Минцифры предложило регистрировать иностранцев на «Госуслугах» по биометрии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иностранные граждане и лица без гражданства смогут повышать уровень учетной записи на портале «Госуслуги» за счет предоставления биометрических персональных данных. Об этом говорится в проекте постановления правительства России, пишет РИА «Новости».

В Минцифры пояснили, что нововведение позволит приезжим проходить идентификацию в специальном приложении ruID. Это избавит их от необходимости лично обращаться в многофункциональные центры (МФЦ) или банковские отделения.

Перед визитом в Россию иностранцам потребуется зарегистрировать биометрию в приложении и внести данные о поездке. При пересечении границы им оформят СНИЛС и создадут неподтвержденный аккаунт на «Госуслугах».

Для получения подтвержденного статуса пользователю будет достаточно посмотреть в камеру устройства. Упрощенный доступ к государственным сервисам поможет мигрантам быстрее оформлять сим-карты и решать другие повседневные задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Министерство внутренних дел запустило информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина».

В июне правительство утвердило перечень сведений для этой системы учета.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о начале эксперимента по сдаче биометрии иностранцами при пересечении границы.