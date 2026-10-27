Мишустин заявил о наличии ресурсов для технологического суверенитета России

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, Россия располагает необходимым потенциалом для создания независимой промышленной базы, передает РИА «Новости». «У нас есть достаточный потенциал, все ресурсы, чтобы выполнить поставленную президентом задачу по достижению технологического лидерства и суверенитета в критически важных отраслях нашей экономики», – подчеркнул Мишустин.

Премьер добавил, что развитие промышленности остается важнейшей целью, так как эта сфера вносит значительный вклад в рост экономики и улучшает жизнь граждан. Глава правительства отметил, что Россия последовательно идет к модернизации производственных мощностей, созданию прорывных технологий и освоению выпуска наукоемкой продукции, аналогов которой ранее в стране не было. Это способствует повышению независимости в критически значимых областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце председатель правительства Михаил Мишустин заявил об особой роли Объединенной судостроительной корпорации в достижении технологического суверенитета.

Президент Владимир Путин назвал невозможными технологический суверенитет и национальную безопасность без учителей.

В прошлом месяце глава государства оценил роль науки и промышленности Москвы в обеспечении независимости страны.