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    28 октября 2026, 08:30 • Экономика

    Арктика может сблизить Россию и США

    Арктика может сблизить Россию и США
    @ Дмитрий Дубов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Дизельная сделка с США, возможность расширить поставки российских удобрений, а теперь Россия предлагает вместе поработать в Арктике. Как Арктика могла бы Россию и США объединить и что Москва может предложить Вашингтону взамен снятия санкций с российского газа?

    Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Вот в Арктике, о которой я упомянул, мы активно работаем со многими странами мира, заинтересованы в совместной работе. Совсем недавно еще в наших месторождениях вместе с нами работали европейские партнеры, китайские партнеры работали. Сейчас мы прорабатываем возможность совместной работы с американскими партнерами», – сказал Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    Что за совместная с США работа может быть у России?

    Речь идет об СПГ-проектах. Европейские компании действительно после 2022 года из-за санкций против России вышли из участия в газовых проектах с Россией – в «Ямале СПГ» и «Арктик СПГ – 2». Однако сотрудничество с китайскими компаниями вышло на новый уровень, считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ. В «Арктик СПГ – 2» два китайских акционера – CNPC и CNOOC, которые поначалу испугались американских санкций против проекта и заморозили свое участие. Однако Пекин свою политику не менял, просто китайские компании CNPC и CNOOC не стали рисковать доступом к доллару, говорит эксперт Института развития технологий ТЭК Михаил Вакилян.

    Но через полтора года все изменилось. Во второй половине 2025 года Китай начал покупать газ с подсанкционного завода «Арктик СПГ – 2», выделив под проект целый терминал, а в этом году открыл второй терминал только для российского СПГ. Китай даже возобновил доставку модулей для достройки третьей очереди «Арктик СПГ – 2», хотя ранее поставки были приостановлены.

    Что же России надо от США в Арктике? «России нужны две вещи. Первая – это рынок, вторая – это железо. Снятие санкций с «Арктик СПГ – 2» и его газовозов вернет покупателей из Японии, Индии, Юго-Восточной Азии и уберет скидку, которую сейчас забирает единственный клиент – Китай. Что касается железа, то компрессоры сжижения на «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ – 2» приводят в движение турбины Baker Hughes, а это американская компания. Сервис, запчасти и модернизация этих машин упираются в американские экспортные запреты», – говорит Вакилян.

    «Здесь та же самая схема, что и с дизельной сделкой. Мы предлагаем США взаимовыгодные проекты и в целом сотрудничество в экономике в обмен на смягчение антироссийских санкций и оказание давления на Украину. Мы показываем, что это сотрудничество может быть очень многогранным и в разных сферах: по дизелю, удобрениям, СПГ и так далее»,

    – говорит эксперт ФНЭБ и Финансового университета при правительстве РФ.

    Что Россия может предложить США в сфере СПГ в обмен на снятие санкций? Россия может технологически помочь США построить СПГ-завод на Аляске. Речь идет о проекте Polar LNG стоимостью 25 млрд долларов.

    «У «Новатэка» есть технологическое решение для СПГ-проекта на Аляске, которое он применил на «Арктик СПГ – 2». Это железобетонные платформы, на которые заливается оборудование для сжижения – и это, по сути, СПГ-завод. «Новатэк» уже построил две такие платформы с оборудованием, а в Белокаменке возвел центр по строительству крупнотоннажных морских сооружений. Проблема в том, что и этот центр, и сам завод «Арктик СПГ – 2» попали под санкции США. Поэтому мы можем построить такой завод на Аляске в обмен на снятие санкций как минимум с центра строительства крупнотоннажных платформ», – говорит Юшков.

    По его словам, Россия может в этом центре залить платформу, построить на ней сам СПГ-завод и только потом отогнать его на Аляску. Это более простое решение, потому что строить что-то в самой Арктике и дорого, и создает ограничения по времени и возможности завоза оборудования и т. д.

    «Не факт, что эта история дойдет до реализации, потому что много санкционных проблем и вопросов к экономике проекта, но тем не менее американцы интересуются нашими технологиями для Аляски, и Россия пользуется и говорит, что может это сделать»,

    – говорит Юшков. Однако не стоит забывать, что Россия – главный конкурент США именно по газу, и все последние годы американское руководство последовательно выдавливало российский газ с европейского рынка, добавляет эксперт. И помогать СПГ из США занимать ту долю рынка, которой РФ лишилась, так себе идея.

    Однако кроме «Арктик СПГ – 2», есть еще один российский проект, который может выиграть от сотрудничества с США. Это «Ямал СПГ», который не затронут санкциями США. Однако проблема в другом. С 1 января 2027 года ЕС запрещает поставки любого российского СПГ. «В первом полугодии Европа забрала почти всю продукцию завода – 9,89 млн тонн. Через два месяца этим объемам нужны новый маршрут и новый покупатель – и американский трейдер на этом месте смотрится естественно», – говорит Вакилян.

    Кроме того, выиграть может и Газпром, который ведет переговоры с Китаем по «Силе Байкала» (ранее «Сила Сибири – 2»). «Сотрудничество с США – это козырь России в торге о цене. Китай давно ведет переговоры с Газпромом из расчета, что российскому газу деваться некуда, и американская компания в Арктике этот расчет ломает», – говорит Михаил Вакилян.

    Если посмотреть еще дальше, то у России и США могут быть еще две точки соприкосновения – по нефтяным проектам и по редкоземельным металлам. «Восток Ойл» ждет снятия санкций с «Роснефти». Без американцев не обойтись на шельфе «Победа», которая с 2014 года так и не разрабатывается, а для нее нужны подводные добычные комплексы и сервис для бурения в ледовых морях, где американские компании сильнее всех. Неочевидная тема – редкие металлы. Администрация Трампа ищет их по всему миру, а Томтор – одно из крупнейших редкоземельных месторождений – лежит в арктической зоне Якутии», – заключает собеседник.

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