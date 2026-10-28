Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.0 комментариев
Генпрокурор ЕС не получил ответов от фон дер Ляйен по делу Pfizergate
Politico: Генпрокурор ЕС не дождался ответов от фон дер Ляйен по Pfizergate
Офис генерального прокурора Евросоюза (EPPO) пока не смог получить от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о нарушениях при закупке вакцин, сообщает Politico.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен до сих пор не предоставила личного заявления и не ответила на вопросы Европейской прокуратуры (EPPO) в рамках расследования нарушений при закупках вакцин от коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Главный прокурор ЕС Лаура Ковеши пожаловалась на отказ некоторых европейских политиков давать показания из-за уверенности в том, что они находятся выше закона. При этом она отказалась уточнять, идет ли речь о деле Pfizergate, которое ведомство расследует с 2024 года.
В 2025 году суд ЕС в Люксембурге признал Еврокомиссию виновной в нарушении правил прозрачности. Ведомство скрыло от журналистов СМС-переписку фон дер Ляйен с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой, в которой обсуждались закупки вакцин для стран евроблока в разгар пандемии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен спровоцировали скандал во время визита канадского премьер-министра Марка Карни в Страсбург.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.
По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.