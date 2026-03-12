  • Новость часаВерховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    Украину ждет политическое воскрешение одного из злейших врагов Зеленского
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Иванишвили потерял звание богатейшего грузина
    США отказались снимать санкции с российской нефти
    Путин поддержал продвижение многодетности как нового бренда России
    Еврокомиссия запросила у Украины инспекцию трубопровода «Дружба»
    Венгрия решила вернуть «Ощадбанку» пустые машины инкассаторов
    Глава финской спецслужбы исключил причастность России к обрыву кабелей на Балтике
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    56 комментариев
    12 марта 2026, 18:01 • Справки

    Льготы при поступлении в вуз в 2026 году: кому положены и как их получить

    Льготы при поступлении в вуз в 2026 году: кому положены и как их получить
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Поступить в высшее учебное заведение в России можно не только по результатам единого госэкзамена (ЕГЭ), но и с помощью льгот для некоторых абитуриентов. Кто подпадает под эти льготы, каковы условия зачисления соответствующих абитуриентов и какие документы для этого необходимо предоставить в вуз?

    Российское законодательство предусматривает несколько категорий льгот для абитуриентов при поступлении на бюджетные места в высшие учебные заведения. Все льготы закреплены в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

    Виды льгот при поступлении в вузы

    Действующее законодательство выделяет четыре основных типа льгот для абитуриентов:

    • поступление без вступительных испытаний;

    • зачисление в пределах особой квоты;

    • зачисление в пределах отдельной квоты;

    • преимущественное право зачисления при равенстве баллов.

    Каждая категория предполагает собственный перечень оснований и требует подтверждения соответствующими документами.

    Поступление без вступительных испытаний

    Право на зачисление без сдачи ЕГЭ имеют следующие категории абитуриентов:

    • победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;

    • члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;

    • победители и призеры олимпиад школьников (олимпиады 1-го уровня дают право на поступление БВИ, олимпиады 2-го уровня – право на зачет 100 баллов по предмету; конкретные льготы определяет каждый вуз самостоятельно) из перечня, утвержденного Министерством науки и высшего образования РФ;

    • чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр;

    • чемпионы мира и Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр.

    Спортсмены вправе поступать без экзаменов только на направления подготовки в области физической культуры и спорта.

    С 2026 года ряд ведущих вузов ужесточил требования к олимпиадникам. МФТИ сократил количество учитываемых олимпиад с 50 до 35. Кроме того, поступление без вступительных экзаменов по олимпиадам из перечня РСОШ предоставляется только победителям, а не призерам, а для подтверждения льготы требуется набрать по профильному ЕГЭ не менее 80 баллов. МГТУ имени Баумана с 2026 года предоставляет право поступления без экзаменов только победителям перечневых олимпиад, призеры могут засчитать олимпиаду как 100 баллов по одному предмету. Льгота по олимпиадам действует в течение четырех лет, следующих за годом проведения олимпиады. Абитуриент 2026 года может использовать результаты олимпиад, полученные начиная с 2022 года.

    Особая квота

    В пределах особой квоты вузы выделяют не менее 10 процентов бюджетных мест по каждой специальности и направлению подготовки. Право на зачисление по особой квоте имеют:

    • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;

    • лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

    • дети-инвалиды;

    • инвалиды I и II групп;

    • инвалиды с детства;

    • инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы;

    • ветераны боевых действий.

    Зачисление по особой квоте происходит на конкурсной основе среди льготников данной категории. Проходной балл по особой квоте, как правило, ниже общего конкурса.

    Отдельная квота

    Отдельная квота установлена для детей военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших или получивших увечья при исполнении обязанностей. В 2025 году Федеральным законом № 103-ФЗ перечень был расширен.

    Право на отдельную квоту имеют дети:

    • военнослужащих, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции;

    • сотрудников федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба;

    • сотрудников органов внутренних дел;

    • сотрудников уголовно-исполнительной системы;

    • лиц, направленных для выполнения задач в ходе СВО и погибших при исполнении;

    • военнослужащих, погибших при выполнении задач по защите Отечества.

    Также право на отдельную квоту имеют Герои Российской Федерации и лица, награжденные тремя орденами Мужества.

    Размер отдельной квоты устанавливается вузом самостоятельно, но не может быть менее 10 процентов от общего числа бюджетных мест.

    Преимущественное право зачисления

    При равенстве конкурсных баллов преимущество получают:

    • дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы;

    • дети военнослужащих, получивших ранения, контузии или увечья при исполнении обязанностей;

    • дети сотрудников органов внутренних дел и других силовых структур, погибших или получивших увечья при исполнении;

    • дети участников боевых действий;

    • лица, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС;

    • дети прокурорских работников, погибших или получивших увечья при исполнении обязанностей.

    Преимущественное право не гарантирует поступление и действует только при совпадении баллов с другими абитуриентами.

    Целевая квота

    Целевое обучение представляет собой отдельный механизм поступления по договору с организацией-заказчиком. Выпускник обязуется отработать определенный срок в организации, заключившей с ним договор о целевом обучении.

    Алгоритм поступления по целевой квоте в 2026 году:

    1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подать заявление о приеме, указав согласие на целевое обучение.

    2. Изучить предложения работодателей на платформе «Работа в России» (trudvsem.ru).

    3. Выбрать конкурсные группы в вузах, отметив конкурс по целевой квоте (не более одного).

    4. Подать документы в период с 20 июня по 25 июля 2026 года.

    5. Отслеживать позицию в конкурсном списке.

    6. При прохождении конкурса представить согласие на зачисление до 1 августа (приоритетный этап).

    7. Заключить договор о целевом обучении с заказчиком до начала учебного года.

    Договор заключается в электронном виде через сервис «Госключ» или при личном обращении к заказчику.

    Индивидуальные достижения

    Помимо льгот, абитуриенты могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Суммарно они не превышают 10 баллов, конкретные значения устанавливает каждый вуз самостоятельно.

    Виды учитываемых достижений:

    • аттестат о среднем общем образовании с отличием – от пяти до 10 баллов;

    • золотой или серебряный знак отличия ГТО – от одного до пяти баллов;

    • волонтерская деятельность продолжительностью не менее 100 верифицированных часов – до трех баллов (конкретный объем часов и порядок подтверждения устанавливаются вузом);

    • участие в олимпиадах, не дающих права на зачисление без экзаменов – от одного до 10 баллов;

    • итоговое сочинение – от одного до двух баллов (при повторной проверке вузом);

    • спортивные достижения регионального и всероссийского уровня – от одного до пяти баллов.

    Для получения баллов за ГТО необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ВФСК ГТО и сдать нормативы до подачи документов в вуз.

    Документы для подтверждения льгот

    Помимо стандартного пакета документов (паспорт, аттестат, заявление о приёме), льготники обязаны представить оригиналы документов, подтверждающие право на льготу.

    Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

    • справка из органов опеки и попечительства о статусе;

    • свидетельство о смерти родителей или решение суда о лишении родительских прав.

    Для инвалидов:

    • справка медико-социальной экспертизы (МСЭ), подтверждающая инвалидность и группу;

    • индивидуальная программа реабилитации (при наличии).

    Для детей военнослужащих и участников СВО:

    • справка из воинской части или военного комиссариата о статусе родителя;

    • свидетельство о смерти или справка об увечье (при наличии).

    Для ветеранов боевых действий:

    • удостоверение ветерана боевых действий установленного образца.

    Для олимпиадников:

    • диплом победителя или призёра олимпиады;

    • результаты ЕГЭ по профильному предмету (не ниже установленного вузом минимума).

    Для целевиков:

    • заявка на целевое обучение по форме Минобрнауки;

    • подтверждение от заказчика о готовности заключить договор.

    Сроки подачи документов в 2026 году

    Согласно приказу Минобрнауки от 27 ноября 2024 г. № 821 (с изменениями), установлены следующие сроки:

    • начало приёма документов - 20 июня 2026 года;

    • окончание приёма документов для поступающих по результатам ЕГЭ - 25 июля 2026 года;

    • представление согласия на зачисление на приоритетном этапе - до 1 августа 2026 года, на основном этапе - до 5 августа 2026 года;

    • приказы о зачислении на приоритетном этапе (по квотам и БВИ) - 3 августа 2026 года;

    • приказы о зачислении на основном этапе - 7 августа 2026 года.

    Для направлений, требующих дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности, сроки могут отличаться. Конкретные даты необходимо уточнять на официальных сайтах вузов.

    Особенности приёмной кампании 2026 года

    В 2026 году действует ряд нововведений:

    • подача заявлений через портал «Госуслуги» стала единственным электронным способом подачи (подача через личные кабинеты на сайтах вузов исключена), также сохраняется возможность подать документы лично или по почте;

    • абитуриент вправе подать заявления не более чем в 5 вузов и не более чем на 5 направлений подготовки в каждом;

    • конкурсные списки публикуются в обезличенном формате с использованием СНИЛС или индивидуального номера;

    • ужесточены требования к подтверждению олимпиадных льгот - минимальный балл ЕГЭ по профильному предмету повышен в ряде ведущих вузов.

    Информация о квотах, проходных баллах прошлых лет и количестве бюджетных мест публикуется на официальных сайтах вузов и в федеральной системе «Поступление в вуз онлайн».

    Минэнерго США анонсировало отказ от урана из России
    Захарова: Конфликт вокруг Ирана грозит радиологическими последствиями
    В ЕС предложили Украине воевать еще два года
    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет
    Директора музея геноцида армян уволили за подарок книги о Карабахе Вэнсу
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    Долина поддержала отказ от слова International у группы «Иванушки»

