    Выход из СНГ раскалывает Молдавию пополам
    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    Объявлены сроки окончательного перехода школ на единые учебники
    Багиян и Синякин стали двукратными чемпионами Паралимпиады
    Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию вокруг Ирана
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
    Госдума запретила выдворять служащих в ВС России иностранцев
    Завод «Москвич» прекратил выпуск модели «Москвич 5»
    Тело пропавшего под Звенигородом ребенка нашли в 800 м от пролома льда
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    6 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    7 комментариев
    11 марта 2026, 19:08 • Справки

    Лунный посевной календарь на апрель 2026: благоприятные дни для посадки, фазы Луны и что сажать

    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Апрель – один из самых активных месяцев для садоводов и огородников. Именно в это время начинают массовые посевы, высаживают холодостойкие культуры и готовят грядки к сезону. Многие дачники ориентируются на лунный посевной календарь, который помогает выбрать благоприятные дни для посадки, пересадки и ухода за растениями. Публикуем лунный календарь на апрель 2026 года и список работ в саду и огороде.

    Лунный посевной календарь на апрель 2026: фазы Луны

    Опытные огородники знают, что положение Луны влияет на развитие растений. В апреле 2026 года смена фаз будет происходить по следующему графику. Полнолуние придется на 2 апреля, новолуние – на 17 апреля. Растущая Луна будет наблюдаться 1 апреля, а затем с 18 по 30 апреля. Убывающая Луна займет период с 3 по 16 апреля.

    Как фазы Луны влияют на посадки и рост растений

    В период растущей Луны соки растений устремляются вверх – от корней к стеблям и плодам. Это идеальное время для посева и посадки культур, которые дают урожай над землей. В эти дни рекомендуется сажать томаты, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыквы, все виды зелени, бахчевые культуры и однолетние цветы.

    Когда Луна убывает, энергия растений уходит в корневую систему. Это лучшее время для посадки корнеплодов и проведения работ по уходу за садом. На убывающей Луне хорошо сажать картофель, морковь, свеклу, редис и репу. Также в этот период можно вносить органические удобрения, бороться с вредителями и болезнями, проводить обрезку и формирование кустов, полоть и рыхлить почву.

    В дни новолуния и полнолуния растения становятся особенно уязвимыми. Любые манипуляции с ними 2 апреля и 17 апреля могут навредить. В эти даты не рекомендуется сеять и сажать любые культуры, пересаживать растения и проводить обрезку. Можно заняться борьбой с сорняками, уборкой мусора на участке, ремонтом инвентаря или планированием будущих посадок.

    Благоприятные дни для посадки в апреле 2026 года

    Основываясь на данных лунного календаря, агрономы выделяют следующие даты для работ с растениями в апреле 2026 года.

    Лучшие дни для посадок: 1, 4, 5, 8–10, 14, 15, 18–23, 27–30 апреля

    Неблагоприятные дни: 2, 12, 13, 16, 17, 24, 25 апреля

    Нейтральные дни: 3, 6, 7, 11, 26 апреля

    Благоприятные дни для посадки овощей по лунному календарю

    Когда сажать томаты, перец и баклажаны

    Эти культуры лучше всего сеять на рассаду или высаживать в теплицы на растущей Луне. Наиболее подходящие даты – 8, 14, 15, 22 и 23 апреля.

    Когда сеять огурцы, кабачки и тыквы

    Для тыквенных культур, которые дают урожай над землей, также выбирают растущую Луну. Благоприятными днями станут 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 апреля.

    Когда сажать картофель

    Картофель, как корнеплод, лучше сажать на убывающей Луне. Подходящие даты в апреле: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14 и 15 апреля.

    Когда сеять морковь, свеклу и редис

    Эти корнеплоды также предпочитают посадку на убывающей Луне. Оптимальные дни – 4, 5, 8, 9, 10, 14 и 15 апреля.

    Когда сажать зелень в апреле 2026

    Зелень лучше всего удается при посеве на растущей Луне. В апреле 2026 года для посадки зеленных культур рекомендуются следующие даты.

    Укроп, петрушка, салат, шпинат и кинзу можно сеять 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 апреля.

    Благоприятные дни для посадки цветов

    Однолетние цветы

    Для однолетников, которые порадуют цветением уже в этом сезоне, выбирайте растущую Луну. Лучшие дни: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 апреля.

    Многолетние цветы

    Многолетние цветы можно сеять и на растущей, и на убывающей Луне. Благоприятные даты: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 апреля.

    Луковичные растения

    Луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, лилии) лучше сажать на убывающей Луне. Подходящие дни: 4, 5, 8, 9, 10, 14 и 15 апреля.

    Когда сажать деревья и кустарники в апреле

    Плодовые деревья, такие как яблони, груши и вишни, лучше всего приживаются при посадке на растущей Луне. Благоприятные дни для саженцев: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 апреля.

    Ягодные кустарники, включая смородину, крыжовник и малину, можно сажать в те же даты, что и плодовые деревья. Виноград также предпочитает посадку на растущей Луне.

    Для посадки клубники и земляники благоприятными считаются 1, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 и 30 апреля.

    Что сажать в апреле в открытый грунт

    В апреле в открытый грунт можно сеять холодостойкие культуры, которые не боятся возвратных заморозков. Почва должна прогреться до нужной температуры. Редис, морковь и салат можно сеять, когда почва прогреется до 5–8 градусов. Свекла требует более теплой почвы – около 8–10 градусов. Горох прорастает при 4–6 градусах. Яровой чеснок сажают при прогревании почвы до 5–7 градусов. Лук-севок высаживают при температуре почвы 8–10 градусов.

    Лучшие дни для посева этих культур в открытый грунт: 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15 апреля (на убывающей Луне для корнеплодов) и 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 апреля (для зелени и культур с урожаем над землей).

    Что сажать на рассаду в апреле

    В апреле продолжают посев на рассаду теплолюбивых культур, которые позже переедут в открытый грунт или теплицы. Томаты, перцы и баклажаны для теплиц можно сеять в начале месяца, для открытого грунта – в середине апреля. Капусту (белокочанную, цветную, брокколи) сеют на рассаду в первой половине месяца. Огурцы для теплиц можно сеять на рассаду в конце апреля. Также в апреле сеют на рассаду однолетние и многолетние цветы.

    Благоприятные дни для посева на рассаду: 1, 8, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 апреля.

    План работ в саду и огороде на апрель

    Апрель требует от дачника активности по множеству направлений. В первую очередь нужно заняться подготовкой почвы: перекопать грядки, внести удобрения, разрыхлить землю. Также необходимо подготовить теплицы: помыть конструкции, обеззаразить почву, поправить каркасы.

    Полезно посеять сидераты на свободных участках – они улучшат структуру почвы и обогатят ее азотом. Для ускорения прогревания почвы и защиты всходов можно укрывать грядки агроволокном или пленкой.

    Все эти работы лучше проводить в нейтральные дни или на убывающей Луне, избегая неблагоприятных дат.

    Работы в саду в апреле: деревья и кустарники

    В саду апрель – время посадки новых саженцев и ухода за растениями. Важно провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, удалить поврежденные и сухие ветви. Также необходимо обработать сад от вредителей и болезней до распускания почек.

    Клубника требует особого внимания: нужно убрать старые листья, подрыхлить почву и подкормить растения. Смородину и крыжовник можно полить горячей водой для профилактики мучнистой росы. Малину освобождают от укрытий, подвязывают и обрезают.

    Какие вредители появляются в апреле и как с ними бороться

    С наступлением тепла активизируются вредители сада. Яблонный цветоед повреждает бутоны яблонь и груш. Крестоцветная блошка атакует всходы редиса, капусты и других крестоцветных. Листовертка сворачивает листья и питается ими.

    Для борьбы с вредителями можно использовать инсектициды, а также народные средства: опудривание золой, опрыскивание настоями трав. Важно проводить обработки в сухую безветренную погоду на убывающей Луне.

    Стоит ли доверять лунному календарю садовода

    Многие профессиональные агрономы сходятся во мнении, что лунный календарь – полезный, но вспомогательный инструмент. Научных доказательств прямого влияния Луны на урожайность недостаточно, однако многолетние наблюдения садоводов подтверждают эффективность такого подхода.

    Главное при использовании календаря – не забывать о климате вашего региона, фактической погоде и температуре почвы. Не стоит слепо следовать датам, если земля еще мерзлая или, наоборот, уже пересохла. Лунный календарь лучше всего работает в сочетании со здравым смыслом и базовыми агротехническими знаниями.

    Помните, что календарь – лишь вспомогательный инструмент. Главное для хорошего урожая – это качественный уход за растениями, своевременный полив и подкормки, а также учет климатических особенностей вашего региона.

    Главные выводы: благоприятные и неблагоприятные дни апреля 2026 для садоводов

    Подводя итоги лунного календаря на апрель 2026 года, можно выделить ключевые даты, которые станут наиболее удачными для основных садовых работ, а также дни, когда от посадок лучше воздержаться.

    Самые благоприятные дни для посадок в апреле

    Если у вас ограниченное время для визита на участок, планируйте основные работы на следующие даты:

    • 1 апреля – отличный день для посадки любых культур с урожаем над землей

    • 8–10 апреля – идеальное время для корнеплодов и пасленовых

    • 14–15 апреля – подходят для посадки картофеля и цветов

    • 18–23 апреля – мощный период растущей Луны для томатов, огурцов и зелени

    • 27–30 апреля – хороши для посева быстрорастущих культур

    Дни, когда лучше отдохнуть от посадок

    В эти даты растения особенно уязвимы, поэтому любые работы с ними нежелательны:

    • 2 апреля – полнолуние

    • 12–13 апреля – энергетически тяжелые дни

    • 16–17 апреля – новолуние и ближайшие к нему даты

    • 24–25 апреля – неблагоприятное завершение месяца

    Луна в апреле 2026 будет благосклонна к активным садоводам: в месяце достаточно много благоприятных дней, чтобы успеть посеять все основные культуры. Главное правило прежнее: на растущую Луну сажаем то, что растет над землей, на убывающую – корнеплоды. В полнолуние и новолуние даем растениям покой.

    При этом не забывайте ориентироваться на реальную погоду в вашем регионе. Если почва еще не готова, а лунный календарь показывает благоприятный день – лучше дождаться подходящих условий. Здоровый рассудок и заботливые руки работают не хуже любой астрологии.

    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу

    Власти России готовы сами запретить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Речь в первую очередь идет об СПГ. Его запрет сейчас еще сильнее ударил бы по Европе, которая и так оказалась самой пострадавшей от ближневосточного конфликта. Раз ЕС и так хочет избавиться от нашего газа, то России выгоднее пойти на опережение. В чем здесь логика? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Как США удалось быстро расправиться с ВМС Ирана

    Всего за несколько дней войны США почти целиком уничтожили ВМС Ирана – четыре десятка кораблей. Почему американцам удалось так быстро и практически без потерь со своей стороны лишить Иран военно-морского флота? Ответ на этот вопрос кроется в том, как по-разному Иран и США подходят к военно-морскому строительству. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026: благоприятные дни для посадки, фазы Луны и что сажать

      Апрель – один из самых активных месяцев для садоводов и огородников. Именно в это время начинают массовые посевы, высаживают холодостойкие культуры и готовят грядки к сезону. Многие дачники ориентируются на лунный посевной календарь, который помогает выбрать благоприятные дни для посадки, пересадки и ухода за растениями. Публикуем лунный календарь на апрель 2026 года и список работ в саду и огороде.

    • Как правильно измерять давление: на какой руке мерить, сколько раз в день и главные ошибки

      Артериальное давление – один из главных показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Его повышение часто проходит незаметно, но может привести к серьезным последствиям – инфаркту, инсульту и другим опасным заболеваниям. Поэтому врачи рекомендуют регулярно контролировать давление дома с помощью тонометра. Однако даже небольшие ошибки во время измерения могут исказить результат. Рассказываем, как правильно измерять артериальное давление, на какой руке это делать, сколько раз в день нужно проводить измерения и какие тонометры дают наиболее точные результаты.

    • Когда Пасха в 2026 году: дата православной и католической Пасхи, традиции и что нельзя делать

      Пасха – главный праздник христианского календаря, и его дата каждый год меняется. Она определяется по особым церковным правилам и зависит от лунно-солнечного календаря. В разные годы праздник может приходиться на разные дни весны, а у православных и католиков даты нередко отличаются. Рассказываем, когда будет Пасха в 2026 году, почему меняется дата праздника и какие традиции с ним связаны.

