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Туск: США и НАТО выбрали Польшу для создания сервисного центра Patriot
Соединенные Штаты и НАТО выбрали Польшу для размещения европейского центра по обслуживанию ракетных комплексов Patriot, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.
«Переговоры о создании сервисного центра для батарей Patriot приблизились к непосредственному финалу. Многое говорит о том, я не уполномочен делать официальное заявление, что Польша будет выбрана в качестве партнера для этого важного с точки зрения безопасности проекта», – заявил Туск перед заседанием кабинета министров. Его слова приводит ТАСС.
В июле Польша, Германия, Нидерланды и Швеция на полях саммита НАТО в Анкаре подписали соглашение о создании в Европе центра по обслуживанию ракет PAC-3 для систем Patriot. Основным конкурентом Варшавы в этом проекте выступала ФРГ.
Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, летом бывший министр обороны Мариуш Блащак заявил о дефиците ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
В марте Варшава отказалась передавать Соединенным Штатам свои комплексы противоракетной обороны.
Ранее Нидерланды решили разместить два зенитных ракетных комплекса Patriot в Польше.