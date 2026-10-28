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    Зачем Европа пытается помешать России в Арктике
    28 октября 2026, 11:46 Мнение

    Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов

    политолог

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    Запад должен положить конец доминированию России и Китая в Арктике, – заявила в интервью The Times глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Ключевой момент тут, по ее мнению – не допустить установления контроля Москвы и Пекина над торговыми путями через Арктику. Северный морской путь, уверена она, должен оставаться открытым для всех. Брюссель опасается, что новый торговый маршрут окажется инструментом давления на мировую экономику.

    Ближневосточный кризис не только поднял цены на нефть, но и продемонстрировал ненадежность традиционных морских логистических цепочек. До недавнего времени главным морским путем из Азии в Европу считался Суэцкий канал, который в свете последних событий никак не может считаться безопасным. К тому же он узок, и вероятность повторения инцидента 2021-го года, когда контейнеровоз заблокировал артерию, нанеся огромный ущерб мировой экономике, совсем не нулевая.

    Конечно, можно обогнуть Африку, но это удлиняет путь на 7 тыс. км и примерно месяц времени. Поэтому многие страны давно приглядываются к Северному морскому пути, проход по которому примерно вдвое быстрее, чем через Суэцкий канал. До недавнего времени рассуждать о массовом использовании СМП можно было лишь гипотетически по причине климатических условий, однако с глобальным потеплением и сокращением ледового покрова его прохождение стало доступнее.

    На СМП сразу обратил внимание ключевой мировой экспортер – Китай. В 2023 году маршрут в обе стороны впервые прошел китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear. А в нынешнем году китайская компания Sea Legend запустила через СМП регулярные контейнерные перевозки.

    В августе-октябре 2026 года первую ходку туда-обратно совершил южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro. А на 2027-й год запланирован первый пилотный грузовой рейс по СМП из Индии.

    На этом фоне страны Запада, имеющие не только интересы, но и географическую прописку в Арктике, как бы остаются не у дел. Однако виной этому – их нежелание следовать установленным Россией правилам использования маршрута. При том, что проход по нему остается свободным для всех без исключения.

    Еще в 1926 году было принято постановление ЦИК СССР «Об объявлении территорией СССР земель и островов в Северном Ледовитом океане», а в 1984-м и 1985-м – постановления Совмина СССР, подтвердившие исключительные права страны на них. Уже в новой России в 2012-м был принят Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ», в котором СМП назван «исторически сложившейся исключительно национальной транспортной коммуникацией Российской Федерации».

    Однако на Западе права России пытаются оспорить, подчеркивая, что СМП лежит не в наших территориальных водах, но в пространстве между территориальными водами РФ и её исключительной экономической зоной, то есть Россия не может устанавливать тут правила.

    Допустим, но следует учитывать, что маршрут пролегает вдоль российского побережья, и Россия с самого начала осваивала его, создавала инфраструктуру по пути следования, так что вопрос тут не только в историческом праве, а в том, что пройти этот путь в обход России и не прибегая к помощи России, невозможно. А значит, нужно соблюдать правила, которые конкретизировались по мере расширения использования СМП и развития конфликта России и коллективного Запада.

    В 2013-м году ледокольная и лоцманская проводка, осуществляемая Россией, была отнесена к сфере деятельности субъектов естественных монополий. В 2017 году суда под российским флагом получили исключительное право перевозить грузы по СМП.

    Для всех прочих судов установлены правила, согласно их техническим параметрам и временному периоду, в который они хотя использовать СМП. Так, судам без ледового класса или с низкими классами разрешён проход только с 1 июля по 15 ноября, суда усиленных классов могут ходить круглый год, но в сложных условиях им тоже может понадобиться ледокольная проводка, а суда классов Icebreaker 8-9 (их присваивают атомным ледоколам) ограничений не имеют. Напомню, что атомные ледоколы во всем мире есть только у России, и только Россия их производит.

    А в 2022 году по инициативе Минобороны РФ было принято решение (Федеральный закон № 510-ФЗ) пускать иностранные суда по СМП только со специальным разрешением, полученным не позднее чем за три месяца до захода в акваторию, причем это касалось только прохождения по самому пути без заходов в порты. Кроме того, был установлен запрет на нахождение в акватории СМП более одного иностранного судна, если нет специального разрешения российских властей.

    При этом власти России всегда подчеркивали стремление осваивать СМП совместно со всеми странами, в первую очередь, арктическими. Однако страны Запада сами себе установили запреты в виде санкционных ограничений. В частности, это запрет на финансовые операции с российскими банками и компаниями (в данном случае – операторами портов или ледокольного флота), ограничения на закупку российского топлива, запрет на перевозку в Россию высокотехнологичного оборудования и товаров двойного назначения.

    В прошлом году британская Financial Times жаловалась, что антироссийские санкции мешают европейским компаниям активно использовать СМП. Газета тогда напомнила, что еще в 2018 году контейнеровоз Venta Maersk датской логистической компании Maersk стал первым европейским грузовым судном, которое прошло из Азии в Европу по Северному Ледовитому океану. Однако это был первый и последний раз, поскольку контейнеровозы полагаются на морские хабы и транспортные узлы, которые почти полностью располагаются в российских территориальных водах, и для их использования нужна помощь российских ледоколов, что стало невозможным после ввода санкций.

    А недавно президент Южной Кореи отчитался о прохождении контейнеровоза PanStar – подчеркнуто – с соблюдением всех санкций. То есть транзитом, без захода в наши порты, покупку нашего ГСМ и т.д., но с согласованием с Россией. Оказывается, так тоже можно.

    Впрочем, это не освобождает от соблюдения российских правил прохождения маршрута, включая использование лоцманской проводки. И то – лишь летом-осенью, большую же часть года без проводки атомными ледоколами не обойтись никак.

    Таким образом, когда Каллас говорит, что хочет не только активно использовать СМП, как вздумается Европе, но и потеснить Россию и Китай – она, очевидно, бредит. Это напоминает недавнее заявление Владимира Зеленского о том, что Украина должна снова стать космической державой. Ну, раз должна – пусть попробует стать, кто ж запрещает.

    Конечно, у Европы есть свой ледокольный флот: у Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Британии. Кроме того, Каллас ведь говорит обо всем Западе, имея в виду также США и Канаду – тоже арктические державы со своими ледоколами. Впрочем, у США их всего два дизельных, при этом один из них не в строю, а Британия буквально на днях лишилась единственного ледокола из-за поломки двигателей. У ЕС дела получше: у Норвегии два ледокола, у Дании – четыре, у Швеции – пять, у Финляндии – целых десять. Почти столько же у Канады. Просто для сравнения: у России сейчас 43 ледокола (восемь из них атомные – не имеющие аналогов в мире), а к 2030 году планируется построить ещё 14.

    Но вернемся к интервью Каллас. По ее словам, Арктика становится «передовой линией глобального соперничества держав». Сопоставим это с регулярно озвучиваемыми европейцами тезисами о предстоящей войне с Россией – и можно понимать это как то, что Европа рассматривает Арктику в качестве будущего театра военных действий.

    21 октября Брюссель представил обновленную арктическую стратегию, которая нацелена на милитаризацию региона. Документ ориентирован на геополитику и безопасность, в то время как предыдущая редакция 2021 года в основном касалась экологии и изменения климата. В частности, ЕС планирует увеличить число ледоколов, в том числе для военных нужд, создать центр морской безопасности для наблюдения за «подозрительной» судоходной активностью и обеспечить поддержку военных портов и аэропортов для быстрой переброски войск. Кроме того, планируется выделить 260 млн евро на арктические военные технологии.

    В общем, больше никакой зеленой повестки и попыток спасти планету. Готовимся к войне.

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса. То есть Запад, теряя контроль над международной логистикой на юге, попытается сорвать логистику на севере, где у него контроля вообще никогда не будет, зато есть инструменты дестабилизации.

    Вот такая борьба за мир во всем мире.

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