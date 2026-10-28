Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Глава МИД Кубы назвал блокаду США угрозой жизни кубинцев
Глава МИД Кубы: Около 2,6 млн жителей испытывают проблемы с питьевой водой
Около 2,6 млн жителей Кубы столкнулись с проблемами доступа к питьевой воде из-за перебоев с электроэнергией, вызванных нехваткой топлива, заявил министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья, назвав блокаду США угрозой жизни кубинцев.
Глава внешнеполитического ведомства выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН перед голосованием по резолюции о прекращении американской блокады Кубы, передает РИА «Новости».
«85% систем перекачки питьевой воды на Кубе зависят от электроэнергии, 2,6 млн человек испытывают проблемы с доступом к питьевой воде», – заявил Родригес Паррилья.
По его словам, энергетическая ситуация на острове осложнилась из-за действий США, которые Гавана рассматривает как часть усиленной экономической блокады. Министр назвал блокаду угрозой жизни кубинцев, отметив, что ограничения на поставки топлива оказывают непосредственное воздействие на работу критически важной инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель председателя группы предприятий водоснабжения Кубы Алексис Акоста заявил о частичном или полном прекращении водоснабжения для 2,5 млн жителей страны из-за масштабных отключений электроэнергии.
В сентябре Родригес Паррилья сообщил, что финансовые потери Гаваны от американской блокады превысили 8 млрд долларов.
В августе президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил США в масштабном кризисе в здравоохранении и энергетике.