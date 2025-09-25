Вспышка легионеллеза поразила 45 человек на юго-востоке Франции

Вспышка легионеллеза зафиксирована на юго-востоке Франции

Tекст: Мария Иванова

Вспышка легионеллеза зарегистрирована на юго-востоке Франции, в департаменте Савойя, сообщает France Press со ссылкой на местные власти.

Количество подтвержденных случаев заболевания, выявленных в районе города Альбервиль с середины сентября, достигло 45 человек. Как отмечается в сообщении агентства, «число подтвержденных случаев легионеллеза, зафиксированных в районе Альбервиль с середины сентября, достигло 45», передает РИА «Новости».

Среди заболевших восемь человек находятся в реанимации, еще один пациент скончался. Кроме этого, по данным агентства, есть еще несколько подозрительных случаев, которые в данный момент проверяются медиками.

Власти начали расследование, чтобы установить источник заражения, однако пока конкретные версии не рассматриваются. Легионеллез представляет особую опасность для людей с ослабленным иммунитетом и может вызывать тяжелую форму пневмонии.

Напомним, минувший летом в Нью-Йорке произошла вспышка легионеллеза. В результате вспышки умер четвертый человек.

Ученые ранее предупреждали об опасности использования воды из кулеров из-за риска заражения легионеллезом.