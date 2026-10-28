Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Минцифры предложило регистрировать иностранцев на «Госуслугах» по биометрии
Иностранные граждане получат возможность подтверждать учетную запись на портале «Госуслуги» с помощью биометрических данных без личного посещения многофункциональных центров или банков, говорится в постановлении правительства.
Иностранные граждане и лица без гражданства смогут повышать уровень учетной записи на портале «Госуслуги» за счет предоставления биометрических персональных данных. Об этом говорится в проекте постановления правительства России, пишет РИА «Новости».
В Минцифры пояснили, что нововведение позволит приезжим проходить идентификацию в специальном приложении ruID. Это избавит их от необходимости лично обращаться в многофункциональные центры (МФЦ) или банковские отделения.
Перед визитом в Россию иностранцам потребуется зарегистрировать биометрию в приложении и внести данные о поездке. При пересечении границы им оформят СНИЛС и создадут неподтвержденный аккаунт на «Госуслугах».
Для получения подтвержденного статуса пользователю будет достаточно посмотреть в камеру устройства. Упрощенный доступ к государственным сервисам поможет мигрантам быстрее оформлять сим-карты и решать другие повседневные задачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Министерство внутренних дел запустило информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина».
В июне правительство утвердило перечень сведений для этой системы учета.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о начале эксперимента по сдаче биометрии иностранцами при пересечении границы.