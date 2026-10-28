Генпрокурор ЕС не получил ответов от фон дер Ляйен по делу Pfizergate

Politico: Генпрокурор ЕС не дождался ответов от фон дер Ляйен по Pfizergate

Tекст: Вера Басилая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен до сих пор не предоставила личного заявления и не ответила на вопросы Европейской прокуратуры (EPPO) в рамках расследования нарушений при закупках вакцин от коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Главный прокурор ЕС Лаура Ковеши пожаловалась на отказ некоторых европейских политиков давать показания из-за уверенности в том, что они находятся выше закона. При этом она отказалась уточнять, идет ли речь о деле Pfizergate, которое ведомство расследует с 2024 года.

В 2025 году суд ЕС в Люксембурге признал Еврокомиссию виновной в нарушении правил прозрачности. Ведомство скрыло от журналистов СМС-переписку фон дер Ляйен с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой, в которой обсуждались закупки вакцин для стран евроблока в разгар пандемии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен спровоцировали скандал во время визита канадского премьер-министра Марка Карни в Страсбург.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.