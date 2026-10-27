Хинштейн: Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ в Курской области

Tекст: Валерия Городецкая

В результате удара украинского дрона мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения шеи, правой руки и обеих ног. «Попутным транспортом он был эвакуирован в одну из ЦРБ Белгородской области», – сообщил Хинштейн в Max.

По словам главы региона, пострадавшему оказали первую помощь, его госпитализируют в городскую больницу Белгорода. Губернатор добавил, что курский Минздрав поддерживает связь с белгородскими коллегами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате удара украинского беспилотника по газовой заправке в городе Льгове пострадал один человек.

В понедельник 43-летний мужчина получил ранения в результате атаки аппарата на частный дом в селе Нагольное.

На прошлой неделе при атаке Вооруженных сил Украины в поселке Хомутовка пострадали два маленьких ребенка и девушка.