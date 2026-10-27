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    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    27 октября 2026, 13:17 • Новости дня

    При атаке украинского беспилотника на заправку во Льгове пострадал человек

    При атаке дрона ВСУ на газовую заправку во Льгове ранен человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по газовой заправке в городе Льгове предварительно пострадал один человек.

    Украинские беспилотники нанесли удар по газовой заправке в городе Льгове Курской области, сообщает Александр Хинштейн.

    «Варварские удары ВСУ не прекращаются. Вражеские беспилотники атаковали газовую заправку в городе Льгове. Предварительно, есть раненый. В случае необходимости обязательно окажем всю необходимую помощь», – заявил Хинштейн.

    Глава региона добавил, что держит ситуацию на контроле, а информация по происшествию уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель получил ранения при атаке БПЛА на дом в Курской области.

    27 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    @ Christophe Gateau/dpa/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами, заявило Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области и морским судам, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражены промышленное предприятие и две мастерские по сборке и хранению ударных и разведывательных дронов большой и средней дальности, в том числе аппаратов компаний «Оаклайн» и «Файер Поинт».

    Кроме того, удар нанесен по Южному автожелезнодорожному мосту, который использовался для транзита военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    В Харьковской области уничтожен разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный логистический центр», где хранились грузы двойного назначения и беспилотники для нужд украинской армии. Также на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск Одесской области военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины. На прошлой неделе Министерство обороны сообщило об ударах по двум электроподстанциям и сухогрузам с оружием. В начале месяца Вооруженные силы России атаковали вантовый автожелезнодорожный Южный мост в Киеве.

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    27 октября 2026, 08:18 • Новости дня
    Техника ВСУ попала под удары «Ланцетов» в многокилометровых пробках у Славянска

    ВСУ снабжали Славянск через пробки под ударами российских «Ланцетов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским военным приходится обеспечивать снабжение группировки в Славянске и Краматорске по разбитой альтернативной трассе, где из-за многокилометровых пробок транспорт становится мишенью для российских беспилотников «Ланцет».

    Украинские военные столкнулись с серьезными трудностями при снабжении войск в Славянске и Краматорске из-за огневого контроля российских сил над шоссе Изюм – Славянск, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «После того как участок трассы Изюм-Славянск попал под огневой контроль FPV-дронов, вся логистика ВСУ пошла на Барвенково. Только вот дороги там нет. Есть остатки асфальта и километровые пробки на скорости пять километров в час», – сообщил источник.

    Альтернативный маршрут проходит по дороге Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково в Харьковской области. Собеседник агентства отметил, что деньги на ремонт этой трассы выделяются регулярно, однако из-за очевидной коррупции работы не проводятся.

    Дальности полета FPV-дронов не хватает для атак на этом участке, но из-за частых заторов украинский транспорт поражают российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Славянск и Краматорск образуют ядро последней крупной линии обороны ВСУ на подконтрольной им территории ДНР, являясь важным логистическим хабом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном отражении контратак украинских формирований в районе Славянска.

    Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о подготовке противником Краматорска к уличным боям.

    Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о сокрушении трасс снабжения украинских войск в Славянско-Дружковской агломерации.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве

    Военный эксперт Рожин сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне воздушной тревоги в Киеве прозвучали взрывы, после чего военный аналитик и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что в столице Украины поражена различная инфраструктура.

    «В Киеве более десяти ракетных прилетов по различной инфраструктуре. Сейчас идет атака реактивных дронов. Среди прочего поражена ТЭЦ-6», – написал он в Max.

    До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах на фоне воздушной тревоги. «В Киеве были слышны взрывы», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала. О сигнале воздушной тревоги в Киеве говорят и данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 октября взрыв привел к отключению электроэнергии в одном из районов Винницкой области. Взрывы прогремели в Киеве и других городах Украины в воскресенье.

    Эксперт Рожин заявил, что беспилотники «Герань» поразили подстанцию в Черновицкой области.

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    26 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области

    Минобороны: При освобождении Общего зачищено до 200 зданий и уничтожена рота ВСУ

    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» зачистили до 200 строений и уничтожили до роты личного состава ВСУ при освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    «В ходе боев штурмовые группы зачистили до 200 строений. Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и более 56 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    На подступах к населенному пункту ВСУ подготовили систему инженерных заграждений, замаскированные блиндажи и огневые точки, а также заминировали подходы к своим позициям. Противник пытался сдерживать штурмовые группы FPV-дронами и тяжелыми гексакоптерами. Особую сложность представляли скрытые укрытия в разрушенных зданиях, замаскированные ходы и датчики движения.

    Во время наступления российские войска продвинулись более чем на 5 км, форсировали реку Соленая и взяли под контроль район обороны площадью свыше 12 кв. км. Освобождение Общего расширило зону контроля группировки «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Общего подразделениями группировки «Восток».

    В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о высоких темпах наступления российских военных в Запорожской области.

    В четверг операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и склады противника в регионе.

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    27 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках

    Минобороны: ВС России прекратили огонь для гумоперации в Алешках

    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/Handout/REUTERS

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины ради гуманитарной операции в Алешках, сообщило Министерство обороны.

    «В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с четырех часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», – сообщает Минобороны в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонное ведомство 26 октября сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам.

    В воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с властями Херсонской области гуманитарную миссию в населенном пункте.

    Тогда же она заявила о договоренности России и Украины установить режим тишины в Алешках одновременно.

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    27 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар был нанесен по предприятиям, которые производят и хранят крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

    Также поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, логистический центр в Харьковской области и морские суда, используемые в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о повреждении инфраструктуры метрополитена и Южного моста в Киеве.

    В понедельник российские беспилотники нанесли удары по объектам энергетики Украины и электроподстанции в Харькове.

    Российские военные поразили логистические центры, порты страны и доставлявший военное имущество сухогруз.

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    27 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины

    Каллас заявила о «жестокой зиме» для Украины

    Каллас заявила об ожидании «жестокой зимы» для Украины
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас и министры обороны стран Европы заявили о необходимости продолжать поддержку Киева, которому предстоит суровая зима в ожидании неблизкого мира.

    Высшие министры обороны Европы и представители ЕС заявили, что Украине предстоит пережить трудные месяцы, настаивая на том, что они должны продолжать поддерживать Киев, несмотря на предложение США начать переговоры с Россией, пишет Politico.

    «Новый дипломатический импульс налицо, но также ясно, что действия [президента России Владимира] Путина говорят о другом», – заявила Каллас на пресс-конференции в Париже по итогам встречи министров обороны Франции, Британии, Германии, Польши и Италии.

    По ее словам, Киев ожидает «жестокая зима», а «надежды на скорый мир нет».

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил отсутствие результатов у желающих вести переговоры с Москвой. Британский представитель Уэс Стритинг призвал осознавать исходящую от России угрозу.

    Встреча европейских министров прошла на фоне усилий Вашингтона по организации урегулирования на Украине. На прошлой неделе спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении предложить прямой диалог между лидерами России, США и Украины для достижения прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие для переговорщика от ЕС. Замглавы МИД Александр Грушко указал на фактическое самоисключение Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвигаемых условий.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил об отказе Евросоюза мешать мирным инициативам США по украинскому кризису.

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    26 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Российские бойцы эвакуировали более 80 мирных жителей из Купянска-Узлового

    Мирошник: ВС России спасли более 80 мирных жителей в Купянске-Узловом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие вывели из подвалов Купянска-Узлового Харьковской области более 80 украинских мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Военнослужащими 153 танкового полка 47 танковой дивизии под командованием «Тридцатого» (командир полка) и «Румына» (командир штурмового отряда) была проведена масштабная гуманитарная операция по эвакуации мирного населения из освобождённого города Купянск-Узловой», – сообщил Родион Мирошник в Max.

    В южной части города, которая недавно была под контролем ВСУ, в подвале многоэтажного дома нашли местных жителей. Силами группы бойцов был организован коридор длиной более 20 км.

    Они обеспечили прикрытие и проход по заминированному ВСУ маршруту с использованием средств РЭБ и БПЛА.

    Несмотря на это, украинские военные нанесли серию ударов из минометов и дронов по мирным гражданам, выходившим на российскую сторону, есть раненые, уточнил посол.

    Всего за три дня гуманитарной операции зону боевых действий покинули 87 жителей Купянска-Узлового. В дальнейшем планируется опубликовать рассказы эвакуированных, переживших издевательства со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине октября ВСУ обстреляли колонну эвакуируемых мирных жителей под Купянском в Харьковской области.

    Мирошник рассказал, как ВСУ выкуривали фосфором мирных жителей из укрытий под удары дронов.

    Генсек ООН 19 октября выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России.

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    27 октября 2026, 09:17 • Новости дня
    Российский боец объяснил невосприимчивость бойцов ВСУ к пулям под Горловкой

    Российский военный Мар: Бойцы ВСУ под Горловкой шли под пули из-за наркотиков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие в 2022 году в боях под Горловкой продолжали двигаться после пулевых ранений из-за употребления сильных наркотических препаратов, рассказал инструктор Московского военного округа с позывным Мар.

    «Для нас в 2022 году под Горловкой это было дико. Видишь попадание – пуля легкого калибра пробивает тело украинского военнослужащего насквозь, а он продолжает двигаться и проходит еще несколько метров после попадания, словно живой мертвец… После экспертизы было доказано, что все «мертвецы» употребляли сильные наркотические вещества», – заявил военный.

    Инструктор уточнил, что речь идет об автоматчиках прикрытия, которые участвовали в штурмах. По его словам, он работал из крупнокалиберного оружия, после попадания которого противник уже не мог двигаться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о гибели мирной жительницы при атаке со стороны Вооруженных сил Украины.

    Также число раненых при ударе украинского беспилотника по автозаправочной станции в Горловке возросло до десяти человек.

    Кроме того, украинские военнослужащие продемонстрировали неестественную реакцию на ранения и атаки дронов.

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    26 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Все эвакуированные из Константиновки жители решили получить гражданство России

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство из порядка 1,2 тыс. жителей, эвакуированных из освобожденной от ВСУ Константиновки, решили получить гражданство России, сообщил вице-премьер ДНР Илья Емельянов.

    «На сегодня эвакуированы около 1,2 тыс. человек. Большая часть из них уже стала гражданами России. Есть и те, кто оформляет гражданство по месту жительства, переезжая в другие регионы России. Могу сказать точно – тех, кто не желает вступать в гражданство нашей страны, нет», – заявил Емельянов.

    Вице-премьер уточнил, что паспортизация проводится после эвакуации людей в безопасные районы, передает ТАСС.

    Сразу после выезда жители поступают в пункты временного размещения с горячим питанием, предметами первой необходимости и медпомощью. Им также помогают с оформлением документов и социальных выплат.

    Константиновка была освобождена военнослужащими Южной группировки войск, о чем 3 июля начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг украинские власти объявили о начале принудительной эвакуации семей с детьми из подконтрольных украинским войскам Краматорского и Славянского районов ДНР.

    ВСУ попытались сорвать эвакуацию жителей Константиновки с помощью дронов.

    Украинские военные заминировали улицы Константиновки тяжелыми дронами.

    Беженка рассказала, что жители Константиновки прятали детей от принудительной эвакуации.

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    26 октября 2026, 21:54 • Новости дня
    Беспилотники «Герань» поразили подстанцию в Черновицкой области

    Эксперт Рожин: Беспилотники «Герань» поразили подстанцию в Черновицкой области

    Tекст: Вера Басилая

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что беспилотники «Герань» поразили электрическую подстанцию в Черновицкой области Украины, что привело к отключениям света в регионе.

    Российские беспилотные летательные аппараты «Герань» нанесли удар по критической инфраструктуре противника, поразив электрическую подстанцию на территории Черновицкой области. В результате успешной атаки в украинском регионе начались массовые отключения электроэнергии, сообщил Рожин в Max.

    Кроме того, серьезные проблемы с подачей электричества по-прежнему сохраняются в Киеве. По словам эксперта, перебои в энергоснабжении украинской столицы стали следствием недавних точных прилетов по одной из местных подстанций.

    Ранее российские войска нанесли удары по энергетике и портам Украины.

    В субботу глава администрации Винницкой области Наталья Заболотная сообщила об аварийном отключении электричества из-за взрыва на объекте энергоснабжения.


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    27 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    Группировка «Центр» применила прибор «Совенок» для уничтожения дронов ВСУ

    Группировка «Центр» применила «Совенка» для уничтожения дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Центр» задействовали всепогодный обзорно-наблюдательный прибор «Совенок» для поражения украинских ударных беспилотников на днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны.

    Мобильные огневые группы применили устройство в ночное время суток для наблюдения за местностью и воздушным пространством в условиях нулевой видимости, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В военном ведомстве пояснили, что аппарат объединяет в себе тепловизор, встроенную видеокамеру с высоким разрешением и платформу с системой стабилизации. Такое оснащение обеспечивает четкое изображение даже во время движения.

    «В ночное время суток, когда активность вражеской беспилотной авиации возрастает, военнослужащие МОГ (мобильной огневой группы – прим. ВЗГЛЯД) задействовали всепогодный обзорно-наблюдательный прибор «Совенок». Данное устройство позволяет вести наблюдение за местностью и воздушным пространством в условиях нулевой видимости», – сообщили там.

    Одновременное использование тепловизионного и оптического каналов помогло бойцам вовремя обнаружить приближение украинских ударных беспилотников самолетного типа. После получения целеуказания военнослужащие открывают прицельный огонь на упреждение и поражают несколько воздушных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки войск «Днепр» перекрыли проход в Крым для большинства беспилотников ВСУ.

    Военнослужащие группировки войск «Центр» организовали эшелонированную систему противодействия беспилотникам на добропольском направлении.

    В подразделениях группировки «Север» сформировали единую систему взаимодействия для эффективного уничтожения дронов противника.

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    27 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Украинские войска стали маскировать противопехотные мины еловыми ветками

    ВСУ начали маскировать противопехотные мины еловыми ветками

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские войска начали маскировать противопехотные мины под еловые ветки, которые сбрасываются при помощи беспилотников, рассказали в российских силовых структурах.

    «Очередная маскировка противопехотных мин со стороны противника – еловые ветки. Очень правдоподобно выглядит, нужно быть предельно осторожными», – сообщил источник ТАСС.

    По данным силовиков, мощность таких мин достаточно высокая, и подрыв может привести к гибели. Этот тип взрывчатки традиционно сбрасывается украинскими войсками при помощи дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали применять новую тактику атак с детонацией в воздухе беспилотников с поражающими элементами. В середине месяца боевики ВСУ на добропольском направлении использовали мины, замаскированные под пеньки и древесину.

    При отступлении на харьковском направлении боевики ВСУ начали минировать гражданские объекты и маскировать взрывные устройства под предметы обихода.

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    27 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    ВСУ не смогли стабилизировать фронт у Вольнянки в Запорожской области

    Марочко: ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ у Вольнянки

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ безуспешно пытается стабилизировать фронт в Запорожской области из-за серьезного продвижения российских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Украинское командование безуспешно пытается стабилизировать фронт у населенного пункта Вольнянка в Запорожской области, но российские силы уже продвинулись вглубь обороны противника на данном участке.

    «Украинское командование справиться с ситуацией у Вольнянки на данный момент попросту не может: стабилизация фронта у украинских боевиков не выходит на этом направлении ввиду того, что за последнее время мы довольно-таки серьезно продвинулись вглубь обороны противника», – сообщил Марочко ТАСС.

    Из-за нехватки личного состава Киев пытается удержать позиции у освобожденных на минувшей неделе армией России Червоного Яра и Тимошевки при помощи беспилотников. Для проведения контратак украинское командование сформировало ударную группу из мобилизованных солдат и разместило ее у Вольнянки, сообщал ранее военный эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Марочко сообщил об оживлении линии фронта у Степногорска в Запорожской области. Он также рассказал о высоких темпах наступления российских военных в этом регионе.

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    27 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Эксперт: Ударами по Белгороду и Воронежу в Киеве и Брюсселе хотят сорвать урегулирование
    Эксперт: Ударами по Белгороду и Воронежу в Киеве и Брюсселе хотят сорвать урегулирование
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударами ВСУ по мирным районам Белгорода и Воронежа Киев и Брюссель хотят сорвать нынешние попытки урегулирования конфликта. Затем Украина снова планирует перейти к режиму эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП России Максим Григорьев. Ранее украинские удары привели к гибели мирных жителей в центральных регионах России.

    «Украинские власти и поддерживающие их лидеры в ЕС атаками по мирным районам Белгорода и Воронежа хотят достичь сразу нескольких целей», – пояснил Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты России.

    По его словам, главная задача транснациональной «партии войны» – вызвать жесткий ответ России на атаки ВСУ по мирным жителям. «Сославшись на реакцию Москвы, Киев и Брюссель планируют сорвать нынешние попытки урегулирования конфликта. В том числе противник пытается отменить нынешние договоренности по Алешкам. Затем Украина хочет снова перейти к режиму эскалации», – указал спикер.

    Вторая задача Киева – продемонстрировать странам Европы, что с военной точки зрения удары ВСУ достигают целей. «Таким образом Украина намерена получить дополнительное финансирование, о выделении которого сейчас ведутся дискуссии», – детализировал собеседник.

    При этом, заметил он, гибель мирных жителей при ударах ВСУ не вызывает беспокойства в Брюсселе. «Более того, украинские удары осуществляются при непосредственной европейской помощи и передаче ударных средств», – напомнил эксперт.

    В ночь на понедельник Воронежская область подверглась массированной атаке ВСУ, в результате которой погибли трое мирных жителей и пострадали 39 человек. Также произошли возгорания на нескольких промышленных предприятиях, деловом центре в центре города, многоквартирном доме. Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 113 БПЛА.

    Днем ранее атака ВСУ по Белгородской области привела к гибели двух мирных жителей и ранению более 10 человек, в том числе – сотрудника скорой помощи. По данным регионального оперштаба, повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта.

    Стоит отметить, что российские войска ввели режим тишины на Херсонском направлении для подготовки гуманитарной операции в районе Алешек, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Днепр» ведут инженерную разведку и очищают основные пути подъезда к Алешкам от взрывоопасных предметов и мин-ловушек.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что основные задачи гуманитарной операции – доставить конвой с продуктами питания, лекарствами и всем необходимым, а также эвакуировать людей, которые добровольно решат покинуть город.

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