника. На момент происшествия служителя в храме не оказалось.

Подозреваемым оказался 35-летний иностранец, легально проживающий во Франции. Полиция отмечает, что он не числится в базе данных лиц, склонных к радикализации, однако ранее был судим. В настоящее время задержанный находится под стражей, расследованием инцидента занимается уголовная полиция.

В начале сентября французские спецслужбы задержали троих подозреваемых в подготовке нападения на еврейскую общину.

В феврале прошлого года вооруженный ножом выходец из Алжира с криками «Аллаху акбар» напал на прохожих в городе Мюлуз.

В январе того же года в коммуне Брив полицейские застрелили ворвавшегося в местную церковь мужчину с ножом.