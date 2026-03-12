  • Новость часаИран запросил у России гуманитарную помощь
    12 марта 2026, 15:01 • Справки

    Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2026 году: расписание, предметы, порядок проведения

    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Знания российских школьников проверяются не только с помощью ЕГЭ, есть и ряд других инструментов. Один из них –Всероссийские проверочные работы (ВПР). Зачем они нужны, какие классы сдают ВПР в 2026 году, по каким именно предметам, а также каковы сроки и порядок проведения данных экзаменов?

    Всероссийские проверочные работы (ВПР) – ежегодные контрольные мероприятия, проводимые в российских школах для оценки уровня освоения образовательных программ. В 2025–2026 учебном году ВПР пройдут с 20 апреля по 20 мая 2026 года. Работы пишут учащиеся 4-8 и 10 классов по единым заданиям, разработанным Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО).

    Что такое ВПР и зачем они нужны

    Всероссийские проверочные работы введены в 2016 году как инструмент мониторинга качества образования. ВПР позволяют оценить соответствие знаний учащихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

    Основные задачи ВПР:

    • выявление пробелов в знаниях учащихся для последующей методической работы;

    • мониторинг состояния системы образования на федеральном и региональном уровнях;

    • контроль результатов внедрения ФГОС;

    • обеспечение единства образовательного пространства на территории Российской Федерации;

    • анализ качества преподавания отдельных предметов в образовательных организациях.

    ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Результаты проверочных работ не являются обязательным основанием для выставления годовых оценок, перевода учащегося в следующий класс и получения аттестата. Рособрнадзор официально не рекомендует образовательным организациям использовать результаты ВПР для выставления четвертных и годовых отметок.

    Какие классы сдают ВПР в 2026 году

    Всероссийские проверочные работы проводятся для учащихся следующих классов:

    • 4 класс;

    • 5 класс;

    • 6 класс;

    • 7 класс;

    • 8 класс;

    • 10 класс.

    Учащиеся 1–3 классов, 9 и 11 классов ВПР не сдают. Девятиклассники и одиннадцатиклассники проходят государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и ЕГЭ соответственно.

    От участия в ВПР освобождаются учащиеся, задействованные в национальных исследованиях качества образования или международных исследованиях (PISA) в текущем учебном году.

    Предметы ВПР по классам

    Для всех участвующих классов обязательными являются два предмета: русский язык и математика. Дополнительные предметы определяются методом случайного выбора для каждой образовательной организации.

    4 класс

    Обязательные предметы:

    • русский язык;

    • математика.

    Предмет по выбору (один из списка):

    • окружающий мир;

    • литературное чтение;

    • иностранный язык.

    5 класс

    Обязательные предметы:

    • русский язык;

    • математика.

    Предметы по выбору (два предмета –по одному из каждого блока):

    • гуманитарный блок: история, литература, иностранный язык;

    • естественно–научный блок: география, биология.

    6 класс

    Обязательные предметы:

    • русский язык;

    • математика.

    Предметы по выбору (два предмета –по одному из каждого блока):

    • гуманитарный блок: история, литература, иностранный язык;

    • естественно–научный блок: география, биология.

    7 класс

    Обязательные предметы:

    • русский язык;

    • математика.

    Предметы по выбору (два предмета –по одному из каждого блока):

    • гуманитарный блок: история, обществознание, литература, иностранный язык;

    • естественно–научный блок: география, биология, физика, информатика.

    8 класс

    Обязательные предметы:

    • русский язык;

    • математика.

    Предметы по выбору (два предмета –по одному из каждого блока):

    • гуманитарный блок: история, обществознание, литература, иностранный язык;

    • естественно–научный блок: география, биология, физика, информатика.

    10 класс

    Обязательные предметы:

    • русский язык;

    • математика.

    Предметы по выбору (два предмета –по одному из каждого блока):

    гуманитарный блок: история, обществознание, литература, иностранный язык;

    естественно–научный блок: география, биология, физика, химия (состав блока ежегодно уточняется нормативными документами).

    Изменения в ВПР 2026 года

    В 2025–2026 учебном году введены следующие изменения:

    • добавлена биология для учащихся 10 классов;

    • исключено обществознание в 6 и 7;

    • расширен перечень предметов, доступных для проведения в компьютерной форме;

    • школы получили право самостоятельно определять конкретные даты проведения работ в пределах установленного периода;

    • возвращён иностранный язык без устной части;

    • добавлены литературное чтение (4 класс), литература (5–8, 10 классы), информатика (7–8 классы).

    Рособрнадзор установил запрет на определение единого дня проведения ВПР на региональном уровне. Каждая образовательная организация формирует собственное расписание.

    Сроки проведения ВПР в 2026 году

    Всероссийские проверочные работы в 2025–2026 учебном году проводятся в период с 20 апреля по 20 мая 2026. Конкретные даты проведения работ по каждому предмету определяет образовательная организация самостоятельно.

    Резервный день для работ в компьютерной форме –30 апреля 2026 года.

    Расписание ВПР публикуется на официальном сайте школы не позднее чем за две недели до начала проведения работ.

    Продолжительность выполнения работ

    Время, отводимое на выполнение ВПР, зависит от класса и предмета.

    4 класс:

    • один урок (до 45 минут) по каждому предмету;

    • русский язык выполняется в два дня: диктант в первый день (45 минут), грамматические задания во второй день (45 минут).

    5–8 классы:

    • один урок (45 минут) или два урока (90 минут) в зависимости от предмета;

    • при продолжительности 90 минут предусмотрен перерыв не менее 10 минут между частями работы.

    10 класс:

    два урока (90 минут) с перерывом не менее 10 минут.

    Порядок проведения ВПР

    Всероссийские проверочные работы проводятся в соответствии с едиными требованиями.

    До начала работы:

    • учащиеся рассаживаются по одному за парту;

    • организатор объявляет правила выполнения работы;

    • раздаются бланки с заданиями.

    Во время выполнения работы запрещается:

    • пользоваться учебниками, справочниками, словарями;

    • использовать мобильные телефоны и иные электронные устройства;

    • переговариваться с другими учащимися;

    • покидать аудиторию без разрешения организатора.

    Разрешается использовать черновик, однако записи в черновике не проверяются и не оцениваются.

    По ряду предметов в 5–8 классах допускается проведение ВПР в компьютерной форме. Решение о формате проведения принимает образовательная организация.

    Общественные наблюдатели вправе присутствовать на всех этапах проведения ВПР, включая проверку работ.

    Проверка и оценивание работ

    Проверку выполненных работ осуществляет комиссия из учителей, работающих в образовательной организации в других классах. Учитель, преподающий предмет в данном классе, не участвует в проверке работ своих учеников.

    Комиссия использует единые критерии оценивания, размещённые на официальном сайте ФИОКО. По каждой работе выставляется общее количество первичных баллов. На основании первичных баллов определяется оценка по пятибалльной шкале в соответствии с таблицей перевода баллов.

    Результаты ВПР вносятся в федеральную информационную систему оценки качества образования (ФИС ОКО). Школы обязаны загрузить результаты в установленные сроки.

    Структура заданий ВПР

    Контрольные измерительные материалы ВПР включают задания разного уровня сложности: базового, повышенного и высокого.

    Типы заданий:

    • задания с кратким ответом (число, слово, последовательность цифр);

    • задания с развёрнутым ответом (объяснение, решение задачи, анализ текста);

    • задания на установление соответствия;

    • задания на работу с таблицами, графиками, картами.

    Демонстрационные варианты заданий и критерии оценивания публикуются на официальном сайте ФИОКО (fioco.ru) до начала проведения работ.

    Подготовка к ВПР

    Для успешного выполнения ВПР рекомендуется:

    • ознакомиться с демонстрационными вариантами заданий на сайте ФИОКО;

    • изучить критерии оценивания и систему выставления баллов;

    • повторить материал по предметам в соответствии с кодификатором элементов содержания;

    • выполнить тренировочные варианты с контролем времени;

    • обратить внимание на оформление развёрнутых ответов.

    Образовательные организации проводят консультации и дополнительные занятия для подготовки учащихся к ВПР.

    Использование результатов ВПР

    Результаты всероссийских проверочных работ используются для:

    • самодиагностики образовательных организаций и выявления проблемных зон в преподавании;

    • корректировки образовательных программ и методик обучения;

    • мониторинга качества образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях;

    • информирования родителей об уровне подготовки детей.

    Результаты ВПР не являются основанием для:

    • выставления четвертных и годовых оценок;

    • перевода учащегося в следующий класс;

    • отчисления из образовательной организации;

    • оценки профессиональной деятельности учителей и администрации школ.

