Власти ряда городов ФРГ отказались от новогодней иллюминации ради экономии

Bild сообщила об отказе ряда городов Германии от иллюминации ради экономии

Власти ряда немецких городов решили частично или полностью отказаться от традиционного рождественского освещения улиц, чтобы сэкономить бюджеты, передает Bild.

Это связано с ограниченными финансовыми возможностями муниципалитетов, а также ростом расходов на электроэнергию в праздничный период, отмечает ТАСС.

Руководитель Германской ассоциации розничной торговли Штефан Гент отметил: «В некоторых местах рождественское освещение уже сегодня не по карману». Расходы на праздничную иллюминацию зачастую ложатся не только на местные власти, но и на предприятия и обычных жителей.

В Дрездене в этом году не будет иллюминации на Кёнигсштрассе – город не смог найти средства на украшение восьмидесяти лип гирляндами, несмотря на готовность торговцев профинансировать праздник. Администрация не приняла их предложение.

В Штутгарте власти отказались от подсветки некоторых скульптур, а в Гейдельберге сэкономят за счет сокращения времени работы праздничных огней: их будут включать позже и выключать максимум через час после закрытия местного рынка. В Ганновере пока не отказались от иллюминации вовсе, но местные власти сомневаются, хватит ли денег до конца праздников.

В некоторых городах, таких как Луккенвальде и Хильдесхайм, жители организуют сбор средств, чтобы сохранить праздничное настроение и украсить улицы к Рождеству.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Германия переживает самый продолжительный экономический кризис со времен Гитлера.

