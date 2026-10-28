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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета
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    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    21 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 19:46 • Новости дня

    The Times: Три британские атомные подлодки типа Vanguard вышли в море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три из четырех подводных лодок типа Vanguard Военно-морских сил Британии, способных нести ядерное оружие, вышли в море, сообщила газета The Times.

    Согласно британской военной доктрине, одна из подлодок типа Vanguard постоянно находится в море на боевом дежурстве. Две другие субмарины, вероятно, задействованы в учениях и подготовке к будущим патрульным операциям, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что это первый подобный случай за более чем пять лет. Издание указывает, что наличие сразу трех подводных лодок, готовых к выполнению миссий, позволяет британским ВМС «сократить продолжительность патрулирований».

    Всего на вооружении у Британии состоят четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-х годах. Они несут баллистические ракеты Trident II. К началу 2030-х годов их планируют заменить подлодками типа Dreadnought.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские парламентарии сообщили о неспособности Королевских военно-морских сил конкурировать с Россией в арктическом регионе из-за неприспособленности субмарин для задач подо льдом.

    Ранее Германия задумалась об инвестировании в британскую программу ядерного сдерживания Trident.

    До этого посол в Лондоне Андрей Келин заявил о необходимости для Москвы учитывать закупку Британией американских истребителей F-35.

    28 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    @ tbdrone

    Tекст: Вера Басилая

    Компания «Транспорт будущего» начала поставки в российские войска 750 комплексов тяжелых беспилотников «Изделие 80», о доработке которых ранее говорил министр обороны Андрей Белоусов.

    Компания «Транспорт будущего» завершила доработку серийного тяжелого дрона «Изделие 80» и приступила к поставке новой партии. Всего планируется передать 750 комплексов, каждый из которых включает два беспилотника, прицеп и запчасти, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор предприятия Андрей Лебедев отметил, что текущие производственные мощности позволяют выпускать до 5 тыс. тяжелых коптеров в год. «При необходимости этот объем может быть существенно увеличен», – заявил Лебедев.

    В июне министр обороны Андрей Белоусов на встрече с участниками спецоперации отмечал, что «Изделие 80» проходит доработку. В результате модернизации компания стала самостоятельно производить шасси, корпус, воздушные винты, а также разрабатывать программное обеспечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны Андрей Белоусов проверил применение ударных беспилотников воинскими частями в зоне спецоперации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об увеличении количества комплектующих изделий для дронов в российском реестре почти на 80%.

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    28 октября 2026, 05:51 • Новости дня
    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»

    Минобороны: Подлодка «Генералиссимус Суворов» запустила баллистическую ракету

    Подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» выполнил пуск ракеты «Булава»
    @ Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атомный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота «Генералиссимус Суворов» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Охотского моря.

    Стрельба велась из подводного положения. Учебный удар был нанесен по полигону Чижа в Архангельской области, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    «Экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А» Тихоокеанского флота в соответствии с планом боевой подготовки выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области», – сообщили в ведомстве.

    Второй серийный ракетоносец К-553 «Генералиссимус Суворов» относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта «Борей-А». В 2022 году подлодка вошла в состав ВМФ России, а в октябре 2023 года завершила переход к месту постоянного базирования на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны напоминанием о российской ядерной триаде.

    Также президент Владимир Путин сообщил о включении укрепления ядерной триады в приоритеты новой госпрограммы вооружений.

    Кроме того, глава государства заявил о последовательной модернизации ядерной триады.

    Комментарии (11)
    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    28 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Офицера ВВС США вывезли из Британии из-за обвинений в детской порнографии

    Sky News: США вывезли из Британии атташе до допроса по делу о педофилии

    Tекст: Вера Басилая

    Американского офицера Майкла Морриса, работавшего помощником военного атташе в посольстве США в Лондоне, вывезли из Великобритании до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Судебное слушание по делу Морриса должно состояться на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд в следующем месяце, пишет Sky News.

    Офицеру предъявлены официальные обвинения в хранении и распространении детской порнографии, воспрепятствовании правосудию и поведении, недостойном офицера. Брат военного Бенджамин Моррис также предстанет перед судом в США по аналогичным обвинениям. Прокуратура сообщает, что он делился незаконными материалами с братом.

    В ВВС США заявили, что обвинения и доказательства будут рассмотрены для принятия решения о передаче дела в военный трибунал. В Скотленд-Ярде подтвердили, что поддерживают регулярный контакт с американскими властями с августа, когда стало известно о расследовании.

    Отъезд Морриса вызвал новые опасения о том, что власти США игнорируют юрисдикцию принимающей страны. Издание сравнивает этот случай с делом сотрудницы Госдепартамента США Энн Сакулас, которая в 2019 году насмерть сбила британского подростка Гарри Данна и покинула страну благодаря дипломатическому иммунитету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудника американского посольства в Лондоне тайно вернули в Соединенные Штаты после обнаружения у него непристойных изображений несовершеннолетних.

    В феврале сотрудники полиции вывели из дома в Лондоне бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Британский король Карл III дал разрешение предоставить полиции доступ к документам бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.

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    28 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Разработан проект закона о сроках выплат семьям погибших на СВО

    Установлены сроки поиска получателей выплат семьям погибших на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    В России разработали законопроект о введении единого полугодового срока для выявления всех получателей выплат семьям погибших в ходе спецоперации, сообщил глава управления планирования банковских расчетов, учета и отчетности военно-социального центра Минобороны Владимир Дроздов.

    Инициатива должна устранить затягивание сбора документов и установить жесткие временные рамки для всех участников процесса, передает РИА «Новости».

    «В России разработан проект федерального закона 619.9 о поддержке семей погибших на СВО военных. Он вводит четкий и понятный механизм, а именно устанавливает единый шестимесячный срок для выявления всех возможных получателей выплат», – заявил Дроздов.

    Новые нормы защитят права добросовестных граждан от родственников, пытающихся умолчать о существовании других претендентов ради увеличения собственной доли.

    Полгода, отведенные на поиск получателей, ускорят решение юридических вопросов, включая оформление статуса воспитателя и признание отцовства.

    Проект полностью устраняет риски мошенничества, когда после распределения денег внезапно появляются новые члены семьи с требованиями доплат. Прозрачные правила позволят сразу определять точный круг лиц и гарантируют честное начисление средств семьям военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генпрокурор Александр Гуцан назвал недопустимыми задержки страховых выплат раненым военнослужащим. Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов спецоперации и их семей.

    Верховный суд обязал выплатить деньги семье умершего по пути домой участника СВО.

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    27 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    FPV-дроны уничтожили украинскую самоходку «Краб» в Харьковской области

    Минобороны: Дроны группировки «Запад» уничтожили самоходную установку ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы беспилотников российской группировки войск «Запад» успешно поразили самоходную артиллерийскую установку «Краб» вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Уничтожение вражеской техники произошло в Харьковской области. «Зажарили «Краба», – сообщает Минобороны в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военнослужащие группировки войск «Север» задействовали оптоволоконные беспилотники для ликвидации складов боеприпасов украинской армии в Харьковской области.

    В пятницу операторы FPV-перехватчиков группировки войск «Запад» уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа и барражирующий боеприпас ВСУ в Харьковской области.

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    28 октября 2026, 07:53 • Новости дня
    Ким Чен Ын поручил армии КНДР готовиться к войне

    Ким Чен Ын потребовал обеспечить постоянную готовность армии к войне

    Ким Чен Ын поручил армии КНДР готовиться к войне
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости поддерживать постоянную боевую готовность армейских подразделений с помощью интенсивных военных учений.

    Северокорейский лидер встретился с участниками III Слета командиров рот Корейской народной армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Товарищ Ким Чен Ын отметил, что первейшее революционное задание командиров роты является совершенствованием полной готовности подразделения к войне, а практическим методом для этого являются непрерывные и интенсивные военные учения», – говорится в сообщении.

    Он призвал командиров демонстрировать преданность партии, Родине и народу практическими успехами в подготовке подразделений, которые должны научиться сражаться по принципу «один против ста».

    Глава государства также отметил важную роль командиров рот в укреплении вооруженных сил и выразил уверенность в ускорении развития армии благодаря их усилиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Ким Чен Ын назвал создание мощнейших вооруженных сил первоочередной задачей руководства страны. В четверг Ким Е Чжон сообщила о приведении военных средств на границе с Южной Кореей в полную боевую готовность.

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    28 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Полковник ВСУ попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Полковник ВСУ Сало попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полковник Вооруженных сил Украины Роман Сало во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в латвийском городе Адажи попытался устроиться инструктором и остаться в стране.

    «Во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в городе Адажи в Латвии полковник ВСУ Роман Сало после протокольных мероприятий, включавших обмен опытом, инструкторско-методические занятия и награждение украинских военнослужащих, задержался на военной базе, где попытался остаться и устроиться инструктором», – заявил собеседник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

    Отмечается, что украинские инструкторы уже несколько лет проводят занятия с военнослужащими местной мотопехотной бригады. При этом Сало пришлось вернуться на Украину после вмешательства службы государственной безопасности Латвии. Сотрудники ведомства пригрозили обратиться к командованию полковника, если он продолжит находиться на территории республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российский военнослужащий сообщил об уничтожении спасающихся бегством солдат ВСУ в Анновке в ДНР.

    Ранее пленный украинский военный Николай Ступко рассказал о массовом побеге новобранцев из учебного центра.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о поспешном оставлении позиций группой украинских военных в Купянске Харьковской области.

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    28 октября 2026, 02:49 • Новости дня
    Марочко: ВС России заняли новые рубежи у Червоного Яра и Омельника

    ВС России заняли новые рубежи у Червоного Яра и Омельника

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за минувшие сутки российские военнослужащие продвинулись на юг от Червоного Яра Запорожской области и заняли новые позиции севернее Омельника.

    На запорожском направлении и непосредственно в огневом кармане, который сформировался северо-восточнее населенного пункта Омельник, оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков продолжает ухудшаться, рассказал он ТАСС.

    «Наши военнослужащие за истекшие сутки немного продвинулись из Червоного Яра в южном направлении. Также в районе Омельника заняты новые рубежи и позиции севернее населенного пункта», – сообщил Марочко.

    Ранее Минобороны информировало об освобождении Омельника Запорожской области. За минувшие выходные военные заняли участок леса северо-восточнее населенного пункта, вытеснив оттуда украинские подразделения.

    Марочко добавил о ситуации в районе Степногорска, где российским  военнослужащим удалось серьезно выровнять линию боевого соприкосновения от Степногорска практически до самого Орехова.

    «Это около 30 км. Сейчас мы заняли новые рубежи и позиции», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Марочко сообщил о вытеснении украинских подразделений из лесного массива к северо-востоку от Омельника. На прошлой неделе эксперт отметил оживление линии фронта у Степногорска.

    Марочко заявил о высоких темпах наступления в Запорожской области.

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    28 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Российские военные уничтожат новые Storm Shadow для ВСУ

    Захарова: Российские военные уничтожат новые поставленные Киеву Storm Shadow

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные и спецслужбы примут меры для своевременного уничтожения новых британских ракет Storm Shadow в случае их поставки Киеву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва фиксирует сообщения в британских СМИ о планах новых поставок крылатых ракет Storm Shadow ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подчеркнула, что подобные планы свидетельствуют о намерении Британии способствовать эскалации конфликта и углублению кризиса.

    «Происходящее со Storm Shadow – это конкретное свидетельство приверженности Соединенного Королевства установке на углубление кризиса и эскалацию войны до последнего украинца ради нанесения, как они формулируют это, максимального ущерба нашей стране», – сказала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замминистра обороны Британии Луиза Сандер-Джонс заявила об отсутствии у Киева возможностей для начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow.

    Ранее Мария Захарова назвала планы Лондона передать Украине данные для дальнобойных ракет SCALP проявлением русофобской политики.

    До этого она сообщила о передаче Британией Киеву технологий для самостоятельного производства ракет Storm Shadow.

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    28 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Британия объявила о выделении Украине 13,2 млрд долларов дополнительной помощи

    Глава Минфина Хили: Британия выделит Украине 13,2 млрд долларов помощи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов Британии Джон Хили заявил о решении Лондона выделить Украине более 13,2 млрд долларов в качестве дополнительной военной и экономической помощи.

    Глава британского Минфина анонсировал новый пакет поддержки Киева в ходе представления бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости». «Десять миллиардов фунтов стерлингов (более 13,2 млрд долларов) дополнительной экономической и военной помощи в виде кредитов, гарантий экспортного финансирования», – заявил Хили.

    Министр добавил, что на ближайшую зиму Британия также выделит Украине почти 669 млн долларов в качестве срочного военного финансирования. Трансляция выступления велась на сайте британского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара запросил у британского коллеги дополнительные поставки вооружений и радиолокационных систем.

    В прошлом году британская газета Telegraph предупредила о возможной задержке поставок американского оружия на Украину из-за приостановки работы правительства в Вашингтоне.

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    28 октября 2026, 07:04 • Новости дня
    Модернизированный Як-130М получил возможность наносить удары лазерными бомбами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М оснащен новыми прицельными системами СОЛТ-130К с лазерными каналами, что позволяет ему применять высокоточное оружие в любых погодных условиях.

    Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М оснастили прицельной системой СОЛТ-130К с лазерными каналами, выводящей ударный потенциал машины на уровень легкого штурмовика, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ростех».

    По информации госкорпорации, арсенал самолета пополнился высокоточными боеприпасами. Установка новых контейнеров, имеющих тепловизионный, телевизионный и лазерный каналы, позволит применять такое оружие днем и ночью при любых погодных условиях.

    Основным калибром Як-130М стали управляемые бомбы с лазерным и спутниковым наведением. Компактный самолет, сопоставимый по размерам с истребителями времен Второй мировой войны, способен нести до 2,5 т боевой нагрузки, включая бомбы массой до 500 кг.

    Нести тяжелое вооружение машине позволяют бесфорсажные турбореактивные двигатели АИ-222-25 производства ОДК. Эти установки экономно расходуют топливо и развивают мощную тягу, а их высокую надежность обеспечивает цифровая система автоматического управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех сообщил об оснащении учебно-боевого самолета Як-130М комплексом активной защиты.

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    28 октября 2026, 08:10 • Новости дня
    Бронежилет сапера «Оберег ГР» получил систему остановки кровотечения

    Ростех: В бронежилет «Оберег ГР» встроили систему остановки кровотечения

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный бронежилет для саперов «Оберег ГР» получил встроенную систему автоматической остановки кровотечения, сообщили в Ростехе.

    «Ростех интегрировал в бронежилет сапера систему автоматической остановки кровотечения», – сообщает Ростех.

    Завод «Октава» модернизировал экипировку, предназначенную для специалистов гуманитарного разминирования.

    Сейчас опытный образец проходит испытания. Механизм действует по принципу медицинского тонометра: на руках и ногах сапера крепятся манжеты с пневмоподушками, а на спине расположен насос с батареей. Пульт управления вынесен в защитный карман на груди.

    Чтобы активировать систему, нужно выдернуть шнур и кнопками выбрать конечность. Можно пережать до четырех конечностей одновременно. Это позволяет выиграть время на эвакуацию и повысить шансы бойца.

    Бронежилет весит около 5 кг, баллистические пакеты защищают от пистолетных пуль, осколков и противопехотных мин. Изделия уже поставляются группам гуманитарного разминирования в новые регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе концерн «Калашников» сообщил о старте государственных испытаний новой экипировки «Новатор».

    В марте Ростех представил модернизированный штурмовой бронежилет «Оберег 2.0» с улучшенной эргономикой.

    В прошлом году гендиректор завода «Октава» Павел Павленко заявил о высокой защите бронежилетов предприятия от осколочных ранений.

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    28 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Лондона подготовиться к войне за тысячу дней

    Захарова: Слова министра Стритинга о войне за тысячу дней – нагнетание истерии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления министра обороны Британии Уэса Стритинга о необходимости подготовки к масштабному конфликту за тысячу дней являются очередной попыткой запугать население мифической угрозой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это очередная попытка нагнетания истерии в английском обществе, в том числе с использованием русофобского мифа о некой российской угрозе», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    По ее словам, подобные реплики звучат не впервые. Дипломат отметила, что такие заявления британских властей рассчитаны на массовую доверчивую аудиторию, которая многократно оболванена местными таблоидами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости подготовки стран НАТО к сценарию войны с Россией.

    В воскресенье глава британского военного ведомства предупредил о вероятном начале масштабного конфликта через тысячу дней.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова с сарказмом высказалась о предполагаемых планах Лондона готовиться к войне.

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    28 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Участникам форума Россия – Африка представили передовые российские вооружения

    Tекст: Мария Иванова

    Гостям третьего экономического и гуманитарного форума Россия – Африка в Москве представили образцы передовых российских вооружений, в том числе комплекс с беспилотником «Гарпия-А (Э)».

    Выставка передовых российских решений в ключевых сферах экономики проходит в Гостином дворе в рамках форума, передает РИА «Новости».

    На выставке продемонстрировали комплекс с беспилотным летательным аппаратом дальнего действия «Гарпия-А (Э)», а также барражирующий боеприпас «Дань-Т», предназначенный для ударов с авианосителей.

    Кроме того, на стенде «Рособоронэкспорта» представлены макет российского зенитно-ракетного комплекса и образцы стрелкового оружия. Отмечается, что многие гости изучают справочные материалы и фотографируются на фоне вооружений.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит Россия – Африка.

    В понедельник президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в мероприятии.

    На прошлой неделе компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ новейшей концепции эшелонированной защиты объектов от беспилотников «Антидроновый купол» в ходе третьего саммита Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Карл III признал принесенные британской работорговлей в колониях страдания

    DT: Карл III назвал британскую работорговлю причиной страданий в колониях

    Tекст: Мария Иванова

    Король Великобритании Карл III заявил, что работорговля в колониях в Карибском бассейне принесла «великие страдания».

    Монарх во вторник прибыл с визитом на Багамские острова. Выступая перед молодежью, он отметил богатство местной культуры, признав, что она частично «была рождена во тьме», передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

    Предполагается, что Карл III более подробно выскажется по теме работорговли на саммите Содружества наций, который пройдет с 1 по 4 ноября в Антигуа и Барбуде. На нем будет обсуждаться вопрос возможной выплаты репараций Лондоном.

    На Багамах короля встретили несколько десятков активистов с плакатами «Заплатите нам то, что должны» и «Репарации сейчас же». Правительство Великобритании неоднократно исключало вариант с выплатой репараций.

    В последние годы государства Карибского бассейна все активнее говорят о необходимости выплаты Великобританией репараций в связи с работорговлей. В октябре 2024 года на саммите стран Содружества было принято коммюнике, которое содержало пункт о необходимости начать обсуждение темы репараций.

    Карл III, выступая на той встрече, указал на важность изучения британского колониального прошлого, но не стал приносить извинения за работорговлю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний о репарациях.

    На прошлой неделе президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал Карла III принести официальные извинения за работорговлю.

    В начале месяца британский монарх решил не приносить извинения за историческую роль Лондона в работорговле.

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