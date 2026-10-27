Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

«Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.