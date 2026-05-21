Заболеваемость сифилисом в Европе побила исторический рекорд

Tекст: Мария Иванова

Заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, резко возросла в Европе, пишет Politico.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что в 2024 году было выявлено более 106 тыс. случаев гонореи. Этот показатель вырос на 4,3% по сравнению с предыдущим годом и стал самым высоким с момента начала наблюдений.

Количество заражений сифилисом также увеличилось, достигнув отметки почти в 46 тыс. случаев, что вдвое превышает уровень 2015 года.

«Без лечения эти инфекции могут вызвать тяжелые осложнения, такие как хронические боли и бесплодие, а в случае сифилиса – проблемы с сердцем или нервной системой», – заявил эксперт центра Бруно Чанчо.

Более половины всех случаев гонореи и сифилиса приходится на мужчин, практикующих однополые связи (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Кроме того, специалисты отмечают тревожный рост врожденного сифилиса, число таких диагнозов возросло со 78 до 140. При этом заболеваемость хламидиозом незначительно снизилась и составила более 213 тыс. случаев.

Эксперты ВОЗ дополнительно отметили глобальное распространение устойчивых к антибиотикам бактериальных инфекций.