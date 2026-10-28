Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Прохожие спасли подростка от похищения в Дагестане
СК: В Каспийске прохожие и полиция спасли подростка от похищения
В Каспийске злоумышленники избили подростка и попытались похитить его ради денег, но юношу спасли прохожие и сотрудники полиции, сообщило следственное управление СК по Дагестану.
По информации из канала ведомства в Max, местный житель и его сообщники напали на подростка в Каспийске, избили его и, угрожая ножом, попытались насильно посадить в автомобиль.
«По версии следствия, подозреваемый совместно с другими лицами попытался похитить несовершеннолетнего с целью завладения его денежными средствами. Довести преступный умысел до конца не удалось благодаря вмешательству находившихся поблизости граждан и сотрудников полиции», – говорится в сообщении.
Нападавшие скрылись. Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека, следователи устанавливают причастных к преступлению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в дагестанском Каспийске подросток напал с ножом на 70-летнего таксиста, однако водитель смог дать отпор и ранил нападавшего.
В июне суд в Петербурге арестовал двух мужчин, обвиняемых в похищении подростка.
В апреле в Каспийске подростки напали в парке на ребенка с инвалидностью и попытались забрать его велосипед.