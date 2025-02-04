Власти Франции рекомендовали жителям страны реже стирать вещи

Французское Агентство по охране окружающей среды предложило реже стирать бюстгальтеры ради экономии воды и электричества

Tекст: Антон Антонов

Согласно рекомендациям, футболки можно стирать после пяти дней носки, бюстгальтеры – после семи, кофты и свитеры можно носить без стирки до 15 дней, а джинсы – до месяца. Даже спортивную одежду предлагается стирать после трех тренировок, а не после каждой, передает ТАСС со ссылкой на RMC.

Специалисты ADEME утверждают, что такой подход позволит среднестатистическому французу сэкономить до 2,5 тыс. литров воды в год и продлить срок службы одежды. Также снизится потребление электроэнергии благодаря менее частым стиркам.

К тому же такой подход, по версии авторов рекомендации, позволит меньше загрязнять природу химикатами и микроволокнами ткани.

Однако, как передает телеканал TF1, многие французы выражают сомнения в гигиеничности таких мер. Французские СМИ подчеркивают, что рекомендации ADEME не обязательны для исполнения. Агентство также указывает, что для людей с экземой или повышенной потливостью частая стирка остается необходимой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после резкого роста тарифов в Европе жителей начали убеждать во вреде частого мытья, предлагая обтираться тряпкой вместо душа; европейские эксперты настаивали на том, что принимать душ или ванну ежедневно – это «слишком много».