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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    2 комментария
    28 октября 2026, 10:30 • Новости дня

    Генпрокурор ЕС не получил ответов от фон дер Ляйен по делу Pfizergate

    Politico: Генпрокурор ЕС не дождался ответов от фон дер Ляйен по Pfizergate

    Tекст: Вера Басилая

    Офис генерального прокурора Евросоюза (EPPO) пока не смог получить от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ответов на вопросы по делу о нарушениях при закупке вакцин, сообщает Politico.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен до сих пор не предоставила личного заявления и не ответила на вопросы Европейской прокуратуры (EPPO) в рамках расследования нарушений при закупках вакцин от коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Главный прокурор ЕС Лаура Ковеши пожаловалась на отказ некоторых европейских политиков давать показания из-за уверенности в том, что они находятся выше закона. При этом она отказалась уточнять, идет ли речь о деле Pfizergate, которое ведомство расследует с 2024 года.

    В 2025 году суд ЕС в Люксембурге признал Еврокомиссию виновной в нарушении правил прозрачности. Ведомство скрыло от журналистов СМС-переписку фон дер Ляйен с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой, в которой обсуждались закупки вакцин для стран евроблока в разгар пандемии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен спровоцировали скандал во время визита канадского премьер-министра Марка Карни в Страсбург.

    Напомним, Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    27 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия не ведет работу по восстановлению политических связей с Россией, заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

    Валтонен подчеркнула, что Хельсинки не ведет работу по нормализации политических контактов с Москвой, передает РИА «Новости». «Позиция Финляндии предельно ясна. Мы не находимся в процессе восстановления политических связей с Россией», – сказала министр.

    Глава МИД Финляндии выступила с соответствующим заявлением во время совместной пресс-конференции с главами МИД Норвегии и Украины. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

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    27 октября 2026, 20:05 • Новости дня
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом

    Newsis: МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом

    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вероятность полного разрыва контактов Южной Кореи и Украины сохраняется при углублении нынешнего конфликта между двумя государствами, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен.

    Чо Хен не исключил возможности полного разрыва дипломатических отношений с Украиной в случае дальнейшей эскалации разногласий, пишет РИА «Новости» со ссылкой на южнокорейское агентство Newsis.

    «Если эскалация продолжится, считаю, что и такая возможность есть», – заявил Чо Хен в ходе парламентской проверки деятельности внешнеполитического ведомства.

    Так министр ответил на вопрос депутата от партии «Сила народа» Сон Сок Чжуна о том, не означает ли сложившаяся ситуация дипломатического конфликта, фактически равнозначного прекращению дипотношений. Парламентарий упомянул решение Сеула дополнительно вывезти часть сотрудников посольства с Украины после недавнего отзыва южнокорейского посла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Южной Кореи Чо Хен заявил об отзыве восьми дипломатических сотрудников с Украины на фоне спора о разглашении информации о передаче пленных военных.

    На прошлой неделе правительство республики постановило сократить численность миссии в Киеве.

    В начале месяца южнокорейское дипломатическое ведомство решило отозвать посла из-за недостаточных извинений украинской стороны.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    28 октября 2026, 03:24 • Новости дня
    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба

    Профессор Форсберг: Звонок Стубба стал дипломатической победой Путина

    Финский профессор назвал дипломатической победой Путина звонок Стубба
    @ Kremlin Pooll/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Звонок президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту России Владимиру Путину является дипломатической победой Москвы, считает профессор международной политики Университета Тампере Туомас Форсберг.

    «Стубб и Стёре позвонили, то есть перестали молчать и первыми уступили. Это уже дипломатическая победа для Путина», – заявил профессор газете Helsingin Sanomat.

    По его словам, теперь есть риск того, что часть лидеров европейских стран почувствует себя вне информационного потока. Он напомнил, как Стубб неоднократно заявлял о важности совместных действий стран Европы в украинском вопросе, чтобы все контакты были скоординированы, однако первым нарушил этот принцип.

    Форсберг отметил, что из-за этого появится возможность «еще большему числу европейских лидеров налаживать контакты с Россией еще более нескоординированным образом и обсуждать вопросы, которые уже не так сильно связаны с миром на Украине».

    Ранее Стубб оправдал звонок Путину, заявив, что переговоры по Украине рушились. Поэтому он и премьер Норвегии поговорил по телефону с российским лидером, а целью звонка была передача послания Украины относительно предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности президентов России и Финляндии, а также премьера Норвегии при необходимости провести новые переговоры.

    Ушаков заявил о передаче Путиным лидерам двух стран информации о возможности приезда Владимира Зеленского в Москву для прямых переговоров.

    Агентство Bloomberg сообщило о планах Путина, Стубба и Стёре обсудить перспективы мирного урегулирования на Украине.

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    27 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2027 году союзники Украины, не входящие в Евросоюз, намерены выделить на поддержку Киева лишь 4 млрд евро, что в пять раз меньше объемов текущего года, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз Еврокомиссии (ЕК).

    В 2026 году союзники Киева вне ЕС обязались предоставить 19 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на FT. В связи со снижением прогнозируемой помощи чиновники ЕК изучают альтернативные варианты поддержки, включая совместный выпуск долговых бумаг. Брюссель также оказывает давление на Лондон, Токио, Оттаву и другие столицы для мобилизации средств.

    Ранее на саммите ЕС Владимир Зеленский потребовал дополнительные 70 млрд евро от Евросоюза на военные нужды в 2027 году. До этого страны ЕС уже одобрили выделение 90 млрд евро в течение ближайших двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Еврокомиссия рассчитывала до конца года достичь политического соглашения о выделении Украине дополнительного финансирования на следующий год.

    В начале месяца Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав проведения реформ.

    В прошлом месяце директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз исчерпал собственные возможности для финансирования растущих потребностей Киева.

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    28 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС

    Politico: Победившая на выборах сербская оппозиция пересмотрит отношения с ЕС

    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» намерено пересмотреть отношения с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Одержавшее победу на выборах оппозиционное движение «Студенческий список» планирует отменить многие решения бывшего президента Сербии Александра Вучича и перезагрузить отношения с Брюсселем, пишет Politico.

    «Александр Вучич выступал в качестве контактного лица по всем вопросам, игнорируя при этом все законы страны, включая конституцию», – заявил будущий депутат от победившего движения Югослав Гашич.

    По его словам, новая власть не хочет изоляции от Европы, но считает необходимым сместить приоритеты в диалоге с Евросоюзом и ставить на первое место интересы Сербии. Представитель аналитического центра «Центр европейской политики» Срджан Майсторович добавил, что Евросоюз может легко потерять авторитет, если продолжит игнорировать проблемы с демократией в Сербии ради сотрудничества с одним политиком.

    Движение «Студенческий список» выросло из массовых протестов, начавшихся после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, жертвами которого стали 16 человек. Тогда студенты обвинили в трагедии коррупцию при заключении государственных строительных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии. Политолог Николай Межевич предупредил о риске скатывания «Студенческого списка» в антироссийский курс. В прошлом месяце Александр Вучич ушел с поста президента страны.

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    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

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    27 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    В Тбилиси указали на лицемерие Европы из-за попытки блокады России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» указала на лицемерие Европы, которая ищет точки соприкосновения с Россией и при этом требует от Грузии ввести санкции против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя переговоры президента России Владимира Путина с финским коллегой Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, депутат от «Грузинской мечты» Давид Матикашвили заявил, что «все чаще на Западе говорят о готовности восстановить доверие с Россией».

    «На примере Грузии, от которой требовали и требуют ввести санкции против России, фактически ввергнув нашу страну в войну, видны двойные стандарты евробюрократии», – сказал он.

    «Мирная политика властей Грузии при этом жестко критикуется Брюсселем и отдельными странами ЕС, – сказал Матикашвили. – Теперь они сами громче и громче говорят о необходимости долгосрочных гарантий мира».

    Его коллега по партии и парламенту Звиад Шаламберидзе заявил, что «виден кризис Европы из-за попыток блокады России, и теперь отдельные страны начали больше задумываться о своих национальных интересах».

    Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили заявил, что «вывод, который сделала общественность Грузии за эти годы, состоит в приоритете национальных интересов».

    Напомним, президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, в ходе которого обсуждалось возобновление переговоров по Украине.

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    28 октября 2026, 06:38 • Новости дня
    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС

    Замглавы МИД Грушко исключил запрет на выдачу виз европейцам

    МИД рассказал об ответе на ужесточение визового режима ЕС
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не планирует отвечать зеркальными мерами на возможное ужесточение Евросоюзом визового режима и не станет полностью запрещать въезд европейцам, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Мы можем, конечно же, придумать какие-то ограничения, но я не думаю, что мы пойдем на какой-то тотальный запрет. Мы этим никогда не занимались», – сказал Грушко РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что слово «зеркальность» неправильно отражает российскую политику. По его словам, Москва не намерена повторять чужие глупости.

    Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам. С аналогичным обращением к Еврокомиссии выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Ожидается, что Брюссель представит новые визовые ограничения в начале 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Чехии Петр Мацинка сообщил об отказе большинства государств ЕС поддерживать инициативу Финляндии по полному прекращению выдачи туристических виз россиянам.

    Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер анонсировал подготовку Еврокомиссией предложений по ужесточению выдачи виз гражданам России. Politico узнала, что Еврокомиссия запланировала ограничить турвизы для россиян.


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    27 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Туск отметил умеренный оптимизм Европы по поводу переговоров по Украине

    Туск: У Европы появился умеренный оптимизм по поводу переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У европейских стран появилось умеренно оптимистичное впечатление относительно конструктивности предстоящих переговоров по Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Такой вывод Туск сделал после телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом, передает ТАСС.

    «Президент Стубб предоставил мне детальную информацию сразу после разговора с президентом Путиным и подтвердил, что обе стороны в ходе беседы остались при своих позициях», – заявил польский премьер.

    По его словам, впечатление европейской стороны от разговора оказалось «очень умеренно оптимистичным» с точки зрения конструктивности предстоящих переговоров, которые могут пройти в Абу-Даби в начале ноября. Польский премьер также сообщил, что глава норвежского правительства заранее предупредил его о планирующейся беседе с российским президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Позже премьер Норвегии заявил о продолжавшемся полтора часа содержательном разговоре с российским лидером.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила об отсутствии согласования этого телефонного разговора с европейскими союзниками.

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    27 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин условился со Стуббом и Стере о возможности новых переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин, президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере в ходе телефонного разговора договорились при необходимости провести новые переговоры, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, лидеры России, Финляндии и Норвегии после переговоров по телефону договорились о проведении новых бесед, передает РИА «Новости». «Разговор пришел к тому, что они попрощались и условились в случае необходимости снова переговорить по телефону», – заявил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о продолжительности разговора с президентом России Владимиром Путиным и финским лидером Александром Стуббом в полтора часа.

    Ранее Стубб сообщил о совместной с Украиной и США подготовке беседы с главой российского государства.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала несогласованный с европейскими союзниками диалог скандинавских политиков с Владимиром Путиным.

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    27 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Рождаемость в Евросоюзе снизилась до исторического минимума

    Евростат: Коэффициент рождаемости в Евросоюзе упал до 1,34 ребенка на женщину

    Tекст: Мария Иванова

    Суммарный коэффициент рождаемости в странах Европейского союза по итогам 2024 года сократился до 1,34 ребенка на женщину, что стало самым низким показателем с начала наблюдений в 2001 году.

    Показатель рождаемости в странах Евросоюза опустился до рекордно низкого уровня, передает РИА «Новости» со ссылкой на Евростат.

    В некоторых европейских регионах показатель оказался даже ниже одного ребенка на женщину. Такая ситуация сложилась в 16 регионах Испании, семи регионах Польши, пяти регионах Италии, трех регионах Греции, а также в ряде районов Германии и Литвы.

    Относительно высокая рождаемость зафиксирована в Болгарии и Франции, где коэффициенты составили 1,72 и 1,61 соответственно. При этом ни в одном государстве Европейского союза не достигнут уровень простого воспроизводства населения, который составляет около 2,1 ребенка на женщину.

    Европейское статистическое ведомство не приводит данных о происхождении родителей. Однако в Болгарии и Франции значительную долю жителей составляют группы с традиционно большими семьями. Так, во Франции около 10% граждан в возрасте от 18 до 59 лет называют себя мусульманами, а в Болгарии более 10% населения составляют цыгане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский предприниматель Илон Маск предупредил об угрозе вымирания западных государств на фоне снижения рождаемости.

    В январе премьер-министр Испании Педро Санчес назвал демографический кризис ключевым вызовом для Европы.

    В 2024 году европейское статистическое ведомство сообщило о падении количества новорожденных в ЕС до самого низкого показателя с 1961 года.

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    27 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Еврокомиссия расширила полномочия Frontex для ранней депортации мигрантов

    Euronews: Еврокомиссия наделила Frontex правом депортировать мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия подготовила реформу агентства Frontex, которая позволит выдворять направляющихся в Европу мигрантов еще с территории третьих государств.

    Реформа агентства по охране внешних границ ЕС предполагает, что ведомство сможет помогать властям транзитных стран возвращать нелегалов на родину до их прибытия к европейским берегам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Euronews.

    Новые правила также предусматривают участие Frontex в высылке людей из так называемых центров возвращения за пределами Евросоюза. В подобные лагеря планируют отправлять лиц, не получивших убежище или право на пребывание в Европе. Ожидается, что первый такой центр начнет работу в 2027 году.

    Кроме того, агентство получит полномочия для создания сил быстрого реагирования на случай массового наплыва беженцев и подразделения для мониторинга социальных сетей. Для работы структуры за рубежом Брюссель уже ведет переговоры о заключении соответствующего соглашения с Сенегалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейский союз запланировал строительство депортационного лагеря для нелегальных мигрантов на территории Руанды.

    В прошлом месяце европейские страны решили обсудить новое ужесточение миграционного законодательства.

    Летом государства Европы спланировали узаконить высылку нелегальных мигрантов в специальные центры за пределами континента.

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    28 октября 2026, 05:32 • Новости дня
    Дмитриев высказался о критике премьера Дании на беседу Путина со Стуббом и Стере

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что диалог восторжествует, так он прокомментировал недовольство премьер-министра Дании Метте Фредериксен разговором лидеров Финляндии и Норвегии с президентом Владимиром Путиным.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал реакцию датского премьера на контакты европейских политиков с Москвой, передает РИА «Новости».

    «Она заслуживает потери Гренландии. Поджигатели войны потерпят поражение. Диалог восторжествует», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Таким образом он отреагировал на видеофрагмент интервью Метте Фредериксен. Ранее она пожаловалась на то, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере не согласовали свой телефонный разговор с Владимиром Путиным с другими странами Европы.

    Беседа российского лидера с главами Финляндии и Норвегии состоялась во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал очень важным телефонный разговор президента Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Фредериксен заявила об отсутствии согласования беседы с европейскими союзниками.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о договоренности политиков при необходимости провести новые переговоры.

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    27 октября 2026, 12:10 • Новости дня
    Лондон начал переговоры с Евросоюзом о возврате к свободному передвижению

    The Times: Британия начала переговоры с ЕС о возврате к свободе передвижения

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Британии под руководством премьер-министра Энди Бернема вступило в переговоры с Евросоюзом о восстановлении режима свободного передвижения людей.

    Соединенное Королевство обсуждает с Евросоюзом различные варианты укрепления двусторонних отношений, о которых планируется объявить в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Ожидается, что по итогам саммита Великобритания – ЕС, который пройдет 20 ноября в Брюсселе, стороны объявят о сближении стандартов качества для продуктов питания и напитков. Кроме того, возможен прогресс в вопросе присоединения королевства к европейской программе «Сделано в Европе», отдающей приоритет продукции стран Евросоюза при распределении государственных контрактов в оборонном, цифровом и промышленном секторах.

    В понедельник Энди Бернем заявил о желании вернуть страну в состав Евросоюза. При этом премьер-министр подчеркнул отсутствие намерений инициировать процесс возвращения в парламенте текущего созыва. Политик также указал на необходимость начать общенациональный диалог о возможном возвращении к режиму свободного передвижения с европейскими странами.

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, тогда за прекращение членства высказались 51,9% проголосовавших. Переходный период после Brexit завершился 1 января 2021 года, а заключенная между сторонами сделка подразумевает наличие зоны свободной торговли без квот и возможность посещения Евросоюза британскими гражданами без визы на срок до 90 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на возвращение королевства в состав Европейского союза.

    В воскресенье глава британского правительства допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В начале месяца аналитики спрогнозировали увеличение чистой миграции на 214 тыс. человек в год в случае отмены Brexit.

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    28 октября 2026, 06:22 • Новости дня
    Онищенко исключил пандемический потенциал у нового варианта коронавируса

    Онищенко исключил пандемический потенциал у варианта коронавируса PJ.2.1

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый вариант коронавируса PJ.2.1 не обладает пандемическим потенциалом, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «У него нет пандемического потенциала», – заявил Онищенко ТАСС.

    По словам специалиста, новый вариант коронавируса относится к линии «омикрон». Эпидемиолог подчеркнул, что особенности его воздействия на организм человека пока недостаточно изучены, поэтому необходимо продолжать наблюдение за его распространением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии зарегистрированных случаев заражения новым вариантом коронавируса PJ.2.1 в России. В пятницу Онищенко заявил об отсутствии угрозы пандемического распространения вируса Шамонда. В тот же день в Роспотребнадзоре сообщили о наблюдении за вариантом коронавируса XFG.

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