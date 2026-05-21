    «Сила Сибири – 2» для Китая приобрела особое значение
    Су-35 отключил автопилот у британского самолета-разведчика
    Лавров объяснил отказ России от разрушительного оружия в зоне СВО
    Илон Маск приготовился стать первым в мире триллионером
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Тегеран раскрыл точные границы зоны контроля в Ормузском проливе
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    21 мая 2026, 10:41 • Новости дня

    Заболеваемость сифилисом в Европе побила исторический рекорд

    Tекст: Мария Иванова

    Число случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем, в Европе достигло беспрецедентного уровня из-за изменения сексуального поведения молодежи. Более половины всех случаев гонореи и сифилиса приходится на мужчин, практикующих однополые связи, сообщил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

    Заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, резко возросла в Европе, пишет Politico.

    Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в 2024 году было выявлено более 106 тыс. случаев гонореи. Этот показатель вырос на 4,3% по сравнению с предыдущим годом и стал самым высоким с момента начала наблюдений.

    Количество заражений сифилисом также увеличилось, достигнув отметки почти в 46 тыс. случаев, что вдвое превышает уровень 2015 года.

    «Без лечения эти инфекции могут вызвать тяжелые осложнения, такие как хронические боли и бесплодие, а в случае сифилиса – проблемы с сердцем или нервной системой», – заявил эксперт центра Бруно Чанчо.

    Более половины всех случаев гонореи и сифилиса приходится на мужчин, практикующих однополые связи (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Кроме того, специалисты отмечают тревожный рост врожденного сифилиса, число таких диагнозов возросло со 78 до 140. При этом заболеваемость хламидиозом незначительно снизилась и составила более 213 тыс. случаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала резкий рост числа заражений сифилисом и гонореей в мире.

    Эксперты ВОЗ дополнительно отметили глобальное распространение устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций.

    19 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Минздрав назвал число россиян с ожирением и лишним весом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Масштабная эпидемиологическая статистика выявила избыточный вес у огромного числа граждан, что грозит массовым развитием опасных сопутствующих заболеваний, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии им. академика И.И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева.

    Официальные медицинские показатели фиксируют заболевание лишь у небольшой части населения. При этом реальная картина распространения недуга выглядит гораздо тревожнее, передает РИА «Новости».

    «По данным социальной статистики, мы имеем зарегистрированных не более 3 млн пациентов с ожирением. По данным эпидемиологическим, каждый третий россиянин имеет ожирение и еще столько же имеет избыточный вес. И это потенциально те пациенты, которые в ближайшее время рискуют перейти в когорту пациентов с сахарным диабетом», – заявила Мокрышева.

    Специалист подчеркнула во время московской пресс-конференции, что подобное состояние организма напрямую предрасполагает к развитию сахарного диабета второго типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России зафиксировал рост распространенности детского ожирения в стране.

    В апреле власти включили хирургическое лечение лишнего веса в программу обязательного медицинского страхования.

    Эксперты Сеченовского университета спрогнозировали наличие данного заболевания у трети россиян к 2034 году.

    19 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    ФАС выявила завышение цен «Нижфарма» на препарат от давления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Антимонопольная служба обвинила фармкомпанию «Нижфарм» в необоснованном повышении стоимости единственного в стране препарата от давления на 19–28%, он не входил в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), поэтому на него не распространялось ценовое госрегулирование, отметили в ведомстве.

    Антимонопольное дело против фармацевтической компании «Нижфарм» было возбуждено из-за роста цен на лекарство для снижения артериального давления, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В публикации на сайте ведомства говорится: «Фармпроизводитель необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19–28% (в зависимости от дозировки). При этом себестоимость снижалась, а темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство».

    Служба отмечает, что указанное лекарство поставлялось в страну только «Нижфармом». Препарат не входил в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому на него не распространялось государственное регулирование цен.

    В действиях компании антимонопольный орган усмотрел признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», касающегося запрета на злоупотребление доминирующим положением. В случае установления вины «Нижфарму» грозит штраф либо обязанность вернуть в бюджет незаконно полученный доход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин передал акции «Нижфарма» во временное управление российской компании «Фармирус».

    До этого ФАС признала фармкомпанию «КРКА» нарушившей антимонопольное законодательство из-за завышения цен на препарат от повышенного артериального давления «Ко-Дальнева».

    Позже Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверок ряда фармкомпаний из-за признаков необоснованного удорожания лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    18 мая 2026, 22:11 • Новости дня
    Роскачество подчеркнуло добровольный характер стандарта Muslim Friendly

    Tекст: Антон Антонов

    Новый сервисный стандарт Muslim Friendly («Дружественный прием гостей – мусульман») создан для приема иностранных пациентов-мусульман и носит исключительно заявительный характер, он предназначен для развития конкурентного преимущества медицинских услуг среди иностранных граждан, сообщили в Роскачестве.

    Стандарт Muslim Friendly разработан как инструмент для адаптации российской индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных туристов, передает РИА «Новости».

    В Роскачестве подчеркнули, что повсеместного введения этих норм не планируется. «Стандарт Muslim Friendly – лишь часть системной работы Роскачества по адаптации сервиса нашей индустрии гостеприимства и здравоохранения под запросы иностранных гостей», – пояснили в организации. Специалисты отметили, что стандарты создаются исключительно под конкретные потребности рынка.

    Система такого формата существует в разных странах мира. Отмечается, что в исламе есть строгие правила касательно питания, гигиены и приватности, на которые ориентируются мусульмане при выборе медицинского учреждения. Высокое качество российской медицины позволяет стране увеличить свою долю на мировом рынке здравоохранения за счет привлечения иностранных пациентов.

    В ведомстве добавили, что сертификация является сугубо добровольной. Ее внедряют только те предприниматели, которые видят в этом коммерческий смысл для привлечения новых клиентов. Никакого навязывания конфессиональных стандартов не происходит, а сертификат нужен лишь тем, кто целенаправленно работает с зарубежными пациентами-мусульманами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество запустило добровольную сертификацию Muslim friendly для отечественных клиник и санаториев.

    За последние три года Минздрав зафиксировал рост числа иностранных пациентов в российских медицинских учреждениях на 20%.

    19 мая 2026, 12:59 • Новости дня
    Кардиолог назвал состав дачной аптечки для сердечников

    Tекст: Ольга Иванова

    К дачному сезону пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями советуют заранее собрать аптечку с личными и экстренными препаратами, тонометром и списком важных медицинских данных.

    Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на даче важно иметь под рукой продуманную аптечку, передает «Газета.Ru».

    «В аптечке для дачи при сердечно-сосудистых заболеваниях должно быть несколько предметов. Во-первых, личные препараты, которые вы принимаете постоянно (от давления, диабета и т.д.). Они должны быть в достаточном количестве, чтобы хватило надолго, но важно следить за сроком годности препаратов. Во-вторых, нужны экстренные средства: аспирин кардио или обычный (150–300 мг) для разжевывания при подозрении на инфаркт. Также можно запастись нитроглицерином в таблетках или спрее (только если он вам назначен врачом!)», – рассказал врач-кардиолог Евгений Кокин.

    Он подчеркнул, что в дачной аптечке должен быть электронный тонометр с проверенной точностью. Кроме того, важно хранить внутри список диагнозов, принимаемых лекарств и контактов лечащего врача или родственников, чтобы сотрудники скорой помощи быстро получили необходимые сведения.

    Кардиолог добавил, что рядом с аптечкой должен лежать заряженный мобильный телефон с сохраненными номерами экстренных служб, при этом можно использовать простой кнопочный аппарат, но нужно следить за уровнем заряда. Врач напомнил, что такая памятка не заменяет личную консультацию специалиста, и перед началом дачного сезона людям с хроническими болезнями следует обсудить с кардиологом допустимую физическую нагрузку и индивидуальный план профилактики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия призвал брать на дачу и в поездки на природу антисептики, жаропонижающие средства и препараты от аллергии.

    Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты в регионах без стационарных аптек.

    Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания главной угрозой для жизни в ближайшие годы.

    18 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    В калифорнийской больнице выявлено 19 случаев заражения легионеллой

    Tекст: Мария Иванова

    В медицинском центре города Санта-Клара зафиксировали 19 случаев инфицирования опасной бактерией, вызывающей тяжелое воспаление легких.

    Массовое распространение инфекции произошло в клинике Kaiser Permanente, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Los Angeles Times. Сейчас эксперты пытаются установить точный очаг распространения патогена.

    «Все 19 случаев заражения были связаны с медицинским центром Kaiser Permanente в Санта-Кларе. Большинство заболевших проходят лечение на дому», – отмечается в официальном заявлении компании.

    Текущее состояние пациентов и способ обнаружения бактерии пока не раскрываются. Руководство медицинского учреждения экстренно усилило меры по очистке воды и профилактике среди персонала и посетителей.

    Впервые легионеллез обнаружили на территории США в 1976 году в Филадельфии. Возбудитель поражает дыхательные пути и провоцирует пневмонию, причем специфической вакцины от этой болезни до сих пор не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года во Флориде зафиксировали вспышку легионеллеза из-за местного спортзала.

    Осенью во Франции 45 человек заразились этой опасной инфекцией.

    Летом прошлого года в Нью-Йорке от болезни легионеров скончался четвертый пациент.

    18 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    ВОЗ подтвердила увеличение числа заболевших хантавирусом пассажиров MV Hondius

    Tекст: Мария Иванова

    Очередной случай опасной инфекции выявили у находившегося на карантине туриста, что увеличило общее количество пострадавших до 11 человек, включая три смертельных исхода.

    Симптомы заболевания проявились еще у одного путешественника с круизного лайнера MV Hondius во время прохождения карантина, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «Всего выявлено 11 случаев заболевания (девять подтвержденных, два вероятных), включая три летальных исхода», – написал руководитель организации в социальной сети.

    До этого он сообщал о десяти инфицированных, передает ТАСС.

    Глава ВОЗ пояснил, что последний выявленный носитель вируса также находился на борту судна. По его словам, пациента вернули на родину, где во время изоляции у него появились признаки болезни, сейчас мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании эвакуировали с пораженного хантавирусом судна MV Hondius 94 человека.

    Позже мадридские медики подтвердили наличие этой смертельно опасной инфекции у одного из вывезенных граждан.

    Эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал шумиху вокруг данного заболевания искусственно нагнетаемой.

    18 мая 2026, 11:31 • Новости дня
    Число жертв лихорадки Эбола в Конго превысило 90 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Стремительное распространение вируса Эбола в Демократической Республике Конго привело к гибели более 90 человек, вынудив соседнюю Уганду отложить массовые празднования Дня мучеников.

    На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) жертвами вспышки лихорадки Эбола стали более 90 человек, передает ТАСС.

    Выявлено около 350 предполагаемых случаев заражения опасным вирусом. Эпицентр заболевания находится в провинции Итури, которая граничит с Угандой.

    «Сейчас у нас 59 заболевших, которые проходят активное лечение. В общей сложности у нас около 350 предполагаемых случаев заболевания. Мы готовимся к созданию лечебных центров на трех площадках, чтобы расширить наши возможности», – сообщил глава Минздрава ДРК Самюэль Роже Камба. По его словам, власти развернули силы реагирования для борьбы с инфекцией.

    Из-за распространения вируса власти Уганды решили отложить празднование Дня мучеников, намеченное на третье июня, сообщает РИА «Новости».

    Президент Йовери Мусевени объяснил это тем, что страна ежегодно принимает тысячи паломников из восточной части ДРК, и призвал верующих вернуться домой. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в регионе чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного уровня.

    Роспотребнадзор решил направить в Уганду группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования. При этом ведомство полностью исключило вероятность проникновения вируса на территорию России благодаря работе автоматизированной системы «Периметр» на пунктах пропуска.

    18 мая 2026, 12:21 • Новости дня
    Россиянин вместе с другими членами лайнера Hondius прибыл в Роттердам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россиянин с нидерландского круизного лайнера Hondius прибыл в Роттердам вместе с другими членами экипажа, сообщил портал Nu.nl.

    Россиянин среди членов экипажа круизного лайнера Hondius прибыл в порт Роттердама.

    На борту судна, где недавно зафиксирована вспышка опасного хантавируса, находились 27 человек: 25 членов экипажа и двое медиков. Среди них – 17 граждан Филиппин, четверо с Украины, один россиянин и один поляк.

    Всем иностранным членам экипажа на территории порта организован карантин – для этого установлены специальные передвижные контейнеры. Четверо граждан Нидерландов, также находившихся на борту, отправятся на домашний карантин.

    Вспышка хантавируса произошла во время рейса судна из Аргентины в Кабо-Верде, сообщает ВОЗ. Три человека скончались, 11 заразились, причем в девяти случаях был подтвержден вариант вируса «Андес». После эвакуации пассажиров у Канарских островов судно направилось в Роттердам, где пройдет тщательную чистку и дезинфекцию, по данным компании Oceanwide Expeditions, управляющей лайнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство РФ в Мадриде сообщило о продолжении пути российского члена экипажа в Нидерланды.

    Испанские власти эвакуировали с борта судна MV Hondius 94 человека.

    Специалисты из ЮАР установили точный штамм смертельного хантавируса «Андес».

    18 мая 2026, 13:25 • Новости дня
    Голикова сообщила о запуске системы выявления генетических болезней младенцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новую тест-систему по выявлению более 2 тыс. генетических заболеваний у младенцев начали применять в России в начале года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Голикова рассказала о внедрении инновационного метода диагностики младенцев, передает РИА «Новости».

    «По итогам первых трех месяцев этого года: введена в оборот новая тест-система, которая выявляет более двух тысяч наследственных заболеваний у новорожденных», – отметила она на совещании правительства.

    Заместитель председателя правительства пояснила, что использование этой разработки уже позволило обнаружить патологии у нескольких сотен детей. Своевременная диагностика дала возможность оперативно приступить к их лечению.

    Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Программа, включающая пять федеральных проектов, призвана обеспечить технологическое лидерство страны в сфере медицины и фармацевтического производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля президент России Владимир Путин поручил увеличить количество выявляемых в рамках неонатального скрининга заболеваний.

    В феврале Минздрав решил дополнить перечень тестирования младенцев диагностикой миодистрофии Дюшенна.

    Месяцем ранее российское правительство одобрило план по внедрению молекулярно-генетического скрининга для будущих родителей.

    18 мая 2026, 11:24 • Новости дня
    Власти Колорадо сообщили о смерти местного жителя от хантавируса

    Tекст: Мария Иванова

    В Соединенных Штатах пациент скончался от хантавируса, однако власти отмечают, что случай не связан с недавней вспышкой инфекции на круизном лайнере MV Hondius.

    Департамент здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо подтвердил гибель пациента, передает ТАСС.

    «Департамент проводит расследование подтвержденного случая заражения хантавирусом у совершеннолетнего жителя округа Дуглас, который привел к летальному исходу. Данный случай не связан со вспышкой заболевания на круизном лайнере MV Hondius», – отмечается в заявлении ведомства.

    Представители департамента подчеркнули, что случаи заражения разновидностью вируса Sin Nombre регулярно фиксируются в регионе весной и летом. Заболевание преимущественно передается через оленьих хомячков, при этом общий риск для населения остается низким. С 1993 по 2023 год в штате выявили 121 случай инфицирования.

    Ранее на борту судна MV Hondius, вышедшего с Канарских островов, зафиксировали десять случаев заражения хантавирусом. Три человека скончались, еще один пациент госпитализирован. Пассажирам предписали оставаться в каютах для предотвращения распространения болезни, инкубационный период которой может достигать нескольких недель.

    В апреле лайнер отправился из Аргентины на Канарские острова. На борту находились около 150 человек, среди которых были граждане Британии, Испании, Нидерландов и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании приступили к эвакуации пассажиров зараженного хантавирусом круизного судна MV Hondius.

    В Канаде медики изолировали четверых вернувшихся с этого лайнера туристов.

    Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об отсутствии глобальной угрозы из-за данной вспышки инфекции.

    20 мая 2026, 18:54 • Новости дня
    В Новосибирске врачи спасли пенсионера с разорванным сердцем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пенсионер из ХМАО больше года жил с разорванным левым желудочком сердца и продолжал кардиотренировки, пока врачи не обнаружили патологию на плановом приеме, операцию успешно провели в Новосибирске, пациент выписан в удовлетворительном состоянии, сообщили в НМИЦ им. академика Мешалкина.

    Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске прооперировали пенсионера с разрывом левого желудочка сердца. У мужчины диагностировали такую патологию на приёме у врача, хотя сам он чувствовал себя удовлетворительно и не прекращал занятия спортом, сообщает ТАСС.

    14 лет назад пациенту уже делали операцию на сердце, после которой кости его грудины срослись не полностью, но дискомфорта это не вызывало. На очередном осмотре врачи увидели, что под кожей фактически бьется само сердце, и установили повторный разрыв органа.

    По оценке медиков, аневризма возникла вновь и разорвалась более года назад, однако кровь удержали в сердце спайки после прежнего вмешательства и крупный тромб. В полости образовался огромный «мешок» примерно на полтора литра крови. Хирурги оперировали пациента около пяти часов, а через месяц его выписали в удовлетворительном состоянии.

    Ранее хирурги центра имени Мешалкина  провели восьмичасовую операцию 49-летнему мужчине с разрывом аорты после обильного ужина шашлыком. До этого врачи городской больницы Орска провели уникальную операцию и извлекли пулю из сердца местной жительницы, раненой из винтовки.

    19 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Житель Баварии попал в реанимацию из-за заражения редким борновирусом

    Tекст: Мария Иванова

    Инфекция, передающаяся от белобрюхих белозубок и не имеющая лечения, поразила 79-летнего мужчину на юго-востоке Германии.

    Пожилой житель юго-востока Германии оказался в реанимации из-за заражения редким борновирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое агентство DPA.

    Местные власти подтвердили информацию о госпитализации. «В Баварии снова зарегистрирована инфекция борновируса. В земельном районе Реген заболел 79-летний мужчина, он находится в отделении интенсивной терапии», – говорится в сообщении.

    Опасный патоген передается человеку от землеройки вида белобрюхая белозубка. Заболевание встречается редко, однако способно привести к летальному исходу, при этом вакцин и лечения от него не существует.

    Как пояснил окружной врач Юрген Дахль, инфекция не передается между людьми, поэтому повышенной угрозы для населения нет.

    Ежегодно на территории Германии регистрируют в среднем менее десяти случаев заболевания борновирусом. Большинство инфицированных традиционно выявляют именно в Баварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году специалисты обнаружили штамм дикого полиовируса в сточных водах Германии.

    Всемирная организация здравоохранения призвала не поддаваться панике из-за распространения хантавируса на круизном судне. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о применении симптоматической терапии для лечения этой опасной инфекции.

    19 мая 2026, 07:57 • Новости дня
    Крымские ученые разработали уникальную технику борьбы со злокачественной меланомой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уникальная техника по замедлению роста клеток злокачественной опухоли меланомы разработана в Крыму, сообщил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.

    Новую технологию подавления активности раковых клеток представил вирусолог Владимир Оберемок, передает РИА «Новости». Доктор биологических наук Крымского федерального университета имени Вернадского сообщил об успешном прохождении начального этапа испытаний.

    «Уникальность нашей разработки в том, что мы ударили в «ахиллесову пяту» клеток меланомы. Есть альтернативный путь окисления глюкозы - пентозофосфатный путь. Мы обнаружили, что когда блокируем экспрессию одного из ферментов этого пути (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, Г6ФД) при помощи антисмыслового олигонуклеотида, то клетки меланомы начинают расти хуже», - сказал Оберемок.

    Заведующий кафедрой общей биологии и генетики уточнил, что совместная работа с аспиранткой позволила добиться значительного торможения развития опухоли. Эксперименты на грызунах и клеточных культурах завершились благополучно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года российские врачи приступили к применению новой мРНК-вакцины для лечения меланомы.

    Позже директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о планах использования этого препарата для борьбы с раком легкого.

    В начале мая у первого привитого пациента зафиксировали положительные изменения в анализах крови.

    20 мая 2026, 12:09 • Новости дня
    Онищенко назвал вероятный источник новой глобальной пандемии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что следующая пандемия будет иметь животное происхождение.

    «Новость... о том, что следующую пандемию вызовет болезнь, передающаяся от животных к человеку, так же очевидна, как то, что солнце встает на востоке. Например, коронавирусная инфекция перешла к нам от животных, хантавирус – от грызунов, Эбола, которую ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией международного характера, тоже перешла от животных», – подчеркнул эксперт, передает РИА «Новости».

    По словам Онищенко, предупреждения Всемирной организации здравоохранения о грядущей пандемии вполне закономерны.

    Говоря об эпидемиологических угрозах 2026 года, академик в ходе пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы «Россия сегодня» выделил оспу обезьян, лихорадки Марбург и Эбола, а также холеру. Он уточнил, что в прошлом году было выявлено почти 53 тыс. случаев оспы обезьян, а вспышки холеры затронули 33 страны.

    При этом Онищенко исключил перерастание текущей вспышки лихорадки Эбола в пандемию. Несмотря на то что ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного значения, глобального распространения вируса, по мнению эксперта, не ожидается.

    Он отметил, что крупная вспышка лихорадки Эболы в мире также фиксировалась 10 лет назад, когда отмечались завозные случаи в Европе и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Геннадий Онищенко призвал россиян не бояться случаев заражения хантавирусом.

    Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Эбола на территории страны.

    В Демократической Республике Конго число жертв этого опасного вируса превысило 90 человек.

    19 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    ВОЗ сообщила о 130 смертях от лихорадки Эбола

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде признана чрезвычайной ситуацией на фоне 500 возможных заражений и 130 смертей.

    Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о серьезной вспышке заболеваемости в Африке, передает РИА «Новости».

    Выступая на 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, он озвучил тревожную статистику: «На данный момент нам известно о более чем 500 случаях подозрения на Эболу и более 130 подозреваемых смертях», – заявил руководитель организации.

    Согласно представленным данным, 30 случаев заражения уже получили официальное подтверждение на севере Демократической Республики Конго, еще два факта инфицирования зафиксированы в Уганде. Отмечается, что среди заболевших оказался гражданин США, которого перевезли для прохождения лечения в Германию.

    Ранее организация официально признала эпидемиологическую обстановку в ДРК и Уганде чрезвычайной, подчеркнув наличие серьезной угрозы для других государств.

    Накануне число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 90 человек.

    Американские власти начали подготовку к эвакуации своих граждан из зоны распространения инфекции.

    Роспотребнадзор решил направить группу специалистов в Уганду для проведения эпидемиологического расследования.

    Главная интрига переговоров Владимира Путина с Си Цзиньпином – будет ли подписан долгожданный проект газопровода «Сила Сибири – 2». Стороны обсуждают его более десяти лет. Маршрут и строительство трубы уже утверждены. Но остаются некоторые нюансы. Что это за нюансы, и почему Китаю действительно стоит поторопиться с контрактом ради собственной безопасности? Подробности

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин призывного возраста юридической защиты от высылки на родину. Причина очевидна: ВСУ критично нужны люди. Однако у «ухилянтов» появился неожиданный союзник в Киеве, который саботирует политику Брюсселя и Берлина. Подробности

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

