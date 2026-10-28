Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.0 комментариев
МИД заявил о планах создать российский морской хаб на востоке Африки
Рябков сообщил о планах создать российский портовый хаб на востоке Африки
Россия ведет дискуссии о размещении на восточном побережье Африки портового хаба в рамках транспортного маршрута «Север – Юг», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
«В конкретном плане ведем, среди прочего, речь о размещении российского портового транспортно-логистического хаба на восточном побережье Африки как части международного транспортного коридора «Север – Юг»», – сказал Рябков на сессии саммита «Россия – Африка», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Москве стартовал третий саммит «Россия – Африка».
Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об успешной работе государств над упрощением визового режима.
В понедельник помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал приезд около 4 тыс. предпринимателей на экономический и гуманитарный форум.