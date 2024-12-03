Евростат: Рождаемость в ЕС достигла рекордного минимума

Евростат: Рождаемость в странах ЕС упала до рекордно низкого показателя с 1961 года

Tекст: Мария Иванова

Число детей, рожденных в странах Евросоюза в 2023 году, составило 3 млн 655 тыс., что является самым низким показателем с начала сбора данных в 1961 году, передает Financial Times.

Европейская статистическая служба Евростат отмечает, что уровень рождаемости упал на 5,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордного снижения за всю историю наблюдений. Ранее прогнозировалось, что в 2023 году в ЕС родится около 4 млн детей, передает ТАСС.

В 1960-х годах в странах Евросоюза отмечались пиковые значения рождаемости, когда ежегодно рождалось около 7 млн детей. Такое значительное снижение рождаемости ставит перед ЕС серьезные экономические вызовы. Низкая рождаемость может увеличить нагрузку на государственные бюджеты, так как число трудоспособного населения сокращается, а расходы на здравоохранение и пенсионное обеспечение растут.

По данным Евростата, снижение рождаемости особенно заметно в странах Балтии, а также в Греции, Испании, Италии, Польше и Финляндии. В этих странах за последнее десятилетие количество рождений сократилось не менее чем на четверть.

Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что демографические проблемы могут повлечь исчезновение целых стран и даже всего человечества.

Между тем сейчас на Украине уровень рождаемости составляет примерно 1,0 ребенка на женщину, что является одним из самых низких в мире показателей, о чем сообщила региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.