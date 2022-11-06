Британские СМИ призвали граждан перестать мыться и терпеть неприятный запах

The Sun: Не нужно принимать душ каждый день, поскольку вызывающие неприятный запах микробы нам не вредны

Британские СМИ продолжают убеждать подданных Соединенного Королевства мыться как можно реже. В британской газете The Sun вышла статья, в которой эксперты настаивают на том, что принимать душ или ванну ежедневно – это «слишком много».

Большинство жителей Великобритании (55%) признались, что хотели бы принимать душ или ванну хотя бы раз в день, однако, по мнению некоторых экспертов, это «слишком много», а меньшее количество водных процедур «может быть лучше для нашего здоровья», пишет The Sun.

Так, профессор Салли Блумфилд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, мнение которой приводит издание, настаивает на том, что ежедневное мытье «на самом деле не важно». Люди, считает она, принимают душ каждый день только по одной причине – чтобы быть «социально приемлемыми», ведь регулярное купание устраняет неприятный запах тела.

Однако, предупреждает она британцев, слишком частое мытье может лишить организм саморегулирующегося микробиома – микроорганизмов, которые живут в нашем организме и помогают контролировать уровень жира на коже, сохраняя ее здоровой.

Выступая в прямом эфире BBC Radio 5, Блумфилд заявила, что «нам не нужно принимать ванну и душ каждый день». «На самом деле, нам вообще не нужно мыться и принимать душ. В нашем теле есть микробы, которые издают неприятные запахи, но они не вредны для нас. Причина, по которой мы принимаем ванну и душ, заключается в том, что мы хотим избавиться от этих запахов и хотим чувствовать себя комфортно», – сказала профессор.

Кроме того, по мнению доктора Роберта Х. Шмерлинга из Гарвардской медицинской школы (США), регулярное мытье может сделать нас более уязвимыми для вредных бактерий. Принятие душа может привести к сухости и потрескиванию кожи, из-за чего кожа может стать уязвимой для бактерий, могут возникнуть инфекции и аллергические реакции, предупреждает он.

«Наша иммунная система нуждается в определенной стимуляции нормальными микроорганизмами, грязью и другими воздействиями окружающей среды, чтобы создать защитные антитела и «иммунную память», – сказал Шмерлинг, отметив, что, по мнению педиатров и дерматологов, ежедневные ванны не рекомендованы детям.

Некоторые виды мыла обладают антибактериальными свойствами, они могут «убивать» полезные бактерии, добавил эксперт.

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