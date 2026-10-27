Путин заявил, что энергетические проблемы заставили Европу вспомнить об угле

Tекст: Тимур Шайдуллин

По его словам, страны Европы вновь открыли угольные предприятия из-за проблем с энергетикой, пренебрегая собственными экологическими инициативами, передает ТАСС.

«Нам, конечно, нужно работать всем вместе, включая тех, кто выступает за продвижение «зеленой повестки». Вот у них (в Европе), когда стало посложнее решать энергетические задачи, они опять открыли угольные предприятия и активно работают. А где же их «зеленая повестка»? Надо вместе садиться за стол со всеми и вырабатывать сбалансированные решения», – заявил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) призвал не использовать «зеленую повестку» в политических целях.

Кроме того, на саммите президент заявил о приходящейся на сжиженный природный газ половине мировой торговли этим видом топлива и назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов.



